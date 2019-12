Il volantino Expert straccia le offerte di MediaWorld e Unieuro con una serie di occasioni da non lasciarsi sfuggire, anche se purtroppo non attive su tutto il territorio nazionale, ma solo ed esclusivamente presso i punti vendita del socio GAER.

Coloro che vorranno acquistare dovranno necessariamente recarsi in negozio, segnaliamo infatti che gli acquisti non possono essere effettuati direttamente sul sito ufficiale del rivenditore di elettronica, ma solo ed esclusivamente nelle location indicate nell’ultima pagina del volantino.

Se non in possesso immediatamente del denaro necessario per completare l’acquisto, ricordiamo che sarà possibile richiedere la rateizzazione in 10 o 20 mensilità, il consumatore potrà difatti restituire il prestito a partire dal prossimo mese con addebito diretto sul conto corrente o sulla carta di credito.

Volantino Expert: questi prezzi stanno facendo impazzire i consumatori

Il prezzo migliore del volantino Expert è stato applicato sullo Xiaomi Mi Note 10, primo smartphone con pentacamera da oltre 108 megapixel, in vendita oggi con un esborso di 559 euro circa.

Sempre restando su terminali molto recenti, l’occhio cade sullo Huawei Nova 5T, la nuova stella dell’azienda cinese disponibile all’acquisto, con le sue quattro camere posteriore e con il design unico nel suo genere, a 399 euro nella versione no brand.

Le alternative non mancano, se volete approfittare del volantino Expert potete comunque aprire le pagine sottostanti e sfogliarle in ogni sua parte. Ricordate che gli acquisti potranno essere effettuati solamente nei negozi del socio GAER, non online o altrove in Italia.