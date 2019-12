Trony si rinnova, dopo aver pienamente soddisfatto i consumatori con la possibilità di ricevere uno sconto del 50% su ogni acquisto effettuato, ecco arrivare un volantino SottoCosto che nasconde al proprio interno offerte dai prezzi veramente bassi.

Parlando di soluzioni di questo tipo, è bene come al solito ricordare che le scorte disponibili in negozio sono estremamente limitate, ma sopratutto che non verranno rifornite in corso d’opera. L’utente dovrà recarsi personalmente ed esclusivamente nei negozi citati nell’ultima pagina del volantino, gli acquisti non risultano essere effettuabili sul sito ufficiale o altrove.

In parallelo esiste la possibilità di richiedere una rateizzazione, ovvero un prestito da restituire a Tasso Zero in 10 o 20 mensilità; ricordate che comunque sarà necessario superare una verifica di affidabilità creditizia.

Trony: il volantino con le offerte e gli sconti più interessanti

Gli smartphone sono come al solito l’elemento centrale di moltissime campagne promozionali, in questo caso in prima pagina troviamo l’interessante iPhone Xs acquistabile a 799 euro, prezzo tra i più bassi di sempre dal giorno effettivo del suo lancio sul mercato italiano.

Le alternative messe sul piatto dall’azienda sono diverse, a partire dai vari Galaxy A40, Galaxy A30s, Huawei P30 Lite, LG K40 o anche l’ultimo Oppo A5 2020. Se interessati agli smartwatch, non dimenticatevi inoltre di Galaxy Watch, acquistabile a 249 euro, o l’ultimo Fitbit Charge 3 a soli 99 euro.

Per altre informazioni in merito al corrente volantino Trony, ecco qui di seguito le pagine della campagna promozionale citata nel nostro articolo.