Telegram, assieme a WhatsApp, è l’applicazione per la messaggistica istantanea più diffusa tra gli utenti; ricca di funzioni, questa viene spesso accostata alla sua antagonista, ma sebbene permettano entrambe di chattare con amici e parenti, differiscono sotto diversi punti di vista.

Abituati all’applicazione di Facebook, infatti, molti utenti quando passano a Telegram sono ignari che la stessa offre delle funzioni innovative e che la prima app non conta neanche lontanamente. Tre di queste, in particolar modo, risultano essere dei veri e propri segreti: scopriamo subito quali sono.

Telegram: come diventare maghi dell’applicazione in tre mosse

Ricevere delle note audio può risultare molto sfiancante, soprattutto quando l’interlocutore si lascia andare in discorsi senza fine e di lunghezza spropositata; per ovviare tale problema e risolvere, di conseguenza, in maniera etica Telegram ha pensato bene di permettere agli utenti di aumentare la velocità di riproduzione: per fare tutto ciò basta avviare la nota audio e cliccare sul “x2” che appare ogni qualvolta in alto a destra.

Un secondo pregio di Telegram che ben pochi conoscono è, invece, legato alla presenza di Bot. Ne esistono di svariati tipi, ma tra i più rilevanti figurano quello per le spedizioni @TrackBot, quello per i giochi in chat @gamebot.

Infine, per ultima ma non per importanza, vi è un’impostazione a molti sconosciuta, la quale permette di attivare un tema personalizzato. Per effettuare tutto ciò è sufficiente aprire l’applicazione > impostazioni > impostazioni chat > personalizzare a proprio piacimento scegliendo sfondo, tema, colori, visualizzazione lista chat, modalità notturna e tanto altro ancora.