La vigilia di Natale è appena iniziata eppure, nonostante le poche ore del mattino, diversi problemi sono già intercorsi sulle linee degli operatori nazionali. Come noto, durante le vacanze natalizie, Tim, Wind, Vodafone, 3 Italia e iliad vanno incontro svariate volte a dei disservizi dovuti, in primo luogo, all’uso massiccio che si effettua delle reti. C’è chi per ovviare a tale problema ha già iniziato a inoltrare a liste e liste di contatti i propri auguri per un felice e sereno 25 dicembre. noi, però, ci occuperemo di capire quali sono stati i down di rete verificatesi fino ad ora.

Disservizi Tim, Wind, Vodafone 3 Italia e Iliad: ecco i primi del 24 dicembre

Grazie al sito downdetector, oggi ci è possibile scoprire in tempo reale e in maniera dettagliata quali sono i principali problemi che Wind, Vodafone, TIM, Iliad e 3 Italia stanno già vivendo da queste prime ore. collegandosi a questo sito, infatti, si avrà la possibilità di partecipare anche attivamente alle segnalazioni. In particolar modo sappiamo che: