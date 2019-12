Qualche mese fa, Motorola ha svelato la nuova serie di smartphone della famiglia Moto G8 e tra questi dispositivi ci sono Moto G8 Plus e Moto G8 Play. Deve però arrivare a breve anche il nuovo Moto G8 Power, il quale è già stato certificato nelle ultime settimane da diversi enti. Nel corso delle ultime ore, poi, sono trapelate online alcune immagini renders del device.

Motorola Moto G8 Power con display forato e quad camera posteriore

Da queste nuove immagini pubblicate online possiamo farci un’idea del design che caratterizzerà questo nuovo smartphone a marchio Motorola. Le immagini, nello specifico, raffigurano il device racchiuso in una cover e ci mostrano che sul fronte troveremo un display forato in stile Motorola One Vision e Motorola One Action. Sul posteriore, invece, il nuovo Motorola Moto G8 Power sarà caratterizzato da un design in stile Motorola Moto G8 Plus, con una quad camera posta a semaforo sul lato sinistro della scocca. Al centro della backcover sembra poi esserci un sensore biometrico fisico per lo sblocco del device, e questo lascia intendere che il display non sarà un AMOLED ma un LCD.

Come accennato prima, il terminale dell’azienda ha già ricevuto alcune certificazioni che ci hanno rivelato qualche informazione sulla scheda tecnica. La certificazione FCC, in particolare, ci ha svelato che le dimensioni complessive del nuovo smartphone saranno pari a 157.9 x 75.8 mm e che la diagonale del display dovrebbe essere all’incirca di 6.2 pollici. Lato autonomia, dovremmo trovare una capiente batteria da 5000 mAh, mentre come sistema operativo non dovrebbe mancare l’ultima release del software di Big G, cioè Android 10.