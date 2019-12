Nel mondo del web capita spesso di imbattersi in discussioni letteralmente infinte legate alle principali differenze fra il Diesel e l’Elettrico. Ad oggi, infatti, entrambi i propulsori vantano della loro parte centinaia di migliaia di supporter i quali per cercano a tutti i costi di mostrare i vantaggi di questi ultimi. Per sfatare ogni dilemma, però, recentemente un importante istituto tedesco ha deciso di effettuare alcuni test sia sui motori Diesel che su quelli Elettrici. Scopriamo di seguito maggiori dettagli a riguardo.

Diesel contro Elettrico: ecco la scelta più Green

Nel 2019, a causa dei molteplici scandali sulle emissioni di Co2, il Diesel ha attraversato un periodo completamente nero. Ogni giorno, infatti, migliaia di consumatori Italiani sono stati obbligati a restare nelle proprie case per via dei continui blocchi sulla circolazione indetti periodicamente per risanare l’aria.

Come accennato precedentemente, però, l’istituto Ces-Info di Monaco di Baviera ha voluto far luce sulla questione effettuando alcuni test specifici. Questi ultimi, dunque, hanno rilevato una situazione completamente diversa da quella che ognuno di noi immagina quotidianamente. I test sono stati effettuati su una Mercedes C220d e su una Tesla Model 3 ed hanno rilevato che i motori Diesel inquinano molto meno di quelli Elettrici. Ecco di seguito tutti i valori riscontrati:

il modello tedesco produce 142 grammi di CO2 per chilometro;

il modello Elettrico produce 165 grammi di CO2 per chilometro.

L’elettrico rappresenta a tutti gli effetti il vero futuro del settore automobilistico ma, ad oggi, a causa delle batterie prodotte ancora con combustibili fossili, non riesce a far emergere il suo vero potenziale green.