Amazon è il luogo perfetto per acquistare i regali di Natale. In occasione della festività più attesa dell’anno, infatti, sono molte le offerte disponibili sul colosso dell’e-commerce.

Dai prodotti per la cura della persona agli elettrodomestici, dai piccoli gadget tecnologici alle forniture d’arredo, dai materiali per il fai-da-te agli smartphone, ai laptop e alle TV. Su Amazon si può trovare davvero di tutto, ed anche chi si è ridotto all’ultimo minuto per acquistare i regali di Natale può trovare, qui, l’occasione perfetta. In questo articolo, segnaleremo delle idee regalo a meno di 20 euro, per sorprendere i propri cari senza dover spendere necessariamente una cifra esorbitante.

Amazon, idee regalo a meno di 20 euro

Un bel regalo di Natale per chi ha avviato nella propria abitazione un piccolo progetto di Smart Home potrebbe essere la lampadina intelligente Smart Bulb (18,99 euro), che può essere controllata attraverso comandi vocali sia con Amazon Alexa che con Google Assistant.

Per gli amanti della musica, consigliamo lo spaker portatile ZoeeTree S1 (13,98 euro) che si collega allo smartphone via Bluetooth, con microfono integrato per effettuare chiamate in viva-voce. Per gli sportivi, invece, segnaliamo la borraccia termica in acciaio Inox (14,99 euro), che promette di mantenere fredda l’acqua per 9 euro, e calda per un massimo di 18 ore.

Che ne dici di un paio di auricolari True Wireless Stereo? Per soli 20 euro, gli auricolari Wireless di Bakibo sono resistenti al sudore e alla pioggia e supportano alcuni comandi touch che permettono di mettere in pausa o riprendere la riproduzione musicale, rispondere, riagganciare o rifiutare le chiamate telefoniche. O ancora, un gadget che sicuramente può servire a tutti è un caricabatterie portatile, così da ricaricare lo smartphone anche mentre si è in movimento, o comunque lontani da una presa elettrica. Noi consigliamo il Powerbank della AUKEY (18,99 euro) da 20.000 mAh, compatibile sia con gli smartphone Android che con gli iPhone.