Nel futuro diventeremo sempre più interconnessi e la società si orienterà sempre più verso l’inter-multimedialità. Si prevedono anche modifiche nel sistema di pagamento. Dal classico POS a cui siamo abituati ora, si stanno studiando e ipotizzando soluzioni innovative come il chip sottopelle. In Svezia di fatto hanno già iniziato i primi test a riguardo per abbandonare del tutto l’uso del contante.

Sembra che l’impianto si possa installare a pochi mm dall’epidermide e la Nazione stia investendo molto in questa tecnologia proprio perché nella Capitale della Svezia accettano quasi tutti i negozi pagamenti tracciati con carta. Qualsiasi chiosco, locale, taxi od altro accetta il sistema di pagamento smart, pertanto il Governo vuole eliminare del tutto del contante o delle carte di credito e prepagate.