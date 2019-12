Il famoso marchio di smartphone, Realme, ha presentato a Milano la sua nuova offerta di device; lo stesso responsabile, Levi Lee, ha dichiarato: “L’azienda è molto soddisfatta di presentare la nostra offerta al mercato Italiano seguendo il nostro motto, Dare To Leape. L’azienda si presenta in Italia con l’intenzione di offrire ai giovani consumatori dei prodotti sempre più sorprendenti, cercando di superare di volta in volta le loro aspettative, tanto dal punto di vista del design quanto nelle prestazioni e nella qualità, mantenendo al contempo un prezzo non troppo alto. L’obiettivo è quello di offrire una completa gamma di esperienze Dare-To-Leape, che rispecchiano il nostro motto in termini di performance, design, qualità e servizi.”

L’azienda telefonica ha l’obiettivo di stimolare un settore poco caratterizzato combinando la potenza, la velocità e la performance di alto livello con un design del tutto innovativo; proprio per questo motivo ha deciso di lanciare sul mercato italiano della telefonia il suo poker d’assi caratterizzato principalmente da un design moderno, un’alta qualità, un potente hardware e un prezzo con un ottimo rapporto tra qualità e prezzo.

Realme X2 e X2 Pro

Realme X2 è uno smartphone con una fotocamera Xper da 64 MP e quella principale include infatti: un sensore Samsung GW1 da 64MP, un obiettivo ultra-grandangolare da 119°, un obiettivo ritratto, un obiettivo macro da 4cm; con queste caratteristiche è possibile garantire una qualità dell’immagine molto alta, chiara e un’esperienza multifunzionale in molteplici scenari.

Per quanto riguarda la fotocamera frontale è formata da un obiettivo selfie da 32MP che assicura effetti naturali durante il giorno e anche durante la notte quando la luminosità è scarsa.

Lo smartphone è dotato di un ricaricatore 30W VOOC Flash Charge 4.0 che permette di ridurre il tempo di ricarica del 12% rispetto alla generazione precedente; il modello è disponibile nelle seguenti colorazioni ad un prezzo di 329,00 Euro: Pearl Blue e Bianco White.

Per quanto riguarda Realme X2 Pro è uno smartphone progettato per essere il modello flagship dell’azienda; si presenta con un design moderno e accattivante in seguito alla combinazione di velocità, potenza e prestazioni elevate.

Lo smartphone è formato da una piattaforma mobile snapdragon 855+ che permette un rendimento di alto potenziale; inoltre è formato da un ricaricatore da 50W SuperVOOC Flash Charge che permette una carica della batteria completa in circa 35 minuti.

Per quanto riguarda la fotocamera, il modello, presenta una fotocamera quadrupla da 64MP e uno zoom ibrido 20X con grandangolo a 115°, un obiettivo verticale e un teleobiettivo; è possibile trovare il modello nelle seguenti colorazioni ad un prezzo di 449,99 Euro: Lunar White e Neptune Blue.

Realme5 e 5 PRO

Il modello Realme 5 Pro ha un costo di 299,99 Euro e presenta uno schermo FHD da 6,3 pollici per offrire una visione più ampia è molto più chiara grazie al dewdrop design ed è dotato di un ricaricatore 20W VOOC flash Charge 3.0; inoltre è disponibile nei seguenti colori: Crystal Green e Sparkling Blue.

Realme 5, invece, presenta un design che richiama il profilo di un diamante creando un effetto olografico e moderno; la fotocamera è di 12MP ultragrandangolo con un obiettivo macro che offre l’esperienza di immagine capace di soddisfare le esigenze dell’utente in diversi ambienti e scenari; un’altra caratteristica dello smartphone e la sua impermeabilità poiché formata da 3 strati resistenti agli spruzzi all’interno verso l’esterno; il modello ha un prezzo di 179,99 Euro ed è possibile acquistarlo nei seguenti colori: Cristal Blue e Cristal Purple.