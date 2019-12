Wind rivolge la sua ultima iniziativa ai clienti che effettuano l’attivazione di un nuovo numero, i quali hanno la possibilità di ricevere Giga di traffico dati extra, senza sostenere costi aggiuntivi. I nuovi clienti possono ottenere fino a 100GB al mese ma è necessario procedere con l’attivazione di una delle tariffe Passa a Wind previste dal pacchetto All Inclusive o della straordinaria All Digital 40.

Passa a Wind: ecco le promozioni che offrono 100GB di traffico dati gratis!

In base alla promozione richiesta i clienti Wind hanno la possibilità di ricevere 50 o 100GB di traffico dati extra. A permette di ottenere ben 100GB sono l’offerta All Digital e le tariffe All Inclusive in versione Easy Pay, ovvero quelle tariffe che prevedono l’addebito del costo di rinnovo su carta di credito o conto corrente.

La Wind All Digital è dedicata a tutti i nuovi clienti Wind che possono riceverla senza sostenere costi di attivazione e senza dover andare incontro a vincoli da rispettare. La tariffa Wind prevede una spesa mensile di soli 14,99 euro e permette di ricevere: minuti illimitati e 40GB di traffico dati, più 100GB extra.

Le offerte Wind All Inclusive sono numerose ma spicca in particolar modo la Wind All Inclusive Young, disponibile anche in versione Easy Pay. La promozione è rivolta esclusivamente ai clienti di età compresa tra i 18 e i 30 anni e prevede una spesa mensile di 11,99 euro. Richiedendo l’attivazione della versione All Inclusive Young con addebito su credito residuo i nuovi clienti possono ricevere: minuti illimitati, 200 SMS, 30 GB di traffico dati, più 50GB extra. Invece, scegliendo di sostenere la spesa tramite carta di credito o conto corrente, le soglie aumentano, infatti i clienti ottengono: minuti illimitati, SMS illimitati e 60 GB di traffico dati, più 100GB di traffico dati extra.