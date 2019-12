WhatsApp: 3 funzioni segrete ed incredibili che dovete conoscere

Quando credete di poter utilizzare WhatsApp al massimo delle sue opportunità, dovete sapere che esistono delle soluzioni esterne molto interessanti. Stiamo parlando ovviamente sempre di qualcosa di legale, dal momento che infrange la legge in merito a queste piattaforme potrebbe essere reato penale.

Le app che dovete utilizzare per riuscire ad avere qualche funzione in più sono tranquillamente scaricabili dagli Store di riferimento, e sono gratuite. Nonostante tutto, WhatsApp sta integrando nuovi aggiornamenti, i quali probabilmente riusciranno qualche feature di livello ma non a tal punto. Tutto ciò che dovete fare è trovare i nomi e nel momento in cui non doveste arrivare a scaricarle sul Play Store o sull’App Store potete cercare il formato APK.

WhatsApp: ci sono tre funzioni che gli utenti non conoscono ma che potrebbero rivoluzionarie per sempre la vostra attività sull’applicazione in verde

La prima funzione che dovete assolutamente ricordare permette di spiegare un utente ma nei suoi movimenti giornalieri all’interno di WhatsApp. Il nome dell’applicazione è Whats Tracker, e permette di monitorare una o più persone allo stesso tempo ricevendo informazioni sugli orari di entrata ed uscita in WhatsApp. Il tutto sarà possibile con tanto di notifiche istantanee.

Segue poi un’altra funzione, ovvero quella che consente di non farsi vedere in chat se si legge un messaggio. Il nome è Unseen e quest’app offre la possibilità di intercettare su una seconda piattaforma i messaggi in arrivo in modo da leggerli lì e da non aggiornare neanche l’ultimo accesso.

Infine ecco WAMR, soluzione perfetta che potete adottare nel momento in cui vi accorgete che nella vostra chat sono stati cancellati dei messaggi dal vostro interlocutore.