Rewound, l’app di base per il lettore musicale rilasciata la scorsa settimana che potresti abbellire per rendere il tuo iPhone straordinariamente simile a un iPod Classic, è stata estratta dall’App Store, secondo il post sul blog di Rewound pubblicato su Medium.

Il blog afferma che Apple ha estratto l’app perché ha copiato il design dell’iPod, addebitato le funzionalità di Apple Music e le persone potrebbero confondere l’app con un prodotto Apple. Il blog sostiene che l’app aveva un’interfaccia piuttosto semplice che non assomigliava affatto a un’app Apple e che le skin di iPod classic non erano preinstallate. (Dovevi scaricarli dopo aver già installato l’app.) Abbiamo chiesto ad Apple un commento e aggiorneremo questa storia quando avremo notizie.

Il blog Rewound afferma che l’app per iOS non può essere aggiornata senza “interrompere l’app per tutti i 170.000+ utenti”, ma lo sviluppatore, Louis Anslow, afferma che tenterà di riportare l’app in qualche modo. Su una pagina GoFundMe per lo sviluppo continuo di Rewound, Anslow afferma che “proverà alcune modifiche per ottenere il reinvio di Rewound” sull’App Store e che GoFundMe aiuterà a supportare lo sviluppo di un’app Web e un’app Android.

Ma Anslow sta anche inviando messaggi contrastanti sul fatto che qualcuno di questi verrà mai fuori. Su GoFundMe, Anslow afferma che “non è chiaro se Apple consentirà mai a Rewound di tornare su [App Store]” e afferma che “non stiamo promettendo versioni complete” di nessuna delle app.

Quindi per ora, dal momento che il futuro di Rewound sembra incerto, sembra che dovrete solo aspettare per avere la possibilità di rivivere i bei vecchi tempi della ghiera cliccabile dell’iPod.