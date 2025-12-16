Urbanista Palermo sotto esame: queste cuffie ANC valgono davvero la pena? – Recensione

Il mercato degli auricolari true wireless è arrivato a una fase di maturità, the, che vale la pena osservare. Io ho notato che chi cerca un nuovo compagno audio per tutti i giorni può vedere questo cambiamento. Dopo anni di corsa a specifiche estreme e prezzi altissimi, ora c’è una svolta. La svolta mette al primo posto il rapporto qualità‑prezzo e non taglia le funzioni che gli utenti moderni chiedono. In questo contesto le Urbanista Palermo entrano in gioco. Le Urbanista Palermo sono prodotte dal brand svedese nato nel 2010 a Stoccolma. Il brand vuole rendere l’audio di qualità accessibile a tutti gli appassionati.

Ho trascorso diverse settimane intense con questi auricolari, testandoli in contesti variegati e situazioni quotidiane reali: dal pendolarismo quotidiano sulle linee metropolitane affollate alle sessioni di lavoro concentrate in ufficio open space, dalle passeggiate urbane nei parchi cittadini alle videochiamate professionali con colleghi e clienti. L’obiettivo della mia analisi era comprendere se le promesse del produttore trovassero effettivo riscontro nell’utilizzo reale quotidiano, e soprattutto se il prezzo di lancio di 59 euro rappresentasse effettivamente un buon investimento per chi cerca auricolari con cancellazione attiva del rumore senza svuotare il portafoglio o rinunciare a funzionalità importanti.

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Le Palermo si posizionano in una fascia di mercato affollata e competitiva, dove la concorrenza non manca certo di alternative valide e interessanti. Marchi affermati con decenni di esperienza nel settore audio e newcomer agguerriti con approcci innovativi propongono opzioni interessanti a prezzi comparabili, rendendo la scelta del consumatore particolarmente complessa e articolata. Urbanista punta su un mix equilibrato di design distintivo scandinavo, funzionalità complete e un’autonomia generosa per distinguersi dalla massa dei prodotti anonimi che affollano gli scaffali.

Il nome stesso evoca la splendida città siciliana, proseguendo la tradizione consolidata del brand di battezzare i propri prodotti con nomi di metropoli iconiche di tutto il mondo. Dopo Stoccolma, Londra, Copenhagen, Los Angeles e molte altre destinazioni celebri, tocca ora a Palermo rappresentare questa nuova proposta entry-level che nutre ambizioni superiori alla propria categoria di prezzo. Un omaggio al Mediterraneo che si riflette anche nelle linee morbide del design.

Nelle prossime sezioni analizzerò con attenzione ogni aspetto rilevante di questi auricolari, dalla confezione alle prestazioni audio effettive, passando per il comfort d’uso prolungato e la qualità costruttiva percepita. L’approccio metodologico sarà quello di un utilizzo quotidiano prolungato nel tempo, evidenziando onestamente pregi e difetti emersi durante le settimane di test approfondito. Cercherò di fornire tutte le informazioni necessarie per una decisione d’acquisto consapevole. Attualmente sono disponibili sulla pagina ufficiale di Amazon Italia.

Unboxing

La confezione delle Urbanista Palermo si presenta con un packaging essenziale ma curato nei dettagli estetici che riflette la filosofia minimalista del brand scandinavo. Il cartone esterno mostra immediatamente il prodotto attraverso un’illustrazione stilizzata che ne evidenzia le forme organiche distintive, mentre sul retro troviamo le principali caratteristiche tecniche elencate in modo chiaro e facilmente leggibile anche per chi non ha familiarità con specifiche audio tecniche.

Aprendo la scatola con cura, la custodia di ricarica si trova alloggiata in una nicchia sagomata su misura che la protegge efficacemente durante il trasporto anche in condizioni non ottimali di spedizione. L’impressione al primo contatto è decisamente positiva: il case risulta leggero ma non fragile, con una finitura opaca piacevole al tatto che non trattiene le fastidiose impronte digitali che affliggono molti prodotti concorrenti con finiture lucide. La sensazione tattile è gradevole e suggerisce una certa cura nella selezione dei materiali.

Il contenuto della confezione include tutti gli elementi essenziali senza fronzoli inutili che finirebbero inevitabilmente dimenticati in qualche cassetto. Oltre agli auricolari già inseriti nella custodia pronti all’uso immediato, troviamo tre paia di gommini in silicone morbido nelle taglie S, M e L, il cavo di ricarica USB-C di lunghezza contenuta ma sufficiente per la maggior parte degli utilizzi domestici, e la documentazione cartacea che comprende guida rapida multilingue e informazioni dettagliate sulla garanzia del produttore.

Urbanista ha saggiamente optato per un approccio minimalista che apprezzo particolarmente in questo settore spesso caratterizzato da packaging eccessivi e sprechi di materiale. Niente accessori superflui che finirebbero inevitabilmente dimenticati in un cassetto dopo pochi giorni dall’apertura, ma tutto il necessario per iniziare immediatamente l’utilizzo appena aperta la scatola. I gommini sono confezionati singolarmente in bustine trasparenti per mantenerne l’igiene perfetta fino al momento dell’uso, un dettaglio di attenzione non scontato in questa fascia di prezzo economica. L’esperienza di unboxing risulta piacevole e funzionale al tempo stesso.

Materiali, costruzione e design

Il design delle Urbanista Palermo trae chiara ispirazione dalle forme naturali che caratterizzano il paesaggio mediterraneo, in particolare dai ciottoli levigati dall’acqua marina nel corso dei secoli. Questa scelta estetica raffinata si traduce in superfici curve e prive di spigoli vivi, che conferiscono agli auricolari un aspetto organico immediatamente riconoscibile e distintivo rispetto ai numerosi competitor presenti sul mercato. Il risultato è un prodotto che si nota senza essere eccessivamente appariscente.

La costruzione utilizza principalmente policarbonato di buona qualità con proprietà meccaniche adeguate all’utilizzo quotidiano intensivo, con finitura opaca sofisticata che resiste efficacemente ai graffi superficiali inevitabili con l’uso prolungato. Durante le settimane di utilizzo reale non ho riscontrato segni di usura evidenti sul case o sugli auricolari stessi, nonostante abbiano viaggiato spesso nelle tasche dei jeans insieme a chiavi metalliche e monete. La resistenza meccanica appare superiore a quanto ci si aspetterebbe in questa fascia di prezzo.

La colorazione Viola (Lavender Purple) oggetto di questa recensione approfondita si distingue per una tonalità delicata ma caratterizzata da personalità propria. Non siamo di fronte a un viola aggressivo o eccessivamente vivace, bensì a una sfumatura lavanda che risulta elegante senza eccedere in stravaganza inappropriata per contesti professionali. Le alternative Midnight Black e Cloud White completano la palette cromatica per chi preferisce toni più classici e universali, adatti a qualsiasi occasione.

La custodia di trasporto e ricarica mantiene lo stesso linguaggio stilistico degli auricolari, con dimensioni compatte ottimizzate che ne facilitano il trasporto in tasca o borsa senza ingombro eccessivo. Il coperchio si apre con un movimento fluido grazie alla cerniera meccanica ben calibrata in fabbrica, mentre i magneti interni di ritenzione assicurano un posizionamento preciso e sicuro degli auricolari durante la ricarica. Il LED indicatore di stato trova posto nella parte anteriore del case, visibile anche a custodia chiusa attraverso una piccola fessura funzionale.

Gli auricolari stessi presentano dimensioni compatte studiate che favoriscono un inserimento discreto nel padiglione auricolare senza sporgenze eccessive. L’assenza di uno stelo pronunciato li rende meno invasivi esteticamente rispetto a molti concorrenti ispirati al design Apple, pur mantenendo spazio sufficiente per ospitare adeguatamente i microfoni necessari alle chiamate vocali e all’elaborazione dell’ANC.

Specifiche tecniche

Di seguito la tabella riepilogativa completa delle specifiche tecniche delle Urbanista Palermo, utile per un confronto diretto con prodotti concorrenti:

Caratteristica Valore Tipologia True Wireless In-Ear Driver Dinamico 13 mm con diaframma PEEK Cancellazione rumore (ANC) Attiva fino a 30 dB Bluetooth 6.0 con Multipoint Autonomia auricolari 7 ore (6 ore con ANC) Autonomia totale con custodia 32 ore (27 ore con ANC) Ricarica USB Type-C Resistenza IPX4 (schizzi e sudore) Controlli Touch capacitivi Assistente vocale Supportato Colori disponibili Lavender Purple, Midnight Black, Cloud White Gommini inclusi Silicone S, M, L Prezzo di listino 59 euro

Le specifiche tecniche rivelano un prodotto equilibrato che non insegue primati assoluti irrealizzabili ma punta sulla completezza dell’offerta complessiva. Il driver da 13 mm risulta più generoso rispetto alla media della categoria economica, mentre l’adozione del diaframma in PEEK (Polyether Ether Ketone) promette una risposta in frequenza precisa con distorsione armonica contenuta anche a volumi elevati. Si tratta di una scelta tecnica che solitamente caratterizza prodotti di fascia superiore.

Prestazioni e autonomia

L’autonomia dichiarata delle Urbanista Palermo raggiunge le 32 ore complessive, ripartite tra le 7 ore garantite dagli auricolari con una singola ricarica completa e le ulteriori 25 ore fornite dalla capacità della custodia. Attivando la cancellazione attiva del rumore questi valori scendono rispettivamente a 6 e 21 ore, per un totale di 27 ore che rimane comunque ragguardevole per questa fascia di prezzo.

Nei miei utilizzi quotidiani reali ho riscontrato valori sostanzialmente in linea con quanto promesso nelle specifiche ufficiali. Con un volume di ascolto moderato intorno al 60% e ANC costantemente attivo, gli auricolari hanno raggiunto costantemente le 5 ore e mezza di riproduzione continua prima di richiedere un ciclo di ricarica nella custodia. Un risultato che considero più che soddisfacente per questa categoria di prezzo e che copre ampiamente le esigenze della maggior parte degli utenti.

La ricarica tramite porta USB Type-C risulta ragionevolmente veloce per gli standard del segmento economico. Partendo da una custodia completamente scarica, dopo circa due ore e mezza il sistema era nuovamente operativo al massimo della capacità dichiarata. Non è presente la ricarica wireless Qi, caratteristica comprensibilmente riservata a prodotti di fascia superiore che richiedono investimenti maggiori.

La connettività Bluetooth 6.0 garantisce un collegamento stabile e affidabile con i dispositivi sorgente durante tutte le prove effettuate. Durante le settimane di test approfondito non ho mai sperimentato disconnessioni improvvise fastidiose o problemi di sincronizzazione audio-video durante la visione di contenuti multimediali su YouTube o Netflix. La portata del segnale si mantiene efficace fino a circa 10 metri in ambiente domestico tipico, con prestazioni che degradano prevedibilmente in presenza di ostacoli consistenti come muri portanti in cemento armato.

La funzione Multipoint ha funzionato correttamente durante tutto il periodo di prova senza intoppi o comportamenti anomali. Il passaggio tra smartphone e laptop avviene in pochi secondi quando si avvia la riproduzione sul secondo dispositivo, mentre il primo viene automaticamente messo in pausa senza interventi manuali richiesti. Un comportamento prevedibile e coerente che non ha mai richiesto operazioni aggiuntive da parte mia.

Test

Ho sottoposto le Urbanista Palermo a una serie strutturata di prove d’uso ripetibili in contesti differenti, cercando di simulare le condizioni reali di utilizzo quotidiano che un utente tipico potrebbe incontrare nella propria routine. La metodologia adottata prevede l’ascolto di playlist di riferimento con brani di generi musicali diversi, telefonate in ambienti rumorosi e sessioni di lavoro prolungate in ufficio.

Il primo scenario di test riguarda il pendolarismo urbano tipico delle grandi città italiane. Ho utilizzato gli auricolari durante tragitti in metropolitana affollata e autobus di linea, contesti notoriamente impegnativi per qualsiasi sistema di cancellazione del rumore. L’ANC delle Palermo si è dimostrato efficace nell’attenuare il rombo costante dei motori diesel e il rumore di fondo delle rotaie metalliche, pur senza raggiungere il livello di isolamento offerto da prodotti premium di fascia decisamente superiore. Per il prezzo richiesto, tuttavia, le prestazioni sono più che accettabili.

Le voci umane vengono ridotte in modo percepibile ma non completamente eliminate dal sistema di cancellazione. In un vagone della metropolitana affollato durante l’ora di punta è ancora possibile cogliere conversazioni particolarmente animate nelle immediate vicinanze. Questa caratteristica può essere considerata un vantaggio per chi desidera mantenere una certa consapevolezza ambientale per sicurezza personale, ma rappresenta obiettivamente un limite per chi cerca isolamento acustico totale e completo.

Il secondo test approfondito riguarda l’ambiente d’ufficio open space moderno. In spazi aperti con colleghi che conversano animatamente e telefoni che squillano continuamente, le Palermo permettono di concentrarsi ragionevolmente bene sulla propria attività lavorativa senza distrazioni eccessive. La riduzione dichiarata di 30 dB risulta sufficiente per attenuare efficacemente le distrazioni più comuni, trasformando il brusio di sottofondo fastidioso in un lontano mormorio appena percepibile che non disturba la concentrazione.

Per quanto riguarda la qualità delle chiamate vocali, ho effettuato diverse telefonate e videochiamate in ambienti con livelli di rumore variabili. I microfoni integrati svolgono un lavoro discreto nella soppressione del rumore ambientale, garantendo comunicazioni comprensibili anche in condizioni acustiche non ideali. Gli interlocutori hanno riferito una voce chiara e naturale, seppur con qualche artefatto nei momenti di maggiore confusione acustica di sottofondo intenso.

Ho testato anche la resistenza agli agenti atmosferici, esponendo gli auricolari a una leggera pioggia durante una corsa all’aperto nel parco cittadino vicino casa. La certificazione IPX4 si è dimostrata affidabile, proteggendo efficacemente i componenti elettronici interni dagli schizzi d’acqua e dal sudore abbondante. Non ho riscontrato malfunzionamenti o deterioramento delle prestazioni audio dopo questa esposizione prolungata agli elementi.

Il comfort durante sessioni prolungate di utilizzo merita una menzione particolare positiva. Dopo quattro ore consecutive di utilizzo ho avvertito soltanto un leggero fastidio al padiglione auricolare, facilmente risolvibile con un breve intervallo di pochi minuti. La scelta del gommino corretto si rivela fondamentale per ottimizzare sia la stabilità degli auricolari che l’isolamento passivo del canale uditivo.

Approfondimenti

Qualità audio e firma sonora

Il cuore sonoro delle Urbanista Palermo è costituito dal driver dinamico da 13 mm con diaframma in PEEK ad alta precisione, una scelta tecnica che privilegia la risposta in frequenza estesa e la bassa distorsione armonica. L’ascolto attento rivela una firma sonora equilibrata e piacevole, senza eccessive colorazioni artificiali che potrebbero risultare stancanti nel lungo periodo di utilizzo quotidiano continuativo.

Le frequenze basse risultano presenti e corpose senza traboccare nel territorio della risonanza eccessiva o del rimbombo fastidioso che affligge molti prodotti economici. I bassi hanno corpo sufficiente per valorizzare generi musicali come hip-hop ed elettronica, mantenendo al contempo la definizione necessaria per apprezzare le linee di basso più articolate della musica jazz o rock progressivo con strumentazione complessa.

Le medie frequenze, spesso sacrificate nei prodotti economici a favore di bassi esagerati e alti brillanti, godono qui di una rappresentazione fedele e naturale. Le voci maschili e femminili emergono con naturalezza dal tessuto musicale, senza risultare nasali o artificialmente avanzate rispetto agli strumenti di accompagnamento. Questa caratteristica rende le Palermo particolarmente adatte all’ascolto di podcast narrativi e audiolibri dove l’intelligibilità vocale è prioritaria.

Gli alti risultano dettagliati nella gamma delle frequenze più comuni, mostrando qualche limite solo nelle ottave superiori estreme dove la risoluzione tende a diminuire leggermente. Per la maggior parte del materiale musicale contemporaneo questa limitazione passa inosservata, manifestandosi principalmente con registrazioni di musica classica particolarmente esigenti e ad alta risoluzione.

Cancellazione attiva del rumore

L’implementazione dell’ANC fino a 30 dB nelle Urbanista Palermo rappresenta uno dei punti di forza principali del prodotto nella sua fascia di prezzo accessibile. Il sistema di cancellazione lavora efficacemente sulle frequenze basse e medio-basse, dove si concentrano la maggior parte dei rumori ambientali più fastidiosi come motori, condizionatori e ventilazione.

In termini di efficacia assoluta, le Palermo non possono obiettivamente competere con le implementazioni premium presenti in prodotti che costano tre o quattro volte tanto. Tuttavia, per l’utilizzo quotidiano in metropolitana affollata, aereo in volo o ufficio open space rumoroso, il livello di attenuazione offerto risulta più che sufficiente per migliorare sensibilmente l’esperienza d’ascolto complessiva.

Un aspetto positivo riguarda l’impatto contenuto sull’autonomia complessiva della batteria. La differenza tra utilizzo con ANC attivo e disattivo si limita a circa un’ora di riproduzione, un compromesso accettabile che non penalizza eccessivamente chi desidera mantenere la cancellazione sempre attiva durante l’utilizzo quotidiano.

Modalità trasparenza

La modalità trasparenza delle Urbanista Palermo utilizza i microfoni esterni per catturare l’ambiente circostante e riprodurlo attraverso i driver in tempo reale. Questa funzione si rivela utile quando è necessario interagire brevemente con l’ambiente senza rimuovere fisicamente gli auricolari dalle orecchie.

L’implementazione risulta funzionale anche se non particolarmente raffinata rispetto a prodotti premium di fascia alta. I suoni ambientali vengono riprodotti con una leggera colorazione artificiale, percepibile soprattutto nelle frequenze alte dove si nota una certa digitalizzazione del segnale. Le voci umane restano comprensibili, permettendo conversazioni brevi senza necessità di estrarre fisicamente gli auricolari.

Ho trovato questa modalità particolarmente utile durante le sessioni di corsa in ambiente urbano trafficato, dove la consapevolezza del traffico circostante rappresenta un elemento di sicurezza importante per il runner. La latenza introdotta dal sistema risulta minima e non crea disorientamento percettivo durante il movimento rapido.

Controlli touch e interazione

I comandi touch capacitivi delle Urbanista Palermo permettono di controllare la riproduzione musicale, gestire le chiamate in arrivo e attivare l’assistente vocale direttamente dagli auricolari senza estrarre lo smartphone dalla tasca. La superficie sensibile occupa la zona esterna di ciascun auricolare, risultando facilmente raggiungibile senza modificare la posizione dell’unità nell’orecchio.

La risposta ai tocchi si è dimostrata generalmente accurata e affidabile durante il periodo di prova prolungato. Il singolo tap gestisce play/pausa e risposta alle chiamate in arrivo, il doppio tap passa al brano successivo nella playlist, mentre il triplo tap torna al precedente. Una pressione prolungata alterna ciclicamente tra le modalità ANC, trasparenza e modalità normale.

Ho riscontrato qualche tocco accidentale durante le prime ore di utilizzo, principalmente dovuto alla necessità di familiarizzare con la posizione precisa delle aree sensibili sulla superficie degli auricolari. Con l’uso continuativo questi falsi positivi sono diminuiti drasticamente, diventando eventi rari nelle settimane successive di utilizzo.

Il supporto agli assistenti vocali funziona correttamente sia con Siri che con Google Assistant, a seconda del dispositivo sorgente collegato. L’attivazione tramite pressione prolungata risulta affidabile, anche se personalmente preferisco utilizzare la keyword vocale per evitare manipolazioni degli auricolari durante l’uso.

Comfort e vestibilità

Il design organico delle Urbanista Palermo si traduce in un’ergonomia studiata che privilegia il comfort durante sessioni prolungate di utilizzo continuativo. Le superfici curve e l’assenza di spigoli vivi permettono un appoggio delicato sul padiglione auricolare, riducendo significativamente i punti di pressione fastidiosi che affliggono altri prodotti concorrenti.

I gommini in silicone morbido inclusi nelle tre taglie coprono adeguatamente la maggior parte delle conformazioni auricolari. Ho trovato la taglia M immediatamente confortevole per il mio canale uditivo, ma consiglio di sperimentare tutte le opzioni disponibili per ottimizzare sia l’aderenza che l’isolamento passivo individuale.

La stabilità durante il movimento si è rivelata soddisfacente per la maggior parte delle attività quotidiane. Durante le sessioni di corsa leggera nel parco gli auricolari sono rimasti saldamente in posizione, richiedendo solo occasionali aggiustamenti manuali nelle fasi di accelerazione. Per attività sportive più intense potrebbe essere preferibile optare per modelli con alette di ancoraggio dedicate.

Il peso contenuto di ciascun auricolare contribuisce alla sensazione di leggerezza complessiva durante l’uso prolungato. Dopo diverse ore di utilizzo continuativo non ho avvertito affaticamento significativo, a patto di concedere brevi pause ogni due o tre ore di ascolto continuativo come buona pratica.

Qualità delle chiamate

Le Urbanista Palermo integrano microfoni con cancellazione del rumore ambientale per le chiamate vocali e le videochiamate professionali. Durante il periodo di test ho effettuato numerose telefonate e videochiamate professionali in contesti differenti per valutare l’efficacia del sistema di elaborazione vocale.

In ambienti silenziosi la qualità vocale risulta buona e naturale, con una riproduzione della voce priva di artefatti evidenti o compressione eccessiva. Gli interlocutori hanno confermato chiarezza e volume adeguati, senza necessità di ripetere frequentemente le frasi durante le conversazioni.

Le prestazioni degradano prevedibilmente in presenza di rumore di fondo intenso e variabile. In strada trafficata o in stazione ferroviaria la soppressione del rumore non riesce a eliminare completamente le interferenze, anche se la voce resta comprensibile per comunicazioni essenziali e urgenti.

Per videochiamate professionali importanti consiglio di cercare ambienti ragionevolmente tranquilli. In ufficio con il tipico brusio di sottofondo le Palermo si comportano adeguatamente, garantendo riunioni virtuali senza imbarazzanti richieste di ripetizione da parte dei colleghi.

Connettività Bluetooth Multipoint

La tecnologia Bluetooth Multipoint permette alle Urbanista Palermo di mantenere connessioni attive con due dispositivi contemporaneamente senza interventi manuali fastidiosi. Questa funzionalità, tipicamente riservata a prodotti di fascia superiore, rappresenta un valore aggiunto significativo per il prezzo accessibile richiesto.

L’abbinamento iniziale avviene in modo standard aprendo la custodia con gli auricolari all’interno e selezionando il dispositivo dalla lista Bluetooth. La seconda connessione si stabilisce ripetendo la procedura con il dispositivo aggiuntivo, senza necessità di scollegare preventivamente il primo.

Il passaggio tra dispositivi avviene automaticamente seguendo una logica prevedibile e coerente. Quando si avvia la riproduzione audio sul secondo dispositivo, il primo viene messo in pausa e la connessione attiva si sposta istantaneamente. La transizione richiede circa due secondi, un ritardo accettabile e difficilmente percepibile nell’uso quotidiano normale.

Ho trovato questa funzione particolarmente utile durante le giornate lavorative, potendo ascoltare musica dal computer e rispondere alle chiamate sullo smartphone senza alcuna manipolazione manuale. L’esperienza risulta fluida e naturale una volta configurato correttamente il sistema.

Custodia di ricarica

La custodia delle Urbanista Palermo svolge il doppio ruolo fondamentale di protezione durante il trasporto e di powerbank per estendere l’autonomia complessiva del sistema. Le dimensioni compatte studiate la rendono facilmente trasportabile nelle tasche dei pantaloni o nella borsa, senza occupare spazio eccessivo.

L’apertura del coperchio avviene tramite una cerniera ben calibrata che offre la giusta resistenza. Non si apre accidentalmente durante il trasporto in tasca, ma risulta comunque agevole da manipolare con una sola mano quando necessario. I magneti interni guidano gli auricolari nella corretta posizione di ricarica con un click soddisfacente.

Il LED frontale indica lo stato di carica con una logica cromatica intuitiva e immediata. Il verde segnala livelli di batteria adeguati, mentre l’ambra e il rosso avvisano della necessità di provvedere alla ricarica del case. Durante la ricarica il LED pulsa lentamente, spegnendosi a carica completata.

La porta USB-C sul retro garantisce compatibilità con i caricatori moderni e i cavi più diffusi. Non è presente la ricarica wireless Qi, una funzionalità che avrebbe inevitabilmente alzato il prezzo finale e che Urbanista ha saggiamente deciso di omettere per mantenere il posizionamento competitivo del prodotto.

Resistenza e durabilità

La certificazione IPX4 garantisce protezione contro schizzi d’acqua e sudore, rendendo le Urbanista Palermo adatte all’utilizzo durante l’attività fisica e sportiva moderata. Questa resistenza copre le situazioni più comuni ma non consente l’immersione completa o l’esposizione prolungata alla pioggia intensa.

Durante le settimane di test ho sottoposto gli auricolari a diverse sessioni di corsa con conseguente esposizione al sudore abbondante. Non ho riscontrato malfunzionamenti o deterioramento delle prestazioni audio, confermando l’efficacia della protezione dichiarata dal produttore.

La costruzione in policarbonato si è dimostrata resistente ai piccoli urti e alle sollecitazioni tipiche dell’utilizzo quotidiano. La finitura opaca mantiene un aspetto gradevole anche dopo settimane di uso intensivo, nascondendo efficacemente i micro-graffi superficiali che inevitabilmente si accumulano con l’uso.

Urbanista offre una garanzia limitata di un anno che copre difetti di materiali e lavorazione. Il processo di richiesta assistenza avviene attraverso il rivenditore autorizzato, con possibilità di sostituzione del prodotto difettoso previa verifica delle condizioni di garanzia.

Funzionalità

Le Urbanista Palermo integrano un set di funzionalità ben calibrato per la fascia di prezzo di appartenenza. La cancellazione attiva del rumore rappresenta la caratteristica principale del prodotto, supportata dalla modalità trasparenza per i momenti in cui è necessario mantenere contatto con l’ambiente circostante senza rimuovere gli auricolari.

Il Bluetooth Multipoint costituisce un’aggiunta di valore significativo, permettendo la connessione simultanea a due dispositivi senza complicazioni. Questa funzionalità facilita la gestione di scenari multi-device senza continue operazioni di abbinamento e scollegamento manuali.

I controlli touch offrono accesso rapido alle funzioni principali direttamente dagli auricolari. Play/pausa, cambio traccia, gestione chiamate e alternanza tra modalità audio avvengono senza necessità di estrarre lo smartphone dalla tasca o dalla borsa.

Il supporto agli assistenti vocali estende le possibilità di interazione. Siri, Google Assistant e altri assistenti compatibili possono essere attivati tramite pressione prolungata, permettendo di inviare messaggi, impostare promemoria o controllare dispositivi smart home a voce.

La funzione di spegnimento automatico preserva la batteria quando gli auricolari non sono in uso attivo. Se riposti nella custodia o lasciati inattivi per un periodo prolungato, il sistema entra in modalità risparmio energetico automaticamente senza intervento dell’utente.

Pregi e difetti

Pregi:

Prezzo competitivo per le funzionalità offerte

per le funzionalità offerte Autonomia generosa fino a 32 ore complessive

fino a 32 ore complessive Bluetooth Multipoint funzionale e affidabile

funzionale e affidabile Design distintivo e colorazioni originali

Comfort durante sessioni prolungate

ANC efficace per la fascia di prezzo

per la fascia di prezzo Driver da 13 mm con buona resa sonora

Difetti:

Assenza di ricarica wireless

Equalizzatore limitato ai preset preimpostati

ANC non all’altezza dei modelli premium

Modalità trasparenza migliorabile

Qualità chiamate limitata in ambienti molto rumorosi

Prezzo

Le Urbanista Palermo vengono proposte al prezzo di lancio di 59 euro, posizionandosi nella fascia entry-level degli auricolari true wireless con cancellazione attiva del rumore. Questo prezzo risulta particolarmente competitivo considerando il set completo di funzionalità incluse rispetto alla concorrenza diretta.

La distribuzione avviene attraverso il sito ufficiale Urbanista e i principali canali retail online e fisici, con disponibilità in tutte e tre le colorazioni. Non sono previste varianti con caratteristiche diverse o bundle particolari al momento del lancio.

Confrontando il rapporto funzionalità-prezzo con la concorrenza diretta, le Palermo si posizionano favorevolmente nel segmento. Prodotti con specifiche comparabili di marchi affermati spesso superano gli 80 euro, rendendo l’offerta Urbanista particolarmente attraente per chi cerca un buon compromesso.

Il valore percepito risulta elevato per diversi aspetti: l’autonomia superiore alla media, il Bluetooth Multipoint raramente presente a questo prezzo, e la qualità costruttiva che non tradisce il posizionamento economico. Il prezzo rappresenta quindi uno dei punti di forza più significativi del prodotto.

Conclusioni

Le Urbanista Palermo rappresentano una proposta equilibrata per chi cerca auricolari true wireless completi senza affrontare la spesa richiesta dai modelli premium. Il brand svedese dimostra di saper confezionare prodotti competitivi in termini di rapporto qualità-prezzo, mantenendo un’identità stilistica distintiva.

L’esperienza d’uso quotidiana si è rivelata positiva sotto molteplici aspetti. L’autonomia generosa elimina l’ansia da batteria, il Multipoint semplifica la gestione multi-dispositivo, e l’ANC migliora sensibilmente l’ascolto in ambienti rumorosi. Il comfort durante sessioni prolungate aggiunge valore all’insieme.

Consiglio le Palermo a pendolari urbani che desiderano isolarsi dal caos cittadino, professionisti in cerca di un prodotto affidabile per chiamate e musica, e utenti multipiattaforma che apprezzano la flessibilità del Bluetooth Multipoint. Il prezzo contenuto le rende accessibili anche come primo approccio al mondo degli auricolari con cancellazione del rumore.

Chi invece cerca prestazioni ANC di riferimento assoluto, equalizzazione parametrica completa o ricarica wireless dovrà necessariamente guardare altrove, accettando di spendere cifre significativamente superiori. Le Palermo non pretendono di competere con i vertici della categoria, ma nel loro segmento si difendono egregiamente.

Urbanista conferma con questo prodotto la propria vocazione: democratizzare l’audio di qualità senza rinunciare al design distintivo che caratterizza il brand. Le Palermo portano avanti questa missione con convinzione, offrendo un’esperienza d’ascolto soddisfacente a un prezzo accessibile. Attualmente sono disponibili sulla pagina ufficiale di Amazon Italia.