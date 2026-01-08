POCO M8 5G: non chiamatelo “entry-level”, RECENSIONE

Orientarsi oggi nel mercato degli smartphone di fascia media è un esercizio di pazienza. Le schede tecniche si assomigliano, i prezzi ballano di settimana in settimana e spesso la distanza tra ciò che viene promesso e ciò che si ottiene davvero è ampia. In questo scenario, il POCO M8 5G arriva con un obiettivo molto chiaro: portare caratteristiche da fascia superiore in un prodotto accessibile, senza scivolare nei compromessi peggiori.

Non è uno smartphone che punta a stupire con effetti speciali o soluzioni eccentriche. Al contrario, è un dispositivo che prova a mettere insieme le cose giuste, nel modo giusto, a un prezzo che — almeno sulla carta — mette in difficoltà buona parte della concorrenza diretta. Dopo averlo usato a lungo, posso dire che non si tratta solo di numeri ben messi in fila. La proposta di POCO si distingue per una serie di scelte progettuali ponderate, dove ogni componente risponde a una logica precisa di efficienza e concretezza.

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Il mercato italiano degli smartphone di fascia media vive un momento particolare. Da un lato, i produttori cinesi spingono verso il basso i prezzi mantenendo specifiche competitive; dall’altro, l’inflazione tecnologica ha fatto lievitare i costi dei componenti più avanzati. POCO si inserisce in questo contesto con un approccio pragmatico, selezionando con attenzione dove investire il budget disponibile e dove invece accettare qualche rinuncia ragionevole.

Unboxing

La confezione del POCO M8 5G rispecchia la filosofia minimalista del brand. La scatola compatta presenta grafica essenziale con le informazioni tecniche ben evidenziate. Ogni elemento ha il suo alloggiamento specifico, dimostrando attenzione ai dettagli.

Lo smartphone occupa la posizione centrale, protetto da pellicole sia sul display che sul retro. La finitura opaca emerge immediatamente, riducendo le impronte digitali. Nel comparto accessori troviamo un cavo USB Type-C di buona qualità, lungo circa un metro, e la guida rapida con diagrammi chiari per la configurazione iniziale.

Manca il caricabatterie nella confezione, tendenza ormai standard giustificata con motivazioni ambientali. Per sfruttare la ricarica rapida a 45W serve un alimentatore compatibile, costo aggiuntivo per chi proviene da dispositivi più datati. La spilla per l’estrazione del carrellino SIM è inclusa, mentre manca una custodia protettiva. L’unboxing trasmette sobrietà e funzionalità, senza fronzoli ma anche senza particolare ricercatezza.

Materiali, costruzione e design

Prendendo in mano il POCO M8 5G per la prima volta, la sensazione tattile è quella di un dispositivo che costa sensibilmente più dei circa duecento euro richiesti. Lo spessore di 7,35 millimetri si traduce in un profilo sottile che scivola facilmente in tasca senza creare quel fastidioso rigonfiamento tipico degli smartphone più spessi. Il peso contenuto di 190 grammi contribuisce a un’esperienza d’uso mai stancante, anche durante sessioni prolungate di lettura o navigazione.

La scocca posteriore adotta una finitura opaca che rappresenta uno dei punti di forza in termini di usabilità quotidiana. Questa texture non solo limita drasticamente la comparsa di impronte digitali, problema endemico dei pannelli lucidi, ma offre anche un grip sicuro e confortevole. Durante i miei test, anche con le mani leggermente umide o sudate, il telefono non è mai scivolato in modo preoccupante. Il modulo fotografico emerge dal corpo con una sporgenza moderata, circa due millimetri, sufficiente a proteggere le lenti ma non così pronunciata da rendere instabile il telefono appoggiato su superfici piane.

Le cornici laterali presentano una leggera curvatura 3D, un dettaglio che facilita la presa e rende più fluidi i gesti di swipe dal bordo. I tasti fisici, posizionati sul lato destro, offrono un feedback tattile preciso e un click deciso. Il bilanciere del volume è ben distanziato dal tasto di accensione, evitando pressioni accidentali. Quest’ultimo integra anche il sensore di impronte digitali, soluzione che ho sempre preferito rispetto a quelle sotto il display per velocità e affidabilità.

Le colorazioni disponibili sul mercato italiano sono tre: nero, verde e argento. Ho testato la variante nera, che mantiene un’eleganza discreta adatta a qualsiasi contesto, da quello professionale a quello casual. Il verde tende verso tonalità oliva piuttosto contenute, lontano dai verdi sgargianti che potrebbero risultare polarizzanti.

Un elemento distintivo di questo dispositivo è la certificazione IP65, che garantisce protezione contro getti d’acqua diretti e penetrazione di polvere. Nella pratica quotidiana questo si traduce nella tranquillità di usare il telefono anche sotto la pioggia, vicino a piscine o in ambienti polverosi come cantieri o spiagge. Non è impermeabilità totale — immersioni prolungate restano sconsigliate — ma copre ampiamente gli scenari realistici di utilizzo. Alcuni materiali di comunicazione menzionano anche IP66, che aggiunge resistenza a getti d’acqua più potenti, rendendo il dispositivo ancora più robusto in condizioni avverse.

La certificazione MIL-STD-810 attesta inoltre la resistenza del dispositivo a cadute da 1,7 metri su superfici dure come il marmo, un dato ottenuto in laboratorio che nella realtà si traduce in una maggiore tranquillità d’uso. Ovviamente nessuno smartphone è indistruttibile, ma sapere di avere margini di sicurezza superiori rispetto a device privi di tali certificazioni fa la differenza psicologica nel modo in cui si usa il telefono quotidianamente.

Applicazione

Il sistema operativo è HyperOS 2.0, l’evoluzione della celebre MIUI che Xiaomi ha lanciato per uniformare l’esperienza software su tutti i suoi ecosistemi. Basato su Android 15, HyperOS porta con sé un carico considerevole di personalizzazioni, funzioni aggiuntive e app preinstallate. Questa ricchezza può essere vista come un pregio o un difetto a seconda delle preferenze personali.

Chi apprezza la pulizia di Android stock potrebbe sentirsi sopraffatto dall’interfaccia articolata di HyperOS. Esistono molteplici livelli di personalizzazione: temi grafici completi, icone intercambiabili, gesture configurabili, pannelli widget estesi. La curva di apprendimento iniziale non è banale, soprattutto per chi arriva da altri ecosistemi. Servono alcuni giorni per familiarizzare con le impostazioni e comprendere dove si trovano le varie opzioni.

Tuttavia, una volta superata questa fase, HyperOS rivela il suo potenziale. Il sistema è stabile, raramente presenta crash o rallentamenti inspiegabili. La gestione delle notifiche è migliorata rispetto alle versioni precedenti di MIUI, anche se continua a richiedere qualche intervento manuale per ottimizzare le app in background ed evitare che vengano chiuse troppo aggressivamente, compromettendo la ricezione di messaggi o aggiornamenti.

L’integrazione con Google Gemini, l’assistente AI di ultima generazione, rappresenta un valore aggiunto interessante. Gemini può aiutare nella generazione di testi, nella ricerca di informazioni contestuali e in operazioni complesse che vanno oltre le capacità del classico assistente vocale. La funzione Circle to Search, che permette di cercare qualsiasi elemento sullo schermo semplicemente cerchiandolo con un dito, funziona egregiamente e si rivela sorprendentemente utile nella navigazione quotidiana.

Sul fronte degli aggiornamenti, POCO promette quattro anni di major update Android e sei anni di patch di sicurezza. È un impegno significativo per la fascia media, che tradizionalmente soffre di supporto software limitato nel tempo. Quanto queste promesse verranno mantenute puntualmente resta da verificare sul campo, ma l’intenzione dichiarata è apprezzabile.

Le app preinstallate includono alcuni servizi Xiaomi come Mi Browser, Mi Video e GetApps (store alternativo). Molte possono essere disinstallate o almeno disabilitate, recuperando spazio e riducendo il rumore di fondo nelle notifiche. Consiglio di dedicare una ventina di minuti alla prima configurazione per ripulire il sistema e adattarlo alle proprie esigenze.

Hardware

Sotto la scocca troviamo il Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3, un processore realizzato con tecnologia produttiva a 4 nanometri. Questa piattaforma rappresenta la risposta di Qualcomm alle esigenze della fascia media moderna: sufficiente potenza computazionale per gestire le attività quotidiane senza sprechi energetici eccessivi. Si tratta di un SoC octa-core con una configurazione che privilegia l’efficienza rispetto alla potenza bruta, perfettamente in linea con la filosofia di questo dispositivo.

La GPU Adreno integrata gestisce la parte grafica con discreta efficacia. Nei giochi più leggeri o di media complessità, i frame rate restano stabili e l’esperienza risulta fluida. Con titoli più pesanti, impostando i dettagli grafici su livelli medio-alti, il sistema regge senza surriscaldamenti drammatici, anche se occasionalmente si percepiscono piccoli cali di fluidità. Non è uno smartphone pensato per il gaming competitivo o estremo, ma per chi gioca in modo occasionale rappresenta una soluzione adeguata.

Gli 8 GB di RAM LPDDR4X garantiscono un multitasking sufficientemente sciolto. Passare tra app diverse, mantenere aperte molteplici schede del browser, ascoltare musica in streaming mentre si naviga sui social: tutto funziona senza evidenti colli di bottiglia. Certo, non siamo ai livelli delle RAM LPDDR5 più veloci presenti sui flagship, ma nella quotidianità la differenza si nota solo in scenari molto specifici, come nell’elaborazione di file pesanti o nell’editing video professionale.

La memoria interna UFS 2.2, disponibile in tagli da 256 GB o 512 GB, offre velocità di lettura e scrittura discrete. Anche in questo caso non parliamo dello standard più recente (UFS 3.1 sarebbe più rapido), ma per l’utente medio le differenze si traducono in frazioni di secondo nel caricamento di app o nel trasferimento di file. Lo slot per microSD, sempre più raro negli smartphone moderni, permette espansioni fino a 1 TB, dettaglio non banale per chi accumula molti contenuti multimediali senza voler dipendere dal cloud.

Un componente spesso sottovalutato è il sistema di raffreddamento. POCO ha implementato una soluzione che, pur non essendo ai livelli dei sistemi a camera di vapore dei top di gamma, riesce a dissipare il calore in modo accettabile. Durante i miei test, anche dopo un’ora di gaming intensivo o registrazione video prolungata, il retro del telefono si scalda percettibilmente ma resta sempre gestibile, senza mai raggiungere temperature preoccupanti.

Prestazioni e autonomia

Nella vita di tutti i giorni, il POCO M8 5G si comporta in modo assolutamente adeguato per la sua categoria di prezzo. Le app si aprono rapidamente, il passaggio tra una e l’altra avviene senza lag evidenti, e l’interfaccia resta reattiva anche dopo ore di utilizzo continuato. Questa fluidità è merito della sinergia tra hardware ben calibrato e software ottimizzato.

Nei benchmark sintetici, i punteggi si collocano esattamente dove ci si aspetterebbe per uno Snapdragon 6 Gen 3: né stellari né deludenti, semplicemente coerenti. Antutu si aggira intorno ai 500.000 punti, Geekbench segna valori rispettabili sia in single-core che multi-core. Ma i numeri dicono solo una parte della storia. Ciò che conta davvero è la percezione soggettiva, e su questo fronte il dispositivo convince.

Durante le mie settimane di test, ho utilizzato il telefono per attività variegate: gestione email professionale, videochiamate prolungate, streaming musicale in background, navigazione web intensiva, fotografia social, editing leggero di foto. In tutti questi scenari, il sistema ha risposto senza esitazioni. Anche mantenendo aperte contemporaneamente una quindicina di app, il sistema operativo gestisce la memoria con intelligenza, chiudendo processi secondari quando necessario ma mantenendo attive le applicazioni prioritarie.

Sul fronte gaming, ho testato titoli come Call of Duty Mobile, Genshin Impact e PUBG Mobile. Con le impostazioni grafiche regolate su livelli medi, l’esperienza è godibile. I frame rate restano sufficientemente stabili, i controlli rispondono con prontezza e il display a 120 Hz contribuisce a una sensazione generale di fluidità. Alzando i dettagli al massimo, emergono i limiti: qualche scatto, frame rate meno costanti, e un riscaldamento più marcato dopo mezz’ora di gioco intenso. È chiaro che POCO ha privilegiato equilibrio ed efficienza rispetto alle prestazioni estreme.

Passando all’autonomia, qui troviamo uno dei cavalli di battaglia di questo smartphone. La batteria da 5520 mAh è generosa e, complice l’efficienza del processore a 4 nm, permette di arrivare tranquillamente a fine giornata anche con un utilizzo intenso. Nel mio test standard — che prevede circa 4 ore di screen-on time distribuite tra social, streaming video, navigazione web e messaggistica — il telefono chiudeva la giornata con ancora il 25-30% di carica residua.

Nei giorni di utilizzo più moderato, magari durante un weekend tranquillo, è possibile spingersi verso la giornata e mezza o addirittura superare le due giornate complete. Questo margine di sicurezza elimina l’ansia da ricarica, quel fastidioso pensiero ricorrente che obbliga a cercare continuamente una presa di corrente disponibile.

La ricarica rapida a 45W recupera energia in tempi ragionevoli. Nei miei test, partendo dal 10%, il telefono raggiungeva il 50% in circa 20 minuti e completava la ricarica al 100% in poco più di un’ora. Non sono velocità da record assoluto — esistono smartphone che si ricaricano in mezz’ora — ma rappresentano un compromesso più che accettabile, soprattutto considerando che ricaricare più lentamente tende a preservare meglio la salute della batteria nel lungo periodo.

Un dettaglio interessante è la ricarica inversa via cavo fino a 18W, che permette di utilizzare il POCO M8 5G come power bank d’emergenza per ricaricare altri dispositivi. Funzione di nicchia, certo, ma utile in situazioni specifiche, come durante viaggi o escursioni quando si ha necessità di ridare vita a cuffie wireless o smartwatch scarichi.

Test

Per valutare concretamente le prestazioni del POCO M8 5G ho strutturato una serie di prove replicabili, cercando di simulare scenari d’uso realistici piuttosto che inseguire benchmark teorici. L’obiettivo era capire come il telefono si comporta nelle situazioni quotidiane che la maggior parte degli utenti affronta.

Il primo test ha riguardato la navigazione web. Ho aperto simultaneamente quindici schede in Chrome, visitando siti di varia complessità: da portali di notizie ricchi di contenuti multimediali a piattaforme social passando per siti istituzionali più leggeri. Il passaggio tra una scheda e l’altra avveniva senza ritardi percettibili, il rendering delle pagine risultava rapido e lo scrolling beneficiava pienamente del refresh rate a 120 Hz. Solo aprendo più di venti schede ho notato qualche rallentamento, segno che il sistema gestisce bene il multitasking fino a un certo punto prima di dover iniziare a scaricare contenuti dalla memoria.

Per il test di streaming video, ho riprodotto contenuti su Netflix, YouTube e Amazon Prime Video per sessioni continuate di due ore ciascuna. La qualità visiva sul display AMOLED è risultata eccellente, con colori vivaci e neri profondi che esaltano i contenuti HDR. L’audio stereo, pur non raggiungendo bassi profondi, offre un volume generoso e una chiarezza sufficiente per godersi film e serie senza necessariamente ricorrere a cuffie o speaker esterni. Il consumo batteria in questo scenario si è attestato intorno al 15% per ogni ora di visione con luminosità impostata al 50%.

Il terzo test ha coinvolto il gaming mobile. Ho giocato a Call of Duty Mobile per sessioni da 45 minuti con impostazioni grafiche medie e frame rate impostato su “molto alto”. Il telefono ha gestito bene il carico, mantenendo fluidità accettabile e senza crash. Il retro si è scaldato moderatamente, raggiungendo una temperatura stimata intorno ai 38-40 gradi — percettibile al tatto ma non fastidiosa. I tocchi sullo schermo venivano registrati con precisione, aspetto fondamentale nei giochi competitivi dove millisecondi di ritardo possono fare la differenza.

Per testare la fotocamera in condizioni controllate, ho scattato una serie di foto in momenti diversi della giornata: luce solare diretta a mezzogiorno, luce naturale diffusa nel pomeriggio, crepuscolo e notturna urbana con illuminazione artificiale. In pieno giorno i risultati sono buoni: colori fedeli alla realtà, dettaglio accettabile anche zoomando digitalmente, esposizione bilanciata. Al crepuscolo il sensore inizia a faticare, aumenta il rumore digitale e i tempi di scatto si allungano leggermente. Di notte la qualità scende ulteriormente: le foto restano condivisibili sui social ma non reggono un’analisi critica dettagliata. La modalità notturna aiuta stabilizzando l’immagine e recuperando luminosità, ma non fa miracoli.

Ho testato anche la registrazione video in 4K. La qualità è discreta in buone condizioni di luce, con colori saturi e dettaglio soddisfacente. L’assenza di stabilizzazione ottica si fa sentire: camminando o muovendo rapidamente il telefono, le vibrazioni si trasmettono alle riprese rendendo il risultato meno professionale. La stabilizzazione elettronica aiuta ma introduce un leggero crop dell’inquadratura e non riesce a compensare completamente i movimenti bruschi.

Infine, ho condotto un test di autonomia estrema cercando di svuotare completamente la batteria in un’unica sessione. Con luminosità al massimo, connettività completa attiva (Wi-Fi, Bluetooth, GPS), streaming video continuo su YouTube e qualche sessione di gaming inframmezzata, il telefono ha resistito per quasi 9 ore di screen-on time prima di spegnersi. È un dato impressionante che conferma quanto la batteria generosa faccia davvero la differenza.

Tutti questi test sono stati condotti in ambienti domestici o urbani tipici, con temperature ambiente tra i 18 e i 22 gradi, rete Wi-Fi stabile da 100 Mbps e copertura mobile 4G/5G nelle aree esterne. I risultati vanno contestualizzati: in condizioni diverse (temperature estreme, rete instabile, app particolarmente esigenti) le performance potrebbero variare.

Approfondimenti

Qualità del display in scenari reali

Il pannello AMOLED da 6,77 pollici rappresenta probabilmente l’elemento più convincente dell’intero pacchetto. La luminosità di picco di 3200 nit non è solo un numero da scheda tecnica: nella pratica significa poter usare lo smartphone sotto il sole diretto di mezzogiorno senza perdere leggibilità. Durante una giornata in spiaggia, con il sole mediterraneo di agosto a picco, ho potuto leggere messaggi e consultare mappe senza dover cercare ombra o coprire manualmente lo schermo con la mano. Anche la luminosità tipica di 800 nit, quella che il display mantiene costantemente, supera molti competitor diretti.

La copertura del 100% dello spazio colore DCI-P3 assicura colori vivaci ma non innaturali. Guardando contenuti HDR su Netflix o YouTube si apprezza la resa cromatica equilibrata, con rossi intensi, verdi brillanti e blu profondi che non sfociano mai nel pacchiano. Il sistema di gestione automatica della temperatura colore adatta la tonalità dello schermo in base all’ora del giorno e all’illuminazione ambientale, riducendo affaticamento visivo durante le sessioni serali. Il dimming PWM a 3840 Hz praticamente elimina lo sfarfallio percepibile, dettaglio importante per chi soffre di sensibilità oculare.

Audio e multimedialità

I doppi speaker stereo offrono un’esperienza sonora bilanciata con volume generoso, sufficiente per riempire una stanza media senza distorsioni. La certificazione Dolby Atmos e Hi-Res Audio aggiunge profondità spaziale, pur con i limiti di altoparlanti così miniaturizzati.

Manca il jack audio da 3,5 mm, scelta standard ma che delude gli appassionati di cuffie cablate. Il Bluetooth 5.2 garantisce connessioni stabili con cuffie wireless e speaker esterni. I codec supportati includono AAC e SBC.

Connettività 5G e prestazioni di rete

Il supporto 5G copre le principali bande italiane, garantendo compatibilità con i maggiori operatori. Nei test, le velocità di download superavano i 300 Mbps con picchi oltre i 500 Mbps dove disponibile il 5G.

Il Wi-Fi 5 rappresenta un compromesso accettabile, anche se l’assenza del Wi-Fi 6 si nota in reti congestionate. La ricezione resta solida con connessioni stabili anche a distanze considerevoli dal router.

NFC e pagamenti digitali

Il chip NFC funziona perfettamente con Google Pay, permettendo pagamenti contactless rapidi. Ho utilizzato il telefono per acquisti quotidiani senza mai incontrare problemi di riconoscimento. L’autenticazione tramite impronte è praticamente istantanea.

Sensore di impronte digitali laterale

Il sensore integrato nel tasto di accensione riconosce l’impronta in frazioni di secondo, funziona anche con dita umide e non richiede pressione particolare. La posizione è ergonomica e raggiungibile naturalmente. Supporta fino a cinque impronte diverse.

Blaster a infrarossi

Il blaster IR trasforma il telefono in un telecomando universale. Attraverso l’app Mi Remote è possibile controllare televisori, condizionatori, decoder e qualsiasi dispositivo compatibile. Il database include migliaia di modelli configurabili in pochi secondi.

Gestione termica e throttling

Il sistema di dissipazione fa il suo lavoro dignitosamente. Durante stress test prolungati, la temperatura superficiale massima si è attestata a 41 gradi Celsius. Il thermal throttling interviene gradualmente dopo 20-25 minuti di carico sostenuto, con cali progressivi che raramente compromettono l’esperienza.

Vibrazione e feedback aptico

Il motore di vibrazione lineare offre feedback tattile deciso. Digitando sulla tastiera virtuale, ogni pressione viene accompagnata da vibrazione sottile che riduce gli errori. Durante le notifiche, la vibrazione è forte abbastanza da essere avvertita anche in ambienti rumorosi. Tre livelli di intensità regolabili.

Funzione Wet Touch 2.0

La tecnologia Wet Touch 2.0 permette di usare lo smartphone con mani bagnate o sotto la pioggia. Ho testato questa funzione sotto la doccia e il display continuava a rispondere senza ghost touch. In condizioni di pioggia leggera il sistema funziona perfettamente.

Slot SIM ibrido e gestione dual SIM

Il carrellino SIM ibrido permette due nanoSIM oppure una nanoSIM e una microSD. La gestione dual SIM è completa, con possibilità di assegnare SIM specifiche per dati, chiamate e messaggi.

Qualità delle chiamate vocali

La qualità audio durante le chiamate è chiara. Il microfono cattura bene la voce anche in ambienti rumorosi grazie agli algoritmi di riduzione del rumore. Durante videochiamate l’interlocutore mi ha sempre sentito distintamente. Il vivavoce permette conversazioni a mani libere anche in auto.

Funzionalità

Oltre alle caratteristiche hardware, il POCO M8 5G offre una serie di funzionalità software che arricchiscono l’esperienza d’uso quotidiano. Alcune sono ereditate dall’ecosistema Xiaomi, altre sono specifiche del brand POCO.

La modalità gioco ottimizza le prestazioni durante le sessioni di gaming, allocando più risorse alle app ludiche, disattivando notifiche invasive e offrendo scorciatoie rapide per screenshot e registrazione schermo. Si può anche bloccare i tasti fisici per evitare pressioni accidentali durante le partite più intense.

La funzione Second Space crea un ambiente completamente separato all’interno dello stesso telefono, con app, dati e impostazioni indipendenti. Utile per chi vuole tenere distinti profili personali e lavorativi senza ricorrere a due dispositivi fisici.

Il lettore di impronte digitali può fare molto di più che sbloccare il telefono: un tocco veloce permette di scattare foto rapidamente, un tocco prolungato accede direttamente ad app specificate, facilitando operazioni ripetitive.

Circle to Search, integrazione di Google Gemini, permette di cercare qualsiasi elemento visibile sullo schermo semplicemente disegnandoci intorno con il dito. Funziona con testi, immagini, prodotti, e restituisce risultati contestuali senza dover cambiare app o copiare manualmente query.

La barra laterale intelligente richiamabile con uno swipe dal bordo offre accesso rapido alle app preferite, agli appunti recenti e a scorciatoie utili. Personalizzabile estensivamente, diventa presto uno strumento indispensabile per velocizzare il multitasking.

Il tema scuro può attivarsi automaticamente al tramonto, preservando la vista e risparmiando batteria grazie alla natura OLED del display. Si può anche forzare il tema scuro nelle app che non lo supportano nativamente, anche se i risultati estetici variano.

Pregi e difetti

Pregi:

• Display AMOLED eccellente con luminosità di picco superiore e refresh rate a 120 Hz

• Autonomia solida grazie alla batteria da 5520 mAh

• Ricarica rapida a 45W efficiente

• Certificazione IP65/IP66 per resistenza ad acqua e polvere

• Design sottile e leggero con materiali curati

• Processore Snapdragon 6 Gen 3 equilibrato

• Memoria espandibile via microSD

• Doppi speaker stereo con buon volume

• Sensore di impronte digitali laterale velocissimo

• NFC per pagamenti contactless

• Blaster IR per controllo remoto

• Supporto software promesso per 4+6 anni

• Rapporto qualità-prezzo competitivo

Difetti:

• Comparto fotografico nella media, insufficiente in condizioni di scarsa luce

• Assenza di stabilizzazione ottica per foto e video

• Software HyperOS ricco ma può risultare invasivo

• App preinstallate da ripulire manualmente

• Manca il caricabatterie nella confezione

• Wi-Fi 5 invece del più moderno Wi-Fi 6

• RAM e storage non delle ultime generazioni (LPDDR4X e UFS 2.2)

• Prestazioni gaming limitate con impostazioni grafiche al massimo

• Fotocamera secondaria da 2MP praticamente inutile

• Manca il jack audio da 3,5mm

Prezzo

Il POCO M8 5G viene commercializzato in Italia con due configurazioni di memoria. Il modello base con 8 GB di RAM e 256 GB di storage ha un prezzo di listino di 269,90 euro, mentre la variante più capiente con 512 GB sale a 299,90 euro. Tuttavia, queste cifre rappresentano solo il punto di partenza.

Durante il periodo di lancio, attivo fino a metà gennaio 2026, POCO ha attivato promozioni aggressive. Il modello 8+256GB è disponibile in offerta a 229,99 euro, mentre il taglio superiore 8+512GB scende a 259,90 euro. Si tratta di riduzioni sostanziali che rendono il rapporto qualità-prezzo ancora più favorevole. Su Amazon il prezzo oscilla, con offerte lampo che occasionalmente portano il dispositivo sotto i 230 euro per la versione base.

Il confronto con la concorrenza diretta rende ancora più evidente il posizionamento aggressivo. Il Redmi Note 15, tecnicamente molto simile essendo parte della stessa famiglia Xiaomi, si trova alle medesime cifre. La scelta tra i due si riduce quindi a preferenze estetiche e piccole differenze nella distribuzione delle risorse (il Note potrebbe avere un comparto fotografico leggermente superiore, mentre il POCO vanta un display con luminosità di picco più elevata).

Altri competitor come il Samsung Galaxy A35 o il Motorola Edge 50 Neo si collocano in fasce di prezzo superiori, offrendo in alcuni casi brand più riconosciuti o fotocamere migliori, ma difficilmente battono il POCO sul puro rapporto specifiche/euro. Se allarghiamo lo sguardo ai brand cinesi emergenti come Realme, Honor o Nothing Phone, troviamo proposte paragonabili ma raramente superiori considerando il pacchetto complessivo.

Il valore percepito è alto. A meno di trecento euro si porta a casa un dispositivo con display AMOLED di qualità, autonomia generosa, costruzione solida certificata, connettività 5G completa e prestazioni adeguate per l’uso quotidiano intenso. Certo, ci sono compromessi sulla fotocamera e sul software, ma sono rinunce consapevoli che permettono di ottimizzare il budget sugli aspetti più utilizzati dalla maggioranza degli utenti.

Per chi proviene da smartphone più vecchi di tre-quattro anni, l’upgrade rappresenta un salto generazionale significativo. Per chi invece possiede già un dispositivo di fascia media recente, l’upgrade potrebbe non giustificarsi a meno di esigenze specifiche (come l’urgente bisogno di autonomia superiore o un display più luminoso).

Conclusioni

Il POCO M8 5G è uno smartphone che non cerca di essere speciale, e proprio per questo funziona così bene. Offre un display eccellente, una costruzione curata, un’autonomia solida e prestazioni coerenti con il suo posizionamento. Non fa promesse irrealistiche, non insegue specifiche da primato fine a se stesse, ma seleziona con intelligenza dove investire e dove invece accettare compromessi ragionevoli.

La fotocamera non è il suo punto forte, il software richiede un minimo di pazienza iniziale per essere domato, e le prestazioni non sono da top di gamma. Ma a questo prezzo, i compromessi sono scelti con intelligenza. POCO ha capito che per la maggioranza degli utenti conta di più avere un display luminoso e fluido, un’autonomia che elimini l’ansia da ricarica, una costruzione resistente che sopravviva alla vita reale, piuttosto che inseguire megapixel fotografici o benchmark sintetici.

È uno di quei dispositivi che consigli senza esitazioni a chi vuole spendere il giusto e ottenere tanto, senza illusioni e senza fregature. Nel panorama attuale della fascia media, è una delle proposte più sensate e concrete disponibili. Il mercato italiano degli smartphone pullula di opzioni simili sulla carta, ma poche riescono a bilanciare così bene tutti gli elementi che compongono l’esperienza d’uso quotidiana.

A chi lo consiglio? A studenti universitari che cercano uno smartphone affidabile senza svuotare il conto; a professionisti che usano il telefono principalmente per comunicazione e produttività leggera; a genitori che vogliono un dispositivo robusto per i figli senza spendere cifre da flagship; a chi semplicemente cerca il massimo valore per ogni euro investito.

A chi sconsiglio l’acquisto? Agli appassionati di fotografia mobile che non transigono sulla qualità delle immagini notturne; ai gamer estremi che giocano quotidianamente a titoli pesantissimi con dettagli grafici al massimo; ai puristi di Android che non sopportano interfacce personalizzate; a chi cerca status symbol e prestigio di marca prima di tutto.

Lo si trova su Amazon con prezzi che oscillano tra i 230 e i 280 euro a seconda della configurazione e delle offerte attive. A queste cifre, rappresenta un acquisto sensato che difficilmente deluderà le aspettative di chi cerca concretezza prima di tutto. Nel mare magnum della fascia media, il POCO M8 5G è una bussola affidabile che indica la direzione giusta: prestazioni equilibrate, compromessi ragionati, prezzo onesto.