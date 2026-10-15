Russell Crowe, fisico scolpito a 62 anni per The Last Druid

Ventisei anni dopo Il Gladiatore, Russell Crowe si prepara a combattere di nuovo contro Roma in un nuovo film storico e per farlo ha affrontato una vera e propria trasformazione fisica. A 62 anni e con oltre 70 film alle spalle, l’attore conosce piuttosto bene il funzionamento di Hollywood e sa che ci sono ruoli per cui il corpo va cambiato senza troppi compromessi. Il nuovo progetto si chiama The Last Druid ed è stato girato in Spagna, tra Barcellona e le Isole Canarie. Il collegamento con la pellicola del 2000, quella che gli fece vincere l’Oscar, è abbastanza evidente perché anche stavolta al centro della storia c’è l’Impero romano. Questa volta però Crowe lo affronta da avversario dichiarato, e la preparazione richiesta ha lasciato il segno sulla sua figura.

A mostrare il cambiamento è stato lo stesso interprete attraverso il suo profilo Instagram. Nella foto pubblicata, Crowe compare mentre mette in mostra i muscoli delle braccia accanto al lottatore professionista Drew McIntyre, che fa parte anche lui del cast del film e che l’attore descrive semplicemente come “un bravo ragazzo”. Un’immagine piuttosto eloquente, che racconta più di tante parole il lavoro fatto in palestra e sul set nei mesi precedenti.

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Dai 126 chili di Norimberga al fisico scolpito per il nuovo ruolo

Nel messaggio che accompagna lo scatto, il protagonista di The Last Druid ha spiegato a che punto fosse la lavorazione. “Sto finendo le riprese di The Last Druid. Stiamo girando in Spagna da maggio. Sono già passati due anni da quando ho interpretato Hermann Göring in Norimberga”, ha scritto. E poi ha aggiunto un passaggio che dice parecchio sul suo approccio: “Le lunghe e calde giornate sotto il bellissimo sole spagnolo sono state senza dubbio una grande fonte di motivazione. Come dico sempre si tratta di avanzare strato dopo strato, come la carta velina. La costanza è la migliore alleata”.

Il riferimento a Norimberga non è affatto casuale. In quel dramma giudiziario uscito nel 2025 Crowe aveva dato volto al criminale di guerra nazista Hermann Göring, e per entrare nella parte era ingrassato fino a raggiungere i 126 chili. Da allora le cose sono cambiate parecchio. Come si vede chiaramente nella foto condivisa sui social, l’attore ha perso peso e ha dovuto lavorare a fondo sulla massa muscolare per essere pronto al nuovo impegno. Un percorso inverso rispetto a quello affrontato per il film precedente, segno di una disponibilità a modellare il proprio fisico in base al personaggio che non sembra essersi affievolita con gli anni.

Un anziano celta contro un imperatore romano

Diretto da William Eubank, il film segue la storia di un pacifico anziano celta costretto a difendere la propria famiglia e il proprio villaggio dall’annientamento. La minaccia arriva da un imperatore romano che scopre una fortezza druidica tra le montagne della Caledonia e decide di impossessarsene. Il protagonista interpretato da Crowe farà di tutto per impedirglielo, ed è proprio qui che il parallelo con il celebre Massimo di Gladiator diventa più marcato, con un uomo comune spinto a combattere contro il potere di Roma.

Accanto a Russell Crowe nel cast figurano anche Andreas Pietschmann e Rose Leslie, attrice che il pubblico ricorda soprattutto per il ruolo di Ygritte nella serie Il Trono di Spade.

Fonte: TecnoAndroid