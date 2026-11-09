Dreame L50 Ultra CE, il robot che vuole fare tutto da solo! (RECENSIONE)

Il problema dei robot aspirapolvere di fascia alta è che, arrivati a un certo punto, la potenza di aspirazione smette di essere l’unico parametro che conta. Certo, avere tanti Pascal a disposizione fa scena e può essere utile, ma quando si parla di pulizia domestica automatizzata ci sono altre questioni che incidono molto di più sull’esperienza quotidiana: quanto riesce a pulire vicino ai mobili, come gestisce i tappeti, se lascia residui negli angoli e, soprattutto, quante volte dobbiamo ancora intervenire noi.

È da questa prospettiva che guardo al Dreame L50 Ultra CE. Un robot aspirapolvere e lavapavimenti che dichiara una potenza di aspirazione di 28.000 Pa, utilizza due panni rotanti e si affida a una stazione multifunzione per gestire polvere, acqua e manutenzione dei mop. Non manca praticamente nulla di quello che oggi ci si aspetta da un prodotto di questa categoria, almeno osservando la dotazione tecnica.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

La questione interessante è capire dove Dreame abbia concentrato gli sforzi e quali siano le differenze rispetto ai modelli più costosi. Perché un robot che si occupa autonomamente della casa è una bella promessa, ma il suo valore si misura soprattutto nel tempo che ci permette di risparmiare e nelle operazioni che riesce davvero a toglierci dalle mani.

Design e dimensioni

Il Dreame L50 Ultra CE ha un corpo circolare con un diametro di 35 centimetri e un’altezza di circa 9,7 centimetri. Sono dimensioni che lo collocano nel segmento dei robot tradizionali con navigazione evoluta, ma l’altezza merita attenzione se in casa ci sono divani o mobili bassi. Prima di acquistarlo, misurerei lo spazio sotto gli arredi che vorrei far pulire: basta qualche centimetro in meno per rendere inutile una delle funzioni più comode di questi dispositivi.

Dreame L50 Ultra CE · Credits: TecnoAndroid

La stazione è invece una presenza importante. Con dimensioni di circa 45,7 × 34 × 59 centimetri, richiede uno spazio dedicato e una posizione che consenta di raggiungerla facilmente per le operazioni di manutenzione. È il compromesso inevitabile di un sistema che non si limita a ricaricare il robot, ma deve anche svuotare la polvere, lavare i panni e gestire l’acqua.

Dreame L50 Ultra CE · Credits: TecnoAndroid

Il punto, ormai, non è più stabilire se una base di questo tipo sia ingombrante. Lo è. La domanda è se lo spazio occupato venga ripagato dalla riduzione degli interventi manuali. Per chi utilizza il robot tutti i giorni, avere una stazione capace di gestire gran parte del lavoro può fare una differenza concreta; per chi ha un appartamento piccolo, invece, le dimensioni complessive devono entrare nella valutazione prima ancora della scheda tecnica.

Potenza di aspirazione

Partiamo dal numero che Dreame mette in evidenza: 28.000 Pa di aspirazione massima. È un valore elevato e comunica chiaramente l’ambizione del prodotto, ma non lo utilizzerei da solo per decretare la qualità della pulizia.

La capacità di raccogliere polvere, briciole e peli dipende anche dalla spazzola principale, dal flusso d’aria, dalla gestione delle superfici e dalla capacità del robot di passare più volte nelle zone difficili. Una potenza elevata può aiutare, ma non garantisce automaticamente risultati migliori in ogni situazione.

Dreame L50 Ultra CE · Credits: TecnoAndroid

Mi interessa maggiormente la combinazione tra aspirazione e gestione dello sporco lungo i bordi. Il L50 Ultra CE utilizza una spazzola laterale estensibile, pensata per raggiungere le zone vicine ai battiscopa e gli angoli in cui un corpo circolare tende naturalmente a lasciare qualcosa indietro. È una soluzione che affronta un limite reale di questa categoria: pulire il centro della stanza è relativamente semplice, mentre seguire con precisione il perimetro richiede un lavoro meccanico più complesso.

Dreame L50 Ultra CE · Credits: TecnoAndroid

La spazzola è inoltre progettata per limitare l’accumulo di capelli e peli. Per chi vive con animali domestici o ha capelli lunghi, è una caratteristica da considerare, perché i grovigli possono trasformare la manutenzione periodica in una delle operazioni più fastidiose. Resta da verificare quanto efficacemente il sistema riesca a contenerli nell’uso reale, soprattutto quando lo sporco si accumula per più giorni.

Lavaggio dei pavimenti

Il L50 Ultra CE utilizza due panni rotanti e il sistema MopExtend RoboSwing, che permette al robot di estendere il mop per raggiungere più facilmente le zone lungo i bordi e alcune aree sotto i mobili.

È una scelta sensata, perché il lavaggio non si valuta soltanto osservando quanto è pulito il centro di una stanza. Battiscopa, angoli e spazi attorno alle gambe dei mobili sono punti in cui i robot possono mostrare i propri limiti. Un sistema estensibile aiuta a ridurre il problema, anche se non può garantire una copertura perfetta in ogni configurazione domestica.

Dreame L50 Ultra CE · Credits: TecnoAndroid

I panni possono sollevarsi fino a 10,5 millimetri quando il robot incontra un tappeto. Questo consente di evitare che vengano trascinati bagnati su molte superfici tessili a pelo corto. Non significa, però, che ogni tappeto possa essere gestito senza attenzione: spessore, frange e materiale possono richiedere impostazioni specifiche o l’esclusione di alcune zone.

La stazione lava i panni con acqua fino a 80 °C e successivamente li asciuga con aria calda. È una parte fondamentale del sistema, perché un robot lavapavimenti non dovrebbe limitarsi a trascinare lo sporco da una stanza all’altra. La pulizia periodica dei mop e la loro asciugatura aiutano a mantenere il sistema in condizioni migliori tra una sessione e quella successiva.

C’è però una distinzione da tenere presente quando si confrontano i modelli Dreame: alcune soluzioni superiori dichiarano temperature di lavaggio più elevate. Gli 80 °C del L50 Ultra CE non rappresentano necessariamente un limite nella pulizia ordinaria, ma sono una differenza tecnica da considerare se si sta valutando se spendere di più per un altro modello.

Dreame L50 Ultra CE · Credits: TecnoAndroid

La stazione automatica

Se dovessi individuare l’aspetto più importante di un robot di questa categoria, non partirei dalla potenza di aspirazione, ma da tutto quello che succede quando termina la pulizia.

La base del Dreame L50 Ultra CE può svuotare automaticamente il contenitore della polvere, lavare i panni, asciugarli e gestire il rifornimento dell’acqua e del detergente. Il sacchetto della polvere ha una capacità dichiarata di 3,2 litri, mentre il robot integra un contenitore da 250 millilitri. La stazione dispone inoltre di serbatoi da 4,5 litri per l’acqua pulita e 4 litri per quella sporca.

Dreame L50 Ultra CE · Credits: TecnoAndroid

Capacità del genere possono ridurre la frequenza con cui dobbiamo intervenire, ma non esiste un’autonomia universale della stazione: dipende dalla superficie, dalla quantità di sporco, dalla frequenza di lavaggio dei panni e dalle impostazioni selezionate. Una casa con animali e pavimenti utilizzati intensamente richiederà probabilmente più manutenzione rispetto a un ambiente piccolo e poco frequentato.

Dreame L50 Ultra CE · Credits: TecnoAndroid

Interessante anche il sistema AceClean DryBoard, progettato per gestire automaticamente la pulizia del vassoio su cui vengono lavati i panni. È un dettaglio meno appariscente rispetto ai 28.000 Pa, ma ha una sua importanza: la base è il punto in cui si accumulano acqua sporca e residui, quindi automatizzare anche questa operazione contribuisce a rendere il sistema più pratico.

Naturalmente, non significa che possiamo dimenticarci completamente della manutenzione. I serbatoi devono essere controllati, il sacchetto va sostituito e le componenti soggette a usura richiedono attenzione. Il vantaggio è ridurre il numero delle operazioni manuali, non eliminarle del tutto.

Dreame L50 Ultra CE · Credits: TecnoAndroid

Navigazione e tappeti

Un robot può avere una scheda tecnica impressionante e risultare comunque poco pratico se non riesce a muoversi bene in casa. La mappatura, la gestione delle stanze e la possibilità di definire aree da evitare sono quindi elementi importanti almeno quanto la potenza di aspirazione.

Il L50 Ultra CE permette di organizzare la pulizia attraverso l’app e di impostare modalità specifiche per i tappeti. La presenza di quattro modalità di gestione è utile perché non tutti i tessuti possono essere trattati allo stesso modo: in alcuni casi conviene sollevare i mop, in altri può essere preferibile evitare completamente il passaggio durante il lavaggio.

Dreame L50 Ultra CE · Credits: TecnoAndroid

È una parte dell’esperienza che richiede un minimo di configurazione iniziale. Se ci sono cavi, sedie, tappeti con frange o oggetti lasciati sul pavimento, conviene controllare la mappa e impostare correttamente le aree problematiche. L’obiettivo è arrivare a una routine in cui il robot possa lavorare senza richiedere controlli continui, ma questo risultato dipende anche da come è organizzata la casa.

Dreame L50 Ultra CE · Credits: TecnoAndroid

La batteria ha una capacità dichiarata di 5.200 mAh. Non attribuirei però al robot una durata precisa in minuti o una superficie massima pulita per carica senza un dato ufficiale verificabile riferito esattamente a questa versione. Anche in questo caso, aspirazione, lavaggio e configurazione degli ambienti possono cambiare sensibilmente il risultato.

Prezzo e conclusioni

Il prezzo indicato per il Dreame L50 Ultra CE sul sito ufficiale è di 599 euro, anche se promozioni e disponibilità possono modificarlo nel corso del tempo, soprattutto a novembre, periodo di Black Friday. È una cifra che colloca il prodotto in una fascia in cui la base multifunzione diventa parte essenziale del valore complessivo.

A mio avviso, Dreame L50 Ultra CE è costruito attorno a un’idea precisa: rendere la pulizia domestica il più possibile automatica, combinando aspirazione, lavaggio e gestione della manutenzione in un unico sistema. I 28.000 Pa dichiarati sono certamente un dato importante, ma trovo più interessante la combinazione con la spazzola laterale estensibile, i mop rotanti e una base capace di occuparsi di buona parte delle operazioni successive alla pulizia.

È proprio questo il motivo per cui valuterei un robot del genere: non soltanto per la capacità di aspirare, ma per quanto riesce a ridurre il lavoro che resta da fare dopo averlo avviato. La pulizia dei bordi, la gestione dei tappeti e la manutenzione della base sono aspetti che, nel lungo periodo, possono contare più di una differenza numerica nella potenza massima.

Fonte: TecnoAndroid