Dreame AirStyle Pro 2, il multistyler che ora pensa anche ai ricci

Abbiamo usato il Dreame AirStyle Pro 2 per un mese su capelli lunghissimi: leggero, veloce ad asciugare e completo di sette accessori. Peccato per il tasto di accensione, troppo facile da premere per sbaglio, e per l'assenza di una piastra.

Un solo corpo motore, sette accessori che si agganciano con una calamita e l’idea di sostituire in un colpo solo phon, spazzola termica e arricciacapelli. Il Dreame AirStyle Pro 2 Multistyler Professionale 7 in 1 raccoglie l’eredità del primo AirStyle Pro, che abbiamo recensito su TecnoAndroid nel novembre 2025. La formula non viene stravolta: viene ritoccata nei punti in cui il modello precedente lasciava scoperta una parte del pubblico.

Prima di entrare nel merito chiarisco come è stata condotta la prova. Il campione, nella colorazione Amber Gold, ci è stato inviato da Dreame ed è rimasto in uso per circa un mese. A usarlo tutti i giorni è stata Marta, che ha capelli lunghi fino al fondoschiena ed è alta 155 cm. È un banco di prova impegnativo: con una chioma così lunga ogni sessione dura di più, il braccio resta sollevato a lungo e qualunque scomodità dell’impugnatura viene fuori in fretta. Io mi sono occupato di verificare le specifiche, ricostruire le differenze con la generazione precedente e mettere ordine nelle sue impressioni.

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Non abbiamo cronometrato le asciugature, non abbiamo misurato la rumorosità con un fonometro e non abbiamo tenuto un diario della durata dei boccoli. Quando nel testo compaiono numeri precisi, sono dati dichiarati dal produttore e li segnalo come tali.

È un prodotto interessante perché si colloca in una fascia di prezzo dove la scelta si fa difficile. Sopra c’è il riferimento storico della categoria, che costa sensibilmente di più. Sotto ci sono styler economici che spesso pagano in costruzione e controllo della temperatura. L’AirStyle Pro 2 prova a stare in mezzo con una dotazione completa, una costruzione curata e un prezzo che sul sito ufficiale scende spesso sotto il listino.

Il pubblico a cui si rivolge è piuttosto chiaro: chi ha capelli medio-lunghi o lunghi, chi alterna piega liscia, volume e onde nel corso della settimana e, grazie al nuovo diffusore, anche chi ha capelli naturalmente mossi o ricci. Il giudizio complessivo, lo anticipo, è molto positivo: per Marta è andato tutto nel migliore dei modi. Le riserve sono poche ma concrete, a partire da un tasto di accensione che si preme per sbaglio troppo facilmente.

Unboxing e dotazione: sette accessori e una custodia che fa scena

La prima cosa che salta all’occhio aprendo la confezione è la quantità di pezzi. Oltre al corpo motore con cavo integrato, Dreame inserisce sette accessori: l’asciugatore rapido, l’accessorio anticrespo Flyaway, due cilindri autoavvolgenti da 32 mm, il diffusore, la spazzola lisciante a denti morbidi e la spazzola volumizzante rotonda. Completano il kit una piccola spazzola per pulire il filtro dell’aria, la guida d’uso e una custodia in materiale effetto pelle.

La custodia è la parte più scenografica, con un aspetto elegante, coerente con il colore del dispositivo, e tiene insieme tutto il kit in un unico contenitore. L’unica riserva riguarda l’ingombro: il set completo occupa parecchio spazio, e chi ha un bagno piccolo dovrà trovargli posto in un mobile o in un cassetto ampio.

Credits: TecnoAndroid

Rispetto al primo AirStyle Pro, la dotazione cambia in due punti precisi. Arriva il diffusore, che prima mancava del tutto. Sparisce invece la spazzola lisciante a denti rigidi, sostituita dalla sola versione a denti morbidi. È uno scambio che sposta il baricentro del prodotto: meno orientato alla lisciatura decisa, più aperto a chi vuole valorizzare onde e ricci naturali.

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C’è però un’assenza che ci è dispiaciuta: manca una piastra. Con sette accessori il kit copre asciugatura, volume, onde e rifinitura, ma chi vuole un liscio più deciso dovrà affiancargli uno strumento a parte. Per un prodotto che punta a sostituire più apparecchi, è un peccato. Per il resto, considerando il prezzo, la dotazione è completa, e trovare in scatola anche lo strumento per pulire il filtro è un dettaglio che apprezzo.

Design, materiali ed ergonomia: leggero dove conta

Il corpo motore ha la classica forma tubolare dei multistyler moderni. Le dimensioni dichiarate sono di 44,6 mm di diametro per 260 mm di lunghezza, con un peso di circa 291 grammi senza cavo. Con il cilindro arricciacapelli montato, secondo i dati del produttore, si arriva a circa 369 grammi. Sono numeri contenuti, e sulla chioma di Marta fanno la differenza: il peso è distribuito bene lungo l’impugnatura e permette di lavorare su molte ciocche senza affaticare il braccio.

L’impugnatura è confortevole, le finiture sono curate e il dispositivo trasmette una sensazione di qualità coerente con la fascia di prezzo. La colorazione Amber Gold, un oro caldo tendente al bronzo, è sobria ma riconoscibile. Sul sito italiano compare come variante marrone, accanto a una versione viola.

I comandi sono raccolti sul manico e permettono di cambiare velocità e temperatura senza staccare gli occhi dallo specchio, mentre il getto d’aria fredda ha un comando dedicato. Proprio qui, però, sta il difetto più fastidioso emerso nella prova: il tasto di accensione è facile da premere accidentalmente mentre si impugna e si muove il dispositivo. Capita di spegnerlo a metà lavoro spostando la presa, e bisogna riaccenderlo. Non è un problema grave, ma su sessioni lunghe come quelle richieste da capelli lunghissimi rende l’esperienza un pochino fastidiosa.

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Il punto più riuscito della costruzione è il sistema di aggancio magnetico: gli accessori si montano con un gesto, restano stabili durante l’uso e si sfilano senza forzare. Quando si passa dall’asciugatore rapido a una spazzola e poi a un cilindro, magari più volte nella stessa sessione, questa rapidità conta.

Il cavo è lungo 2,8 metri e ha uno snodo girevole a 360° alla base dell’impugnatura. Dreame dichiara anche un angolo minimo di 37° tra cavo e manico, pensato per ridurre l’interferenza con la mano quando si cambia accessorio. La libertà di movimento è buona, ed è un vantaggio concreto quando bisogna arrivare fino alle punte di capelli molto lunghi.

Sul fondo del corpo motore si trova la presa d’aria con un doppio filtro: una rete esterna che impedisce ai capelli di essere risucchiati e una rete interna in acciaio inossidabile che trattiene polvere e capelli sottili. È accessibile senza attrezzi, e la spazzolina inclusa serve proprio a tenerla pulita.

Specifiche tecniche

Specifica Valore Prodotto Dreame AirStyle Pro 2 Multistyler Professionale 7 in 1 Modello AMF18A Variante provata Amber Gold (marrone sul sito italiano) Potenza nominale 1.300 W Alimentazione 220-240 V, 50/60 Hz Velocità motore 110.000 giri/min (dichiarati) Velocità del flusso d’aria 3 livelli: 50, 55 e 60 m/s Portata d’aria massima 55 m³/h Impostazioni di temperatura 3 livelli: ambiente, circa 50 °C, circa 80 °C Controllo della temperatura Sensore NTC (300 rilevazioni al secondo, secondo la scheda italiana) Rumorosità dichiarata 76 dBA (dato dichiarato) Peso 290,6 g per l’impugnatura, senza cavo e accessori Dimensioni impugnatura 44,6 x 44,6 x 260 mm Cavo 2,8 m, snodo girevole a 360° Filtro in ingresso Doppia rete, interna in acciaio inossidabile Accessori Asciugatore rapido, Flyaway, 2 cilindri autoavvolgenti da 32 mm, diffusore, spazzola lisciante morbida, spazzola volumizzante rotonda In confezione Spazzola per la pulizia del filtro, custodia effetto pelle, guida d’uso Prezzo di listino 299 euro

Tecnologia: flusso d’aria, cilindri plissettati e controllo del calore

Il principio di funzionamento è lo stesso di tutti i multistyler ad aria di questa fascia. Il motore ad alta velocità genera un flusso intenso che, uscendo da fessure molto ravvicinate sulla superficie dei cilindri, tende ad aderire alla superficie curva. È il fenomeno aerodinamico noto come effetto Coanda: la ciocca avvicinata al cilindro viene richiamata dall’aria e si avvolge da sola, senza bisogno di arrotolarla a mano. Dreame dichiara un tempo di avvolgimento di circa un secondo al flusso massimo, misurato nei propri laboratori.

Sul Pro 2 i cilindri autoavvolgenti da 32 mm sono stati ridisegnati, con una superficie plissettata che secondo il produttore migliora la presa sui capelli e guida la ciocca in modo più uniforme. I cilindri restano due, uno per ciascun senso di rotazione, e un piccolo simbolo a triangolo aiuta a capire quale usare per ottenere un’arricciatura verso l’interno o verso l’esterno.

La temperatura massima si ferma a circa 80 °C. È un valore volutamente contenuto: l’idea di questi strumenti è modellare con la combinazione di aria, tensione e movimento più che con il calore puro, come invece fanno piastre e ferri arricciacapelli a contatto. Questo non elimina il rischio di danni termici, che dipende anche da durata, distanza e modalità d’uso. Un termoprotettore resta comunque una buona abitudine.

Credits: TecnoAndroid

Il controllo del calore è affidato a un sensore NTC che monitora la temperatura dell’aria e permette all’elettronica di correggerla per evitare picchi. La scheda italiana dichiara 300 rilevazioni al secondo, un valore che non abbiamo verificato con strumenti dedicati.

Completa il quadro il doppio filtro in ingresso, che non è un semplice dettaglio di comfort. Una rete intasata riduce la portata d’aria, costringe il motore a lavorare peggio e fa salire le temperature interne. Tenerla pulita significa preservare le prestazioni nel tempo.

Velocità, temperature e rumorosità

Le combinazioni disponibili sono nove: tre velocità del flusso (50, 55 e 60 m/s secondo i dati di Dreame) e tre temperature, cioè aria a temperatura ambiente, tiepida intorno ai 50 °C e calda intorno agli 80 °C. Sulla carta può sembrare una gamma limitata rispetto a phon con decine di livelli, ma copre le esigenze reali dello styling.

L’uso che si è consolidato durante il mese di prova è lineare. La velocità massima serve per l’asciugatura iniziale, quando l’obiettivo è eliminare in fretta la maggior parte dell’umidità. Le impostazioni intermedie entrano in gioco durante la modellazione, perché consentono un controllo maggiore sulle ciocche.

Sui tempi, il giudizio di Marta è netto: è veloce ad asciugare, anche su una chioma lunga come la sua. Non abbiamo registrato tempi precisi e preferisco non azzardare stime in minuti, perché lunghezza, densità e struttura dei capelli incidono troppo perché un numero isolato abbia senso.

Sulla rumorosità, Dreame dichiara 76 dBA. Non avendo un fonometro dedicato a questa prova, mi limito alle impressioni: il suono è quello tipico degli asciugacapelli ad alta velocità, piuttosto uniforme, e per Marta non si sente tantissimo.

Un’avvertenza pratica riguarda il calore degli accessori. Durante le sessioni prolungate si scaldano, quindi conviene fare attenzione quando si cambia accessorio a metà lavoro.

Test sul campo: un mese di styling quotidiano su capelli lunghissimi

Il mese di prova ha seguito una routine semplice. Si parte con l’asciugatore rapido alla velocità massima, fino a eliminare la gran parte dell’umidità. Si passa poi all’accessorio scelto per la piega del giorno: spazzola volumizzante, spazzola lisciante oppure cilindri. Si chiude, quando serve, con il Flyaway per rifinire.

Su capelli lunghi fino al fondoschiena la fase di asciugatura è quella che mette più alla prova un multistyler, e qui l’AirStyle Pro 2 ha convinto: asciuga in fretta e il peso contenuto permette di tenere il braccio sollevato a lungo senza fatica.

Per i cilindri, il risultato migliore si ottiene con capelli asciutti indicativamente al 70-80%. Se sono ancora troppo bagnati, il peso dell’acqua ostacola l’avvolgimento. Se sono già del tutto asciutti, diventa più difficile ottenere una piega duratura.

Le tipologie di accessori più usate e convincenti sono state tre: la spazzola volumizzante, la spazzola lisciante e i due cilindri autoavvolgenti. La spazzola rotonda ha permesso di lavorare sul volume alle radici e sulle punte, ricreando l’effetto della classica piega fatta con phon e spazzola. La lisciante è stata la scelta per le giornate in cui bastava disciplinare le lunghezze: capelli morbidi e ordinati, senza cercare l’effetto piatto di una piastra.

I cilindri sono la funzione più particolare. Il meccanismo funziona: si avvicina la punta della ciocca al cilindro, l’aria la richiama e la avvolge. A quel punto si applica per qualche secondo aria calda per impostare la forma e poi il getto freddo per fissarla prima di liberare la ciocca. Il colpo freddo aiuta a fissare l’onda, la cui tenuta dipende anche dal capello e dai prodotti utilizzati. Lavorando su ciocche relativamente piccole, i boccoli risultano morbidi e naturali, più vicini a una piega da parrucchiere che a ricci stretti e definiti.

Credits: TecnoAndroid

Sulla durata dei boccoli devo essere trasparente: non abbiamo una misurazione cronometrata. Dreame dichiara una buona tenuta fino a tre ore nei propri test di laboratorio. Nella realtà la tenuta dipende dalla struttura del capello e dall’eventuale uso di prodotti, e non posso confermare o smentire quel dato con numeri nostri.

La gestione dei boccoli resta manuale: non c’è un ciclo automatico che alterni da solo caldo e freddo, e i tempi li gestisce chi usa il dispositivo. Per invertire il senso di arricciatura bisogna inoltre sostituire il cilindro, operazione rapida grazie al magnete ma da ripetere per ottenere onde simmetriche sui due lati della testa.

Il Flyaway è stato una piacevole sorpresa. È l’accessorio meno appariscente del kit, ma alla fine di una piega aiuta a ridurre i capelli ribelli e a dare un aspetto più ordinato al risultato.

Nel corso del mese non si sono verificati malfunzionamenti: nessun accessorio staccato, nessun capello impigliato, nessuna anomalia. Il giudizio di Marta è semplice: funziona benissimo. L’unico inconveniente ricorrente è stato il tasto di accensione premuto per sbaglio, che ogni tanto ha interrotto il lavoro.

Gli accessori nel dettaglio

Cilindri autoavvolgenti: cosa aspettarsi dai boccoli

I due cilindri da 32 mm sono il motivo per cui molte persone guardano a un multistyler invece che a un semplice asciugacapelli. Funzionano bene se si rispettano poche regole: ciocche relativamente piccole, capelli non troppo bagnati, aria fredda alla fine. Il diametro unico produce onde e boccoli ampi e regolari, adatti a una piega morbida e voluminosa.

Chi cerca ricci piccoli e molto definiti non è il destinatario di questo accessorio: per quel risultato servono diametri inferiori o un ferro arricciacapelli tradizionale. Per onde naturali e movimento sulle lunghezze, invece, l’avvolgimento automatico è una delle funzioni più convincenti del prodotto.

Spazzola volumizzante e spazzola lisciante: la piega di tutti i giorni

Per l’uso quotidiano queste due spazzole sono gli accessori più utili del kit. La volumizzante rotonda ha ampie perforazioni che diffondono l’aria e consentono di sollevare le radici e girare le punte. La spazzola non ruota da sola, quindi la rotazione della ciocca va accompagnata con il polso.

La lisciante a denti morbidi dirige il flusso verso il basso e lavora sulle lunghezze. Il risultato è una chioma liscia e ordinata, non tirata come dopo una piastra. Chi vuole un liscio perfettamente piatto dovrà però affiancarle uno strumento dedicato, ed è qui che l’assenza di una piastra nel kit si fa sentire.

Il diffusore: la vera novità per chi ha capelli mossi o ricci

Sul primo AirStyle Pro il diffusore non c’era, e questo rendeva il prodotto poco attraente per chi ha capelli con una forma naturale da valorizzare. Il Pro 2 colma la lacuna con una bocchetta che distribuisce il flusso su un’area ampia, pensata per ridurre il crespo e aiutare la definizione di onde e ricci.

Per chi ha capelli perfettamente lisci è l’accessorio meno interessante della confezione. Per chi ha onde o ricci naturali, invece, è probabilmente la ragione principale per scegliere questa generazione invece della precedente. Nessun accessorio del kit ci è sembrato davvero superfluo, ma il valore di ciascuno dipende molto dal tipo di capello.

Flyaway: il ritocco che non ti aspetti

L’accessorio anticrespo ha uscite d’aria fitte che dirigono il flusso sullo strato superficiale dei capelli. Si usa alla fine, dopo spazzole o cilindri, per abbassare i capelli che sporgono e rifinire il risultato. Come ritocco rapido si è rivelato più utile di quanto il suo aspetto modesto lasci pensare.

Pulizia del filtro e manutenzione

La manutenzione si riduce essenzialmente alla presa d’aria. La rete esterna si rimuove facilmente e lascia accedere al filtro interno in acciaio, che si pulisce con la spazzolina inclusa. È un’operazione da non trascurare, perché polvere e residui di prodotti per capelli riducono la portata d’aria e, a lungo andare, le prestazioni del motore. Gli accessori vanno semplicemente riposti con ordine nella custodia.

Cosa cambia rispetto al primo AirStyle Pro

Chi conosce il modello precedente si troverà subito a casa: il corpo motore è sostanzialmente lo stesso per forma, peso e disposizione dei comandi. Le differenze stanno negli accessori: arriva il diffusore, i cilindri autoavvolgenti vengono ridisegnati con superficie plissettata e la spazzola lisciante rigida esce dalla confezione. Per un quadro dell’intera gamma beauty presentata dall’azienda in estate rimando al nostro articolo su i nuovi prodotti beauty Dreame.

Galleria Fotografica

Prezzo e posizionamento

Il Dreame AirStyle Pro 2 Multistyler Professionale 7 in 1 ha un prezzo di listino di 299 euro. Le promozioni dello store ufficiale possono variare secondo colore e disponibilità, quindi il prezzo va controllato prima dell’acquisto. Su Amazon il prezzo varia nel tempo, quindi conviene verificarlo al momento dell’acquisto tramite la pagina Amazon del Dreame AirStyle Pro 2.

Per inquadrare il posizionamento è inevitabile guardare al riferimento storico della categoria, il Dyson Airwrap, che si basa sulla stessa idea di styling ad aria. Il listino è sensibilmente più alto, anche se le promozioni ne abbassano spesso il prezzo, come abbiamo raccontato parlando di un’offerta sull’Airwrap. Non abbiamo messo i due prodotti a confronto diretto in questa prova, quindi non entro nel merito dei risultati. Sul piano della dotazione, però, l’AirStyle Pro 2 offre sette accessori, cavo lungo, controllo elettronico della temperatura e una costruzione curata a una cifra decisamente più accessibile.

I limiti nella gestione dello styling sono chiari: niente cilindri che cambiano direzione da soli, niente cicli automatici di raffreddamento, niente spazzole rotanti. Rispetto agli styler più economici, invece, il vantaggio sta nella qualità percepita, nella stabilità degli attacchi e nel controllo del calore.

A 299 euro è una proposta corretta. Tra i 200 e i 250 euro il rapporto tra ciò che offre e ciò che costa diventa particolarmente convincente. Ha più senso per chi sfrutterà davvero almeno tre o quattro accessori: chi vuole solo asciugare spenderebbe meno con un buon phon ad alta velocità.

Il verdetto su Dreame AirStyle Pro 2

Dopo un mese di uso quotidiano su capelli lunghi fino al fondoschiena, il Dreame AirStyle Pro 2 Multistyler Professionale 7 in 1 si conferma un multistyler completo, ben costruito e versatile. Il suo punto di forza principale è la combinazione tra un corpo motore leggero, che asciuga in fretta anche chiome impegnative, e una dotazione di accessori che copre asciugatura, volume, liscio morbido, onde e ora anche la definizione dei ricci naturali grazie al diffusore.

Credits: TecnoAndroid

Il compromesso più fastidioso riguarda il tasto di accensione, che si preme per sbaglio con troppa facilità e ogni tanto interrompe il lavoro. Si aggiungono la mancanza di una piastra, che avrebbe completato un kit altrimenti molto ricco, e una gestione dei boccoli che resta manuale.

Lo consiglio soprattutto a chi ha capelli lunghi o medio-lunghi e ama cambiare acconciatura nel corso della settimana, e a chi ha capelli mossi o ricci e finora non trovava in questa linea uno strumento adatto. È meno indicato per chi cerca soltanto un asciugacapelli, per chi vuole ricci piccoli e molto definiti o per chi pretende la lisciatura piatta di una piastra.

Lo scenario ideale è una routine mattutina in cui si asciuga con l’accessorio rapido, si modella con la spazzola volumizzante o con i cilindri e si rifinisce con il Flyaway, il tutto senza cambiare apparecchio. Per i dettagli sulle due colorazioni disponibili si può consultare la pagina ufficiale del prodotto. Se lo si trova intorno ai 250 euro, è uno dei modi più sensati per portarsi a casa uno styler ad aria completo senza pagare il prezzo del marchio più famoso della categoria.

Dreame AirStyle Pro 2 Multistyler Professionale 7 in 1 8.0/10 Dopo un mese su capelli lunghi fino al fondoschiena, il Dreame AirStyle Pro 2 si è dimostrato leggero, veloce ad asciugare e senza malfunzionamenti, con sette accessori e il nuovo diffusore. Il difetto più fastidioso è il tasto di accensione, che si preme per sbaglio; pesa anche la mancanza di una piastra. Pro Corpo motore leggero e ben bilanciato, circa 291 g Asciugatura rapida e rumorosità contenuta Aggancio magnetico rapido e stabile Spazzole volumizzante e lisciante efficaci Nuovo diffusore e cavo da 2,8 m con snodo a 360° Contro Tasto di accensione facile da premere per sbaglio Manca una piastra tra gli accessori Boccoli con gestione manuale di caldo e freddo La spazzola rotonda non ruota da sola Custodia elegante ma ingombrante

Recensione TecnoAndroid La nostra valutazione 8 /10 + Pro ✓ Corpo motore leggero e ben bilanciato, circa 291 g

✓ Asciugatura rapida e rumorosità contenuta

✓ Aggancio magnetico rapido e stabile

✓ Spazzole volumizzante e lisciante efficaci

✓ Nuovo diffusore e cavo da 2,8 m con snodo a 360° − Contro × Tasto di accensione facile da premere per sbaglio

× Manca una piastra tra gli accessori

× Boccoli con gestione manuale di caldo e freddo

× La spazzola rotonda non ruota da sola

× Custodia elegante ma ingombrante

Fonte: TecnoAndroid