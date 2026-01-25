Zoomlion punta sull’AI per la sua produzione

In una fabbrica Zoomlion ogni dettaglio sembra parte di un organismo unico. Macchine, sensori, algoritmi: tutto si muove senza pause e in autonomia all’interno della fabbrica. Non è solo automazione, è un’intelligenza distribuita che decide in tempo reale cosa produrre, come farlo e con quali risorse, coordinando ogni elemento. Al centro di tale rete c’è la Smart City industriale nella provincia di Hunan, dodici stabilimenti interconnessi, più di trecento linee produttive e una ventina di reparti che girano anche a luci spente. Ogni macchina comunica con l’altra, ogni processo è sotto controllo digitale. Il flusso non conosce interruzioni: si passa da un modello all’altro senza fermarsi.

Zoomlion: ecco come l’AI entra nella produzione dell’azienda

L’intelligenza artificiale non serve solo a velocizzare la produzione, ma a prevenire problemi e ridurre gli sprechi. Anche fuori dai reparti, nei cantieri, le stesse tecnologie migliorano l’efficienza. Nel dettaglio, un sistema di diagnosi vocale individua guasti a distanza, riducendo i fermi macchina e accelerando le riparazioni. Chi lavora sul campo nota subito la differenza: meno attese, più continuità, meno stress.

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A completare il quadro ci sono i robot che, negli ultimi anni, hanno fatto passi enormi. Non più solo braccia meccaniche, ma sistemi capaci di adattarsi, “sentire” e reagire grazie a telecamere e sensori di forza. Dal 2024 ci sono modelli umanoidi: alcuni si muovono su ruote, altri camminano su due gambe, già impiegati in assemblaggio, logistica e controllo qualità. Tali dispositivi non sostituiscono le persone, ma le affiancano. Nel dettaglio, i compiti più ripetitivi o pesanti sono loro, mentre agli operatori restano le decisioni rapide e l’esperienza. Zoomlion porta tale visione anche sul palco internazionale, al World Robot Conference di Pechino, dove ciò che per molti è fantascienza in Cina è già routine. Non resta che attendere e scoprire quali saranno le innovazioni presentate dall’azienda grazie all’introduzione dell’intelligenza artificiale nel sistema di produzione.