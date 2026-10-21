Ys VIII: Lacrimosa of DANA su Switch 2 a 120 FPS e con GameShare

Su Nintendo Switch 2 i giochi capaci di girare a 120 FPS sono ancora pochi, eppure il club si allarga con un nome che gli appassionati di giochi di ruolo conoscono bene. Ys VIII: Lacrimosa of DANA arriverà infatti sulla nuova console Nintendo con il supporto fino a 120 fotogrammi al secondo, affiancandosi a una ristretta cerchia di titoli che sfruttano davvero questa possibilità. La cosa curiosa è che, almeno per ora, a spingersi così in alto sono soprattutto produzioni pensate in origine per l’hardware della generazione precedente, come Metroid Prime 4: Beyond e Devil May Cry 5: Devil Hunter Edition.

Anche il capitolo firmato Falcom appartiene a questa categoria, visto che era già uscito su PlayStation 4 e sulla prima Switch. Adesso torna in una veste rinnovata e con qualche novità che va oltre il semplice aumento della fluidità.

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Ys VIII: Lacrimosa of DANA, uscita a febbraio e GameShare per giocare in compagnia

La nuova edizione di uno dei migliori episodi della serie di giochi di ruolo d’azione di Falcom sarà disponibile su Switch 2 dal 25 febbraio 2027. Un mese che, a conti fatti, si sta riempiendo parecchio di uscite dedicate agli amanti degli RPG. Il comunicato ufficiale di annuncio conferma due elementi principali, ovvero la possibilità di giocare fino a 120 FPS e il supporto a GameShare, la funzione che permette a più persone di collaborare nella stessa partita. Insieme all’annuncio è stato diffuso anche un trailer che mostra questa versione aggiornata del gioco.

Il debutto di Ys VIII a 120 fotogrammi al secondo racconta bene quanto sia versatile la console. Da una parte la piattaforma riesce a far girare i titoli dell’attuale generazione, con qualche compromesso prevedibile, e consente quindi ai possessori di godersi buona parte dei giochi presenti su PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Dall’altra sta diventando in fretta il modo migliore per rivivere alcuni titoli della generazione passata, arricchiti da frame rate più elevati e funzioni inedite.

Perché i 120 FPS fanno la differenza per Ys VIII

Il punto è proprio questo. Su Switch 2 la risoluzione di molte di queste riedizioni può anche restare bassa, ma una fluidità superiore basta spesso a renderle decisamente più piacevoli da giocare. E nel caso di Ys VIII: Lacrimosa of DANA il discorso calza a pennello.

Il gioco non ha i ritmi frenetici dei capitoli classici della saga, questo va detto. Però la sua forte componente action ha bisogno di una certa reattività per esprimersi al meglio, e solo con frame rate più alti, irraggiungibili su PlayStation 4 e sulla prima Nintendo Switch, quei combattimenti riescono davvero a brillare. Il risultato è che uno dei migliori giochi di ruolo d’azione della scorsa generazione si presenta sulla nuova console Nintendo in una forma ancora più convincente, con scontri più fluidi e reattivi rispetto al passato.

Con questo arrivo il gruppo dei titoli che sfruttano i 120 FPS sulla console giapponese si allunga di un nome, accanto a Metroid Prime 4: Beyond e Devil May Cry 5: Devil Hunter Edition. L’appuntamento con l’avventura targata Falcom resta fissato al 25 febbraio 2027, con il supporto a GameShare per chi vorrà affrontarla in cooperativa.

Fonte: TecnoAndroid