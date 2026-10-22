AutoMemo, l’app gratuita che ricorda scadenze anche a chilometri

Chi ha in casa più di un mezzo conosce bene il problema. C’è la revisione che scade tra due settimane, il bollo da pagare, l’assicurazione dello scooter e quel tagliando che andava fatto “intorno ai 30.000 km”. Per mettere ordine arriva AutoMemo, un’app gratuita per iPhone e iPad, disponibile anche su Android, che raccoglie in un unico archivio veicoli, scadenze, interventi e spese. L’idea è semplice e proprio per questo funziona. In pochi secondi si capisce cosa è già stato fatto, cosa sta per scadere e quanto si è speso nel corso dell’anno, senza dover rovistare tra appunti, ricevute e ricordi sparsi. Non serve creare nessun account e, stando alla scheda dell’App Store, lo sviluppatore non raccoglie alcun dato.

Un garage digitale e scadenze che ragionano anche a chilometri

Tutto comincia dalla sezione Veicoli, dove trovano posto auto, moto e furgoni. Per ciascun mezzo si possono indicare marca, modello, targa, anno, alimentazione, chilometri e note, mentre l’elenco mostra subito tipo di veicolo, anno, carburante e chilometraggio attuale. La Dashboard offre invece il colpo d’occhio generale con le schede dei veicoli e il numero di scadenze di ognuno, gli avvisi, gli appuntamenti imminenti, gli ultimi interventi e una panoramica che riassume scadenze in arrivo, spesa dell’anno, lavori eseguiti e mezzi gestiti.

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Il cuore dell’applicazione però sono le scadenze. Si possono impostare promemoria per revisione, assicurazione, bollo, tagliandi, gomme e altri controlli, e qui sta la parte più furba perché l’avviso non deve per forza dipendere da una data. Può scattare in un giorno preciso, al raggiungimento di un certo chilometraggio oppure al primo dei due. Che poi è esattamente il modo in cui funzionano molte manutenzioni periodiche.

L’elenco si filtra per veicolo e per stato, quindi in scadenza, future o completate, e ogni voce porta un’etichetta colorata che chiarisce la situazione all’istante. “Scaduta da 20 giorni” compare in rosso, “Tra 12 giorni” in giallo, oppure vengono indicati i chilometri mancanti come “800 km rimanenti”. Per i promemoria legati al calendario AutoMemo invia notifiche locali generate direttamente sul dispositivo. Con la versione 1.42 è stata inoltre migliorata la gestione delle scadenze ricorrenti e dei pagamenti del bollo.

Storico degli interventi, backup e prezzo

Nella sezione Interventi finisce ogni lavoro eseguito sul mezzo, distinto tra manutenzione, riparazione e altro, con data, chilometri, costo, officina e note. Il risultato è un vero libretto di manutenzione digitale, comodo per ricordare quando sono stati cambiati gomme o freni ma anche il giorno in cui si decide di vendere l’auto e si vuole dimostrare come è stata tenuta. In cima alla lista compaiono la spesa totale e il numero di interventi registrati, con la possibilità di filtrare per veicolo.

Sul fronte dati tutto resta nel database interno dell’app e su iPhone può essere sincronizzato con iCloud quando disponibile, senza passare dai server dello sviluppatore. Dalla versione 1.42 esportazione e ripristino del database sono inclusi gratuitamente nella versione base. Dalle Impostazioni si salva un file di backup che poi si importa sul nuovo telefono per ritrovare veicoli, scadenze e interventi. Bisogna solo fare attenzione a un particolare, perché il ripristino sostituisce i dati già presenti sul dispositivo. Sempre dalle Impostazioni si attiva il tema scuro e si trova una schermata che confronta il piano gratuito con quello Premium.

AutoMemo è sviluppata da Andrea Spotorno e si scarica gratis dall’App Store. Le funzioni aggiuntive si sbloccano con AutoMemo Premium, un acquisto in app da 3,99 euro una tantum, senza alcun abbonamento. L’app è tradotta in italiano, inglese, francese, tedesco e spagnolo, pesa meno di 4 MB e richiede iOS 17 o versioni successive su iPhone e iPad. Chi usa uno smartphone Android la trova invece su Google Play.

Fonte: TecnoAndroid