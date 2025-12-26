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Xiaomi Watch 5, ufficiale il wearable top di gamma con sensore EMG

In queste ultime ore il produttore tech Xiaomi ha presentato in veste ufficiale il suo nuovo smartwatch.

scritto da Anna Lisa Ferilli 0 commenti 1 Minuti lettura
Orologio intelligente Xiaomi Watch 5 con display ampio e funzioni fitness avanzate, compatibile con smartphone Android, design elegante e resistente all'acqua.

Gli ultimi rumors e leaks sono emersi giusto ieri, ma ora è ufficiale. Il noto produttore tech Xiaomi ha infatti presentato in veste ufficiale il suo nuovo smartwatch. Si tratta del nuovo Xiaomi Watch 5, il primo dell’azienda a poter vantare la presenza di un sensore EMG. A differenza dei classici sensori di movimento presenti su questi device, l’EMG è in grado di rilevare piccoli segnali elettrici prodotti dai muscoli del polso. In questo modo è possibile ottenere un controllo dei gesti incredibilmente, in modo da svolgere diverse funzioni, come ad esempio stringere il pugno per scattare una foto o respingere una notifica.

 

Xiaomi annuncia ufficialmente il nuovo smartwatch Xiaomi Watch 5

In queste ultime ore il produttore tech Xiaomi ha presentato in veste ufficiale il suo nuovo smartwatch. Come già accennato in apertura, si tratta del nuovo Xiaomi Watch 5. Quest’ultimo è il primo a poter vantare la presenza del sensore EMG. Oltre a questo, è poi presente anche il sensore ECG. Dal punto di vista prestazionale, a bordo è presente il soc Snapdragon W5 con processo produttivo a 4 nm.

A bordo troviamo poi una batteria con una capienza pari a 930 mah. Quest’ultima, a detta dell’azienda, permette di raggiungere fino a 6 giorni di autonomia con un utilizzo pieno e fino a 18 giorni di autonomia con i risparmi attivi. La resistenza di questo smartwatch è poi piuttosto elevata. La cassa è infatti realizzata in acciaio inossidabile da 47 mm. Lo schermo è invece protetto da un vetro zaffiro sintetico. Il display, nel dettaglio, è un pannello con tecnologia AMOLED con una diagonale pari a 1.54 pollici con una luminosità di picco pari a 1500 nits e con una frequenza di aggiornamento pari a 60Hz. Anche la connettività stupisce, dato che è presente il supporto eSIM con reti 4G.

 

Prezzi e disponibilità

Il nuovo Xiaomi Watch 5 sarà disponibile all’acquisto inizialmente in Cina ad un prezzo di circa 145 euro per la versione senza supporto eSIM. Quest’ultima ha invece un prezzo di circa 255 euro.