Xiaomi Watch 5, ufficiale il wearable top di gamma con sensore EMG

Gli ultimi rumors e leaks sono emersi giusto ieri, ma ora è ufficiale. Il noto produttore tech Xiaomi ha infatti presentato in veste ufficiale il suo nuovo smartwatch. Si tratta del nuovo Xiaomi Watch 5, il primo dell’azienda a poter vantare la presenza di un sensore EMG. A differenza dei classici sensori di movimento presenti su questi device, l’EMG è in grado di rilevare piccoli segnali elettrici prodotti dai muscoli del polso. In questo modo è possibile ottenere un controllo dei gesti incredibilmente, in modo da svolgere diverse funzioni, come ad esempio stringere il pugno per scattare una foto o respingere una notifica.

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Xiaomi annuncia ufficialmente il nuovo smartwatch Xiaomi Watch 5

In queste ultime ore il produttore tech Xiaomi ha presentato in veste ufficiale il suo nuovo smartwatch. Come già accennato in apertura, si tratta del nuovo Xiaomi Watch 5. Quest’ultimo è il primo a poter vantare la presenza del sensore EMG. Oltre a questo, è poi presente anche il sensore ECG. Dal punto di vista prestazionale, a bordo è presente il soc Snapdragon W5 con processo produttivo a 4 nm.

A bordo troviamo poi una batteria con una capienza pari a 930 mah. Quest’ultima, a detta dell’azienda, permette di raggiungere fino a 6 giorni di autonomia con un utilizzo pieno e fino a 18 giorni di autonomia con i risparmi attivi. La resistenza di questo smartwatch è poi piuttosto elevata. La cassa è infatti realizzata in acciaio inossidabile da 47 mm. Lo schermo è invece protetto da un vetro zaffiro sintetico. Il display, nel dettaglio, è un pannello con tecnologia AMOLED con una diagonale pari a 1.54 pollici con una luminosità di picco pari a 1500 nits e con una frequenza di aggiornamento pari a 60Hz. Anche la connettività stupisce, dato che è presente il supporto eSIM con reti 4G.

Prezzi e disponibilità

Il nuovo Xiaomi Watch 5 sarà disponibile all’acquisto inizialmente in Cina ad un prezzo di circa 145 euro per la versione senza supporto eSIM. Quest’ultima ha invece un prezzo di circa 255 euro.