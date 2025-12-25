Xiaomi Watch 5 in arrivo con sensore EMG?

Uno dei prossimi prodotti del produttore tech Xiaomi sarà un nuovo device indossabile. Ci stiamo riferendo in particolare al prossimo Xiaomi Watch 5. Secondo quanto è emerso in queste ore, quest’ultimo potrà vantare la presenza di un sensore EMG. Vediamo qui di seguito i dettagli emersi in queste ore.

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Xiaomi Watch 5 sta arrivando con un nuovo sensoee EMG

Secondo quanto è emerso in queste ore, il nuovo smartwatch del produttore tech Xiaomi potrà vantare la presenza di un sensore EMG. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo al nuovo device denominato Xiaomi Watch 5, il quale sarà annunciato in veste ufficiale sul mercato cinese proprio oggi 25 dicembre 2025 assieme agli smartphone Xiaomi 17.

Fino ad ora abbiamo avuto modo di vedere ufficialmente alcuni device wearable con un sensore ECG, ovvero in grado di effettuare un elettrocardiogramma. Ora, però, il colosso cinese Xiaomi vuole andare oltre. Il nuovo smartwatch avrà infatti un sensore EMG, in grado di eseguire una elettromiografia. Si tratta di un sensore difficile da trovare su dispositivi di questo genere e permette di rileva i segnali elettrici prodotti dai muscoli.

Solitamente, attraverso questa tecnologia, è inoltre possibile analizzare l’affaticamento muscolare e addirittura consentire un controllo gestuale avanzato. Per il momento, però, non sappiamo con esattezza per cosa abbia intenzione di implementare questo nuovo sensore EMG sul suo prossimo dispositivo indossabile. Quest’ultimo potrà comunque vantare anche la presenza di un sensore ECG e questo lo renderà decisamente completo rispetto ad altri dispositivi appartenenti a questa categoria.

Dal punto di vista costruttivo, sappiamo che il nuovo Xiaomi Watch 5 sarà realizzato con un corpo in acciaio inossidabile forgiato in un unico pezzo. Lo schermo presente a bordo sarà poi protetto da un vetro zaffiro artificiale a doppia faccia.

Come già detto, questo nuovo device wearable di casa Xiaomi sarà annunciato a breve, quindi non ci resta che attendere per scoprire tutti i dettagli.