Xiaomi Watch 5: arriva l’annuncio ufficiale

Xiaomi si prepara a sorprendere ancora il mercato tecnologico, svelando il nuovo Watch 5 Ultra. Si tratta di un orologio smart che unisce materiali di pregio a funzioni all’avanguardia. Il design colpisce subito: la cassa in acciaio inossidabile ospita un display AMOLED circolare da 1,54 pollici. Protetto su fronte e retro da vetro in zaffiro sintetico per garantire massima resistenza ai graffi. La luminosità di picco di 1.500 nits assicura leggibilità anche nelle giornate più soleggiate. Mentre la frequenza a 60Hz rende fluide tutte le animazioni di HyperOS 3. La vera innovazione per tale nuovo dispositivo si nasconde “sotto la scocca”. Il Watch 5 Ultra, infatti, combina il potente Qualcomm Snapdragon W5 con il chip a basso consumo Hengxuan 2800. Ottimizzando, in tal modo, prestazioni e autonomia. La batteria da 930 mAh consente fino a 6 giorni di utilizzo normale. Estendibili fino a 18 giorni con modalità risparmio energetico.

Xiaomi Watch 5 Ultra: ecco i dettagli sul nuovo orologio smart

Tra le funzionalità più originali spicca il sensore ECG con rilevamento dei segnali muscolari della mano. Quest’ultimo permette di rispondere alle chiamate, silenziare sveglie o scattare foto a distanza con gesti naturali. Eliminando, in tal modo, la necessità di toccare lo schermo.

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E non è tutto. Con soli 12,3 mm di spessore e 56 grammi di peso, il dispositivo promette di diventare uno dei wearable premium più interessanti. Il nuovo Watch 5 Ultra supporta oltre 150 modalità sportive, offre mappe offline a colori. Inoltre, presenta monitoraggio continuo di battito cardiaco, SpO2, stress e sonno. Infine, resiste fino a 50 metri di profondità grazie alla certificazione 5ATM.

I prezzi riflettono la varietà delle versioni disponibili. Si parte da 1.999 yuan (circa 258 euro) per la versione base con cinturino in gomma. Passando a 2.299 yuan (circa 296 euro) per la versione con cinturino in pelle ed eSIM. Inoltre, si aggiungono 799 yuan (circa 103 euro) per l’esclusivo cinturino in titanio stampato in 3D. Al momento, non ci sono dettagli sul lancio globale del nuovo orologio Xiaomi.