Xiaomi: uno sviluppatore libera un umidificatore dal cloud

Una tematica che di recente ha fatto molto parlare è quella correlata alla connessione tra alcuni dispositivi ai servizi cloud, molti utenti non approvano infatti questa dipendenza dal momento che in caso di chiusura dei servizi cloud per una qualsiasi ragione si rischia di perdere irrimediabilmente il proprio dispositivo che potrebbe effettivamente smettere di funzionare, lo stesso discorso è nato anche in merito ai videogiochi che cessano di funzionare completamente quando le piattaforme server sui quali girano non sono più attive.

Un utente terzo ha preso particolarmente a cuore questa dinamica e ha deciso di liberare definitivamente il proprio umidificatore Xiaomi da legame con i servizi cloud, il modello in questione è per l’appunto lo Xiaomi Mi Smart Antibacterial Humidifier, un modello particolare dal momento che quest’ultimo è dotato di microcontroller ESP8266 o ESP32, dunque compatibile con ESPHome, un particolare framework che consente di creare integrazioni avanzate per la domotica, senza passare da un servizio cloud.

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Disponibile ma complesso

L’utente in questione porta il nome di stv0g e ha reso disponibile questo firmware privo di qualsiasi legame con il cloud per chiunque voglia installarlo, il processo però non è decisamente facile dal momento che non si tratta di installare un semplice firmware modificato come si farebbe con uno smartphone, la procedura infatti prevede anche di smontare l’apparecchio, accedere alle schede Wi-Fi e utilizzare il saldatore a stagno, una volta completata la procedura però il dispositivo risulta completamente slegato da qualsiasi sistema cloud e può agire in totale autonomia senza essere influenzato da cambiamenti di regolamento, alterazioni dei server o per l’appunto fallimenti della società.

Ovviamente questa pratica apre nuovamente il dibattito legato al fatto che il collegamento con determinati server non crea nessun tipo di problema quando questi ultimi lavorano senza problemi, ma può diventare un ostacolo insormontabile se questi ultimi dovessero essere spenti.