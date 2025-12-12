Xiaomi Truclean W30 Pro: arriva in UE la lavapavimenti wet and dry

L’arrivo della nuova Truclean W30 Pro sui portali tedesco e britannico di Xiaomi segna un passaggio importante per il mercato europeo delle soluzioni per la pulizia domestica. Settore che negli ultimi mesi sta vivendo un’accelerazione evidente. L’inserimento del modello nelle vetrine online internazionali anticipa una disponibilità sempre più vicina anche in altri Paesi, Italia compresa, dove il prodotto non è ancora stato pubblicato, ma sembra ormai alle porte. Il dispositivo si presenta come una lavapavimenti di tipo wet and dry, concepita per sostituire due strumenti distinti grazie a un sistema capace di aspirare e lavare contemporaneamente.

Al centro della proposta c’è una potenza di aspirazione pari a 18.000 Pa. Valore che rappresenta un incremento di circa il venti per cento rispetto al dispositivo precedente appartenente alla stessa serie. L’azione meccanica è affidata a un rullo che può raggiungere 450 giri al minuto, esercitando una pressione fino a 20 newton sul pavimento. Parametro che si traduce in circa due chilogrammi di forza applicata.

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Xiaomi presenta il suo nuovo lavapavimenti Truclean W30 Pro

L’autonomia viene garantita da una batteria integrata capace di sostenere fino a 40 minuti di attività con una singola ricarica. Un ruolo chiave spetta alla stazione base, elemento che gestisce, oltre al ripristino energetico, operazioni complementari come il lavaggio e l’asciugatura ad alta temperatura del rullo.

Una parte dell’identità del modello risiede nelle tecnologie incluse, pensate per ampliare l’utilizzo oltre la semplice pulizia. Tra queste compare una modalità che facilita l’asciugatura rapida delle superfici attraverso l’assorbimento dell’acqua residua. Inoltre, la struttura del braccio consente un’inclinazione fino a 180 gradi, caratteristica che permette di raggiungere aree difficili. Mentre la spazzola adotta una soluzione anti groviglio a quattro stadi progettata per limitare l’accumulo di capelli.

Come anticipato, il dispositivo non risulta ancora visibile nel portale italiano di Xiaomi. La sua presenza nei siti di altri mercati europei, però, lascia intendere un’uscita ormai imminente. Se l’azienda manterrà un listino uniforme, la Truclean W30 Pro verrà proposta a 349,99 euro. L’espansione in Europa potrebbe rappresentare un ulteriore passo nella strategia di Xiaomi che continua a investire nella diversificazione dei dispositivi dedicati alla cura della casa.