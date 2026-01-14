Xiaomi Smart Camera 3 3K: il nuovo device che “cattura” chi è in casa con l’AI

La nuova Xiaomi Smart Camera 3 3K porta innovazione nella sorveglianza domestica con puntando sulla qualità dell’immagine e soprattutto sulla gestione evoluta della luce. Il sensore da 5 megapixel consente la registrazione in risoluzione 3K 2960×1666. Si tratta di una definizione pensata per migliorare la lettura dei dettagli, inclusi i tratti del volto e gli elementi dell’ambiente. La codifica H.265 permette di contenere il peso dei file senza penalizzare la resa visiva, con benefici evidenti anche in fase di archiviazione. In condizioni di illuminazione ridotta, la videocamera mantiene la registrazione a colori, mentre poi nel buio totale entra in funzione in automatico la visione notturna a infrarossi con immagini in bianco e nero. L’assenza di luce rossa visibile evita invece disturbi durante le ore di riposo. La portata degli infrarossi raggiunge 8 metri, una distanza adeguata per ambienti domestici di medie dimensioni.

Movimento, intelligenza artificiale e privacy integrata

Uno degli elementi principali della camera Xiaomi è la gestione dinamica dell’inquadratura. Il sistema a doppio motore consente una rotazione orizzontale a 360° e verticale fino a 109°. Il tracciamento automatico del movimento umano segue così le persone rilevate mantenendole al centro dell’immagine e migliorando al contempo la continuità delle riprese. L’intelligenza artificiale locale elabora i dati direttamente sulla videocamera, riducendo i tempi di risposta e limitando l’invio di informazioni sensibili. Per il riconoscimento facciale è invece richiesta la sottoscrizione al cloud Xiaomi. La sicurezza viene rafforzata dal chip Mijia 1, dalla crittografia AES-128 per l’archiviazione cloud e dalla trasmissione video protetta.

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La Xiaomi Smart Camera 3 3K supporta inoltre il Wi-Fi 2,4 GHz e 5 GHz, garantendo una connessione stabile e flessibile. L’audio bidirezionale permette l’interazione a distanza tramite microfono e altoparlante integrati, funzione utile anche per il controllo degli ambienti interni. Le registrazioni possono essere salvate su microSD da 8 a 256 GB, offrendo autonomia senza dipendere esclusivamente dal cloud. L’integrazione con l’ecosistema intelligente Xiaomi consente la gestione centralizzata tramite l’app Xiaomi Home, da cui controllare impostazioni, notifiche e flussi video. Le dimensioni compatte, 119x78x78 mm, facilitano il posizionamento in diversi contesti abitativi. In Cina il prezzo di 169 yuan, pari a poco meno di 21 euro, colloca il prodotto in una fascia particolarmente accessibile, rendendo la tecnologia avanzata alla portata di un pubblico ampio.