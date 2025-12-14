Xiaomi pronta al debutto del suo primo tracker UWB

Xiaomi si sta preparando per entrare in un segmento finora inesplorato, quello dei tracker intelligenti con tecnologia UWB. Secondo le indiscrezioni più recenti, l’azienda cinese starebbe sviluppando il suo primo localizzatore avanzato. L’obiettivo è offrire funzionalità di precisione elevata a un prezzo aggressivo, in pieno stile Xiaomi.

L’arrivo di un tracker UWB firmato Xiaomi potrebbe cambiare gli equilibri del mercato, rendendo più accessibili strumenti di localizzazione estremamente precisi. Spesso questi strumenti sono indirettamente riservati solo ad utenti disposti a spendere cifre non proprio contenute, a causa dei prezzi proposti da altre aziende tech. Questo nuovo tracker, invece, costerebbe meno e sarebbe pensato per l’ecosistema Xiaomi con un’attenzione particolare anche alla compatibilità.

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Prezzo competitivo e integrazione a 360 gradi

La vera novità del presunto tracker Xiaomi sarebbe l’adozione della tecnologia UWB (Ultra Wideband), che consente una localizzazione molto più accurata rispetto al classico sistema Bluetooth. Grazie all’UWB, il tracker potrebbe indicare non solo la distanza dall’oggetto smarrito, ma anche la direzione precisa, rendendo la ricerca più rapida e intuitiva, soprattutto in ambienti chiusi. Questa tecnologia è già utilizzata da alcune aziende di fascia alta, ma Xiaomi potrebbe portare l’UWB a un pubblico molto più ampio.

Il tracker dovrebbe funzionare in modo nativo con gli smartphone Xiaomi e Redmi più recenti, sfruttando l’hardware UWB presente su alcuni modelli. Potrebbe essere integrato anche con altri dispositivi, come smartwatch o tablet, per una gestione ancor più fluida. Dal punto di vista del design, Xiaomi potrebbe puntare su una forma compatta e discreta. Una forma pensata per consentire di aggiungere il dispositivo a chiavi, zaini e oggetti personali, mantenendo un peso ridotto.

Per ora si tratta solo di rumor, ma l’interesse attorno a questo prodotto è già tanto. Se Xiaomi deciderà davvero di lanciare il suo primo tracker UWB, il mercato della localizzazione smart potrebbe presto diventare molto più variegato, con opzioni meno costose e adatte a più utenti.