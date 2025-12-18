Xiaomi Pad 8 Pro debutta fuori dalla Cina con HyperOS 3

Fanatici di tech e amanti dei bei display, segnatevi questa data: lo Xiaomi Pad 8 Pro sta per uscire dalla sua “clausura” cinese per conquistare il resto del mondo. E credetemi, se cercate un tablet di fascia alta, questo è uno di quei dispositivi che meritano una bella occhiata. La notizia freschissima è che è spuntato nei database della FCC con un codice che finisce in “G” – la G sta per Global, un segnale che più chiaro non si può: l’uscita internazionale è imminente.

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Xiaomi Pad 8 Pro lascia la Cina con display a 144Hz e Snapdragon 8 Elite

La versione cinese è già un bel vedere, ma il modello che sta per arrivare da noi si presenta con qualche piccola modifica che, onestamente, non ne intacca minimamente la potenza. Parliamo di una batteria che si assesta sui 9.000mAh (un leggero calo rispetto ai 9.200mAh cinesi, ma siamo lì) e una connettività che si adatta ai nostri standard: avremo WiFi 6E e Bluetooth 6, sistemi super-veloci, anche se la Cina si è già presa il WiFi 7. Ma la parte migliore è che il cuore del dispositivo rimane invariato.

E che cuore! Il display è un LCD da 11,2 pollici con una risoluzione pazzesca (3200×2136) e, udite udite, un refresh rate che arriva fino a 144Hz. Tradotto: le immagini sono fluide come l’acqua e guardare film o giocare sarà una vera goduria, grazie anche al supporto per HDR10 e Dolby Vision. È un vero pannello multimediale di altissima qualità, pronto a competere con i nomi più blasonati del settore.

Sotto il cofano, Xiaomi non ha fatto sconti. Troviamo il potente processore Qualcomm Snapdragon 8 Elite, affiancato da una quantità di RAM che fa invidia a molti PC: si parla di 8, 12 o addirittura 16GB. La memoria interna arriva fino a 512GB UFS 4.1, quindi è fulminea. Ah, e per chi ama la versatilità, c’è il supporto completo per lo stilo, perfetto per prendere appunti a una riunione o dare sfogo alla creatività disegnando.

E se pensavate che i tablet avessero fotocamere solo per le videochiamate, preparatevi a cambiare idea. Xiaomi ha messo una camera anteriore ultra grandangolare da 32MP e una posteriore da 50MP con PDAF, capace di registrare video in 4K a 60 frame al secondo. Forse non è il primo dispositivo che userete per scattare foto in vacanza, ma è di gran lunga il tablet con la migliore dotazione fotografica in circolazione.

Xiaomi Pad 8 Pro verso il debutto globale: conferma dalla FCC

Tutto questo ben di Dio è racchiuso in un corpo incredibilmente sottile: solo 5,75 mm di spessore e 485 grammi. Una piuma, se consideriamo la potenza che racchiude. La batteria si ricarica velocemente con 67W via cavo e ha persino la ricarica inversa da 22,5W, utilissima per dare un po’ di energia allo smartphone. Il sistema operativo? Ovviamente l’ultima fatica di Xiaomi, HyperOS 3, ottimizzato per il multitasking e l’integrazione perfetta con tutti gli altri dispositivi del brand.

Certo, i prezzi internazionali per l’Italia sono ancora avvolti nel mistero, ma un piccolo sguardo alla Cina ci dà speranza: il modello base costa circa 338 euro, mentre quello super-accessoriato arriva a 495 euro. Se Xiaomi manterrà un posizionamento aggressivo anche da noi, il Pad 8 Pro potrebbe davvero rubare la scena nel 2026, offrendo prestazioni da top di gamma, un display da urlo e una versatilità che lo rende perfetto per lavoro, studio e intrattenimento.