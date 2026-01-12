Xiaomi o Apple? Strategia familiare tra le due aziende

Xiaomi sta portando avanti un cambiamento strategico che, per impostazione e obiettivi, ricorda da vicino quello adottato da Apple negli ultimi anni. L’azienda cinese, da sempre nota per l’elevato rapporto qualità-prezzo dei suoi prodotti, sta progressivamente spostando il focus da una semplice competizione sul prezzo a un ecosistema integrato e a una maggiore valorizzazione del brand.

Al centro di questa nuova fase c’è una razionalizzazione dell’offerta. Xiaomi continua a presidiare diverse fasce di mercato, ma con una maggiore distinzione tra i vari marchi e linee di prodotto. I modelli di punta assumono un ruolo sempre più centrale, con design curato, materiali premium e prezzi più allineati a quelli dei competitor di fascia alta, mentre le gamme Redmi e POCO restano dedicate al pubblico più attento al costo.

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Un altro elemento chiave è l’ecosistema. Xiaomi sta rafforzando l’integrazione tra smartphone, tablet, wearable, dispositivi smart home e, più recentemente, anche il settore automotive. L’obiettivo è offrire un’esperienza fluida e continua tra i vari prodotti, una strategia che richiama da vicino l’approccio di Apple, basato su servizi e interconnessione tra dispositivi.

Xiaomi cambia strategia e ricorda sempre più quella (vincente) adottata da Apple

Anche il settore software assume un ruolo sempre più importante. Con HyperOS, Xiaomi punta a creare una piattaforma unificata che vada oltre lo smartphone, migliorando coerenza, prestazioni e continuità d’uso su più dispositivi. Non si tratta solo di un’interfaccia grafica, ma di una base comune su cui costruire l’esperienza dell’intero ecosistema.

Sul fronte commerciale, Xiaomi sembra inoltre puntare a rafforzare il valore percepito del marchio, riducendo la dipendenza da sconti aggressivi e promozioni costanti. Una mossa che avvicina ulteriormente l’azienda al modello Apple, dove il prezzo diventa parte integrante del posizionamento e dell’identità del prodotto.

Questa evoluzione non rappresenta un abbandono delle origini, ma piuttosto un tentativo di affiancare alla tradizionale convenienza una proposta più solida sul piano dell’esperienza, dei servizi e della fidelizzazione dell’utente. Una transizione graduale, che segnala l’ambizione di Xiaomi di giocare un ruolo sempre più rilevante anche nel segmento premium, seguendo una strada che Apple ha tracciato con largo anticipo.