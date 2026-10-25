AI Act in Italia: ACN e AgID vigilano dal 23 ottobre 2026

Dal 23 ottobre 2026 l’Italia dispone di un assetto definito per la vigilanza sull’AI Act. In quella data entra infatti in vigore il D.lgs. 179/2026, il decreto legislativo che disegna il sistema nazionale di controllo sulle regole dedicate all’intelligenza artificiale. Il testo stabilisce chi dovrà sorvegliare, chi potrà intervenire e su quali aspetti si concentrerà l’attenzione delle autorità. Per chi sviluppa o utilizza queste tecnologie, la data segna un passaggio concreto, perché le norme europee trovano adesso una cornice operativa anche sul territorio italiano.

Il punto di partenza è semplice da spiegare, anche se le conseguenze sono tutt’altro che banali. Una regolamentazione sull’intelligenza artificiale, per funzionare davvero, ha bisogno di qualcuno che ne verifichi il rispetto. Il decreto risponde proprio a questa esigenza e organizza la vigilanza distribuendo i ruoli tra più soggetti, ciascuno con un perimetro di competenze ben preciso. L’obiettivo è evitare zone grigie in cui nessuno si senta responsabile dei controlli.

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ACN, AgID e autorità settoriali: chi fa cosa

Il cuore del provvedimento riguarda la ripartizione dei compiti. Il D.lgs. 179/2026 affida un ruolo all’ACN, l’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, e un altro all’AgID, l’Agenzia per l’Italia Digitale. Accanto a queste due realtà entrano in gioco anche le autorità settoriali, che avranno funzioni specifiche nei rispettivi ambiti di competenza. Il risultato è un sistema a più livelli, in cui i diversi enti si muovono su binari distinti ma all’interno della stessa architettura.

Le attribuzioni non sono generiche. Ognuno di questi organismi avrà compiti mirati sia sul fronte dei controlli sia su quello delle sanzioni, e questo è forse l’aspetto che le aziende dovrebbero osservare con più attenzione. Il passaggio dalla teoria normativa alla pratica, infatti, avviene proprio quando esiste un soggetto in grado di verificare e, se necessario, di punire le violazioni. Con l’entrata in vigore del decreto, il regolamento europeo smette di essere un riferimento astratto e diventa uno strumento applicabile, con interlocutori riconoscibili per chiunque operi nel settore.

Questa struttura riflette anche la natura stessa dell’intelligenza artificiale, che attraversa ambiti molto diversi tra loro. Per questo la scelta di coinvolgere le autorità settoriali accanto alle due agenzie nazionali permette di distribuire la sorveglianza in base ai contesti in cui i sistemi vengono impiegati, senza concentrare tutto in un unico punto.

Sicurezza, dati e tracciabilità: cosa cambia per le imprese

Sul versante aziendale il quadro si fa ancora più concreto. Con il nuovo assetto delle verifiche, per le imprese tre elementi assumono un peso centrale: la sicurezza, la protezione dei dati e la tracciabilità dei sistemi. Sono questi gli aspetti su cui si giocherà la capacità delle organizzazioni di dimostrare di essere in regola con l’AI Act.

La sicurezza riguarda la solidità delle soluzioni adottate, mentre la protezione dei dati tocca un tema che molte realtà conoscono già bene ma che, applicato all’intelligenza artificiale, assume contorni nuovi. La tracciabilità, invece, si riferisce alla possibilità di ricostruire il funzionamento dei sistemi e di renderne conto. Tre pilastri che, messi insieme, delineano il terreno su cui le aziende saranno chiamate a confrontarsi con le autorità di controllo.

Il decreto, in questo senso, porta con sé nuovi poteri di controllo e, parallelamente, nuovi rischi per chi non dovesse farsi trovare preparato. La presenza di enti con competenze precise su verifiche e sanzioni rende infatti più tangibili le conseguenze di eventuali mancanze. Dal 23 ottobre 2026, con l’entrata in vigore del D.lgs. 179/2026, ACN, AgID e autorità settoriali diventano i riferimenti ufficiali della vigilanza italiana sull’intelligenza artificiale.

Fonte: TecnoAndroid