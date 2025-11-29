Xiaomi: ecco la nuova serratura smart M40 Base

Xiaomi recentemente ha deciso di ampliare la propria offerta al pubblico per quanto riguarda le serrature smart dedicate per l’appunto alla casa, dopo aver lanciato infatti la serie smart M40 e nello specifico la variante pro, ora assistiamo all’arrivo della Xiaomi Smart Door Lock M40, quest’ultima nel dettaglio include tutti i punti di forza della variante più costosa, rinunciando solo ad alcune piccole caratteristiche, parliamo nello specifico di un display appena più piccolo e della mancanza del riconoscimento delle vene del palmo della mano del proprietario.

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Caratteristiche di altissimo livello

Nello specifico, la serratura smart in questione gode ovviamente di sensori fotografici che si compongono così: il principale da 3 MP e visione ultra ampia (175°), mentre l’ausiliario è da 2 MP con campo visivo più stretto (128°), ovviamente questi ultimi sono supportati da sei illuminatori a luce infrarossa per la visione notturna il tutto coronato dalla presenza di ben 12 modalità di sblocco tra cui spiccano il riconoscimento del volto 3D, l’impronta digitale, chip NFC, password oppure applicazione sullo smartphone.

La serratura smart è dotata di una batteria interna da 8000 mA in grado di garantire quattro mesi di funzionamento continuativo senza problemi, quest’ultima comunque gode della ricarica wireless inversa per poter essere ricaricata tramite lo smartphone ed è dotata ovviamente di una porta USB C per la ricarica rapida, comunque al suo interno è in grado di accogliere anche quattro pile stilo in modo da continuare a funzionare quando la batteria è scarica, il tutto fregiato di un display da 4,94 pollici, la connettività con Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.3.

Per quanto riguarda il lato serratura, quest’ultima si basa su un cilindro meccanico C-grade a inserimento diretto in grado di funzionare anche se la parte esterna della M40 venisse danneggiata, ovviamente tutto quanto è costituito in metallo e tutte le connessioni con l’esterno sono cifrate per motivi di sicurezza, l’insieme di questi elementi portano la serratura a godere di un prezzo che al cambio è pari a 400 €.