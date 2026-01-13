Xiaomi e Olimpia Milano insieme nel segno della “resistenza leggendaria”

Xiaomi entra ufficialmente nel mondo del basket italiano annunciando una nuova partnership con EA7 Emporio Armani Olimpia Milano. L’azienda diventa sponsor del club per le categorie smartphone e tablet, in vista del debutto in Italia della nuova REDMI Note 15 Series, previsto per il 15 gennaio.

Per Xiaomi si tratta di una scelta strategica, che rafforza la presenza del brand nel mondo dello sport e dell’intrattenimento. La collaborazione con Olimpia Milano non è casuale: il club festeggia proprio quest’anno 90 anni di storia, un traguardo che racconta continuità, capacità di adattamento e competitività ai massimi livelli. Valori che Xiaomi ha voluto mettere in relazione con il concetto di “resistenza leggendaria”, elemento centrale della nuova gamma REDMI.

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La REDMI Note 15 Series è infatti pensata per accompagnare gli utenti nel lungo periodo, puntando su affidabilità e prestazioni costanti nel tempo. Un messaggio che si riflette nel percorso di Olimpia Milano, capace di attraversare decenni di evoluzione sportiva restando un punto di riferimento nel panorama cestistico italiano ed europeo.

Xiaomi e Olimpia Milano unite da valori in comune, un nuovo accordo che unisce il mondo tech allo sport

Nel corso della stagione 2025/2026, Xiaomi sarà al fianco del club e dei tifosi con iniziative dedicate, pensate per valorizzare il ruolo della tecnologia nel rendere l’esperienza sportiva più coinvolgente e connessa, dentro e fuori dal palazzetto.

“Abbiamo riconosciuto fin da subito una forte sintonia tra il lancio della nuova REDMI Note 15 Series e i valori di Olimpia Milano”, ha spiegato Michael Feng, Country Manager di Xiaomi Italia, sottolineando come la solidità e la continuità del club rappresentino gli stessi principi su cui si basa la nuova linea di smartphone.

Soddisfazione anche da parte di Olimpia Milano. Christos Stavropoulos, General Manager del club, ha evidenziato come la collaborazione con Xiaomi si inserisca perfettamente nella cultura societaria della squadra, da sempre orientata a coniugare tradizione e innovazione.

La partnership segna così un nuovo passo per Xiaomi nel panorama sportivo italiano, legando il lancio di un prodotto chiave a un brand storico dello sport nazionale, uniti da una narrazione comune fatta di resistenza, evoluzione e ambizione nel tempo.