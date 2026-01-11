Xiaomi annuncia la ”grande convergenza”, un ecosistema alla Apple

Xiaomi vuole intraprendere un cammino molto preciso per quanto riguarda la sua azienda, che è anche molto ambizioso. Sin dalla sua fondazione nel lontano 2010, Xiaomi si afferma tra le aziende tecnologiche più famose e apprezzate nel mondo.

L’azienda cinese vanta sul mercato diversi dispositivi elettronici di consumo, tra cui i più famosi sono probabilmente gli smartphone. L’azienda opera avendo sempre come focus l’innovazione, e collabora con diversi partner per lanciare un prodotto finale che agli utenti appaia decisamente di qualità, ma anche nuovo e tecnologicamente avanzato. L’azienda recentemente ha deciso di spingere ancora di più e vuole farlo avendo un controllo completo sulla propria tecnologia.

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Xiaomi e il controllo completo sulla propria tecnologia

Spesso le grandi aziende tecnologiche offrono un prodotto finale che si basa molto sulla dipendenza da fornitori esterni. L’obiettivo molto ambizioso di Xiaomi è quello di ridurre al minimo i fornitori esterni e produrre un dispositivo del tutto proprio.

Questo progetto è stato presentato dal CEO di Xiaomi come “grande convergenza”. Il che significa che Un dispositivo dell’azienda dovrà supportare più componenti propri.

Sicuramente uno dei punti cardine di questa strategia sarà lo sviluppo di processori proprietari, e sviluppare dei chip su misura per i dispositivi dell’azienda. Non solo processori, ma anche software e intelligenza artificiale propria, sono alla base del progetto che porterà Xiaomi a fare a meno di aiuti esterni.

Il punto chiave del progetto sarà proprio l’integrazione tra hardware e software propri, sulla base del modello di Apple. Anche l’intelligenza artificiale diventerà un elemento centrale dell’esperienza degli utenti sui dispositivi sviluppati da Xiaomi.

Il progetto di Xiaomi è sicuramente molto ambizioso, ma l’azienda cinese ha tutte le carte in regola per rendere il futuro dell’azienda meno dipendente da altri e più caratteristico. Anche per gli utenti, questo cambiamento potrebbe essere del tutto positivo, perché potrebbe portare sul mercato dei dispositivi davvero unici.