Xiaomi 17 Ultra mostra i muscoli: i primi scatti ufficiali alzano l’asticella

L’attesa per Xiaomi 17 Ultra entra in una fase decisiva. Il debutto ufficiale è fissato per il 25 dicembre in Cina, data scelta dall’azienda per presentare il nuovo top di gamma, e nel frattempo sono arrivati i primi scatti fotografici ufficiali. Immagini che permettono di iniziare a valutare, almeno in parte, il lavoro svolto sul comparto fotografico, da sempre uno degli elementi centrali della serie Ultra.

È bene chiarirlo subito: le foto diffuse hanno subito compressioni dovute al caricamento online, quindi non rappresentano il massimo potenziale del sensore. Restano comunque un’indicazione utile per capire la direzione intrapresa da Xiaomi e le ambizioni di questo modello.

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Un nuovo sensore al centro dell’esperienza

Il cuore del sistema di imaging di Xiaomi 17 Ultra è il nuovo OmniVision Light Hunter 1050L, un sensore principale da 50 megapixel in formato da 1 pollice. Una scelta che conferma la volontà di puntare su superfici sensibili ampie, fondamentali per migliorare la gestione della luce e la qualità complessiva degli scatti.

Il sensore è abbinato a un’apertura f/1,67 e alle ottiche sviluppate in collaborazione con Leica, una partnership che continua a essere un punto fermo per Xiaomi nella fascia premium. L’obiettivo dichiarato è offrire immagini equilibrate, naturali e coerenti anche in situazioni complesse.

La tecnologia LOFIC fa la differenza

L’aspetto tecnico più interessante riguarda l’integrazione della tecnologia LOFIC (Lateral Overflow Integration Capacitor). Questa architettura è pensata per estendere in modo significativo la gamma dinamica e migliorare il controllo del rumore digitale. In termini pratici, il sensore riesce a raccogliere più informazioni sia nelle zone molto luminose sia nelle aree in ombra, riducendo il rischio di perdere dettaglio.

L’adozione di LOFIC dovrebbe tradursi in prestazioni più solide in condizioni di scarsa illuminazione, con un’esposizione più precisa e una minore tendenza alla sovraesposizione nelle scene ad alto contrasto.

Cosa raccontano i primi scatti

I campioni condivisi da Xiaomi sembrano andare proprio in questa direzione. Le immagini mostrano una riproduzione cromatica molto curata, un livello di dettaglio elevato e, soprattutto, una gestione della luce più matura rispetto al passato. Le transizioni tra luci e ombre appaiono più graduali, segno di una gamma dinamica ben estesa.

È ancora presto per trarre conclusioni definitive, anche perché solo i file originali permetteranno un’analisi completa. Resta però la sensazione di un passo avanti concreto rispetto alle generazioni precedenti, soprattutto nella fotografia in scenari complessi.