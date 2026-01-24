Xiaomi 17 Ultra Leica Edition verso il debutto globale: prime tracce nei registri asiatici

Il debutto internazionale di Xiaomi 17 Ultra Leica Edition sembra ormai questione di settimane. Dopo il lancio limitato al mercato cinese, il top di gamma del produttore asiatico ha lasciato una nuova e concreta traccia che rafforza l’ipotesi di una presentazione globale imminente.

Nelle ultime ore, infatti, il dispositivo è stato individuato all’interno del database del NBTC thailandese, uno degli enti di certificazione necessari per la commercializzazione dei prodotti elettronici nel Paese. Un passaggio che, storicamente, anticipa di poco l’arrivo ufficiale sul mercato internazionale.

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La certificazione che anticipa il lancio

Nei documenti del NBTC, Xiaomi 17 Ultra Leica Edition compare con il numero di modello 25128PNA1G, classificato come smartphone compatibile con reti GSM, WCDMA, LTE e 5G. Un dettaglio tutt’altro che secondario: la sigla “G” finale indica chiaramente una versione globale, distinta da quella destinata esclusivamente al mercato cinese.

A rafforzare ulteriormente questo scenario ci pensa un secondo avvistamento, avvenuto presso l’IMDA di Singapore, altro snodo chiave per i prodotti destinati alla distribuzione internazionale. Quando più enti di certificazione iniziano a registrare lo stesso dispositivo, il lancio commerciale è solitamente molto vicino.

Al momento Xiaomi non ha ancora comunicato una data ufficiale per la presentazione globale, ma il calendario suggerisce una direzione piuttosto chiara. Con il Mobile World Congress 2026 alle porte, Barcellona rappresenta il contesto ideale per il debutto internazionale di uno smartphone pensato per competere direttamente con i flagship più ambiziosi del settore. Non sarebbe la prima volta che Xiaomi sfrutta la vetrina del MWC per portare in Europa i suoi modelli di punta, soprattutto quelli più orientati all’innovazione fotografica e all’immagine del brand.

Un flagship che punta tutto su prestazioni e fotografia

Dal punto di vista tecnico, Xiaomi 17 Ultra Leica Edition si presenta come uno dei dispositivi più completi mai realizzati dall’azienda. Il cuore del sistema è il Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, affiancato da un ampio display OLED da 6,9 pollici con refresh rate a 120 Hz. L’autonomia è affidata a una batteria da 6.800 mAh, con supporto alla ricarica rapida cablata da 90 W e wireless da 50 W, numeri che lo collocano tra i top di gamma più generosi sotto questo aspetto.

Il vero elemento distintivo resta però il comparto fotografico, sviluppato in collaborazione con Leica. Il sistema include un sensore principale da 1 pollice da 50 MP, affiancato da una fotocamera periscopica da ben 200 MP — una delle più spinte mai viste su uno smartphone — oltre a una ultra-grandangolare da 50 MP e una camera frontale anch’essa da 50 MP.