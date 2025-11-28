Xiaomi 17 Ultra: il Photography Kit conferma una configurazione a tre fotocamere

Il debutto di Xiaomi 17 Ultra è atteso entro la fine di dicembre e, a poche settimane dalla presentazione, emergono nuovi dettagli sul comparto fotografico grazie alle immagini del Photography Kit, disponibili nelle colorazioni nero e beige. Le foto mostrano chiaramente la disposizione dei moduli sul retro e sembrano confermare la presenza di tre fotocamere posteriori, una in meno rispetto al 15 Ultra. Al posto del quarto modulo appare un sensore aggiuntivo, la cui funzione non è ancora stata chiarita.

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La configurazione fotografica emersa finora sarebbe la seguente:

fotocamera anteriore: 50MP OV50M ;

fotocamera principale posteriore: 50MP OVX10500U ;

teleobiettivo: 200MP S5KHPE ;

ultra-grandangolare: 50MP OV50M o S5KJN5.

La differenza più evidente rispetto al Xiaomi 15 Ultra riguarda l’assenza del secondo teleobiettivo da 50MP con zoom ottico 3x. L’azienda potrebbe aver scelto di puntare su un tele da 200MP più versatile, con l’obiettivo di migliorare qualità e resa complessiva pur rinunciando al quadrangolo di fotocamere visto sul modello precedente.

Cosa aspettarsi da display, batteria e piattaforma tecnica

Accanto al comparto fotografico, le indiscrezioni suggeriscono un display OLED da 6,9 pollici e una batteria compatibile con ricarica rapida a 100W, due elementi che posizionerebbero il 17 Ultra tra i dispositivi più completi all’interno della gamma Xiaomi. Sebbene non ci siano conferme ufficiali su processore e configurazioni di memoria, l’attenzione rimane alta perché il nuovo Ultra dovrà ripetere l’ottimo riscontro ottenuto dal 15 Ultra presentato a febbraio.

Le caratteristiche del precedente modello come riferimento

In attesa del lancio, il 15 Ultra offre un quadro utile per comprendere il tipo di eredità raccolta dal nuovo dispositivo. Tra le specifiche troviamo un pannello AMOLED WQHD+, lo Snapdragon 8 Elite, memorie LPDDR5x e UFS 4.1, il sistema di raffreddamento 3D IceLoop, la sicurezza con impronta a ultrasuoni, la connettività Wi-Fi 7 e una dotazione audio completa con Dolby Atmos. Il modulo fotografico, sviluppato con Leica, includeva quattro sensori: principale LYT-900 da 1 pollice, ultra-tele da 200MP, tele flottante da 50MP e ultra-grandangolare da 50MP.

Il 17 Ultra, con tre fotocamere e un tele da 200MP, potrebbe dunque reinterpretare questa impostazione puntando su un equilibrio diverso tra qualità e versatilità.