Xiaomi: ecco il suo nuovo aspirapolvere super leggero e potente

Xiaomi torna a dire la sua per quanto riguarda gli elettrodomestici per casa economici, recentemente infatti ha presentato in Cina un aspirapolvere verticale cordless dal prezzo decisamente economico, molto economico, al quale però non manca davvero niente, il prodotto in questione porta il nome di Mijia Lightweight Vacuum Cleaner e gode di motore elettrico da 50 Air Watt (AW) in grado di raggiungere i 110mila rpm sviluppando 22mila Pa di aspirazione ed è quindi adatto a vari tipi di sporco, scopriamo qualche dettaglio.

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Economico e completo

Nello specifico, il primo punto di forza di questo aspirapolvere e il corpo dal momento che pesa solamente 860 g, ciò lo rende ovviamente facile da portare in giro e maneggiare, all’interno poi sono inserite quattro celle agli ioni di litio per un totale di 2000 mAh che consentono un’autonomia di 40 minuti per un utilizzo standard e di 10 minuti per un utilizzo alla massima potenza, il tutto ovviamente ricaricabile tramite una porta USB C.

Per quanto riguarda invece il filtraggio della polvere, show mi dichiara un’efficienza pari al 99,9% nel filtraggio di detriti fino a 0,3 micron, i quali vengono poi stipati all’interno di contenitori riutilizzabili da 200ml, tra l’altro anche i filtri sono lavabili e comodamente riutilizzabili, non sono presenti i sacchetti, inclusi con l’aspirapolvere abbiamo una spazzola sottile per passare sotto divani e mobili e uno strumento per le fessure “tuttofare”.

Per la tipologia di prodotto, il termine economico sicuramente per molti di voi potrebbe sembrare relativo, ma quando diciamo economico intendiamo veramente economico, il prodotto in questione infatti è attualmente in vendita in Cina ad un prezzo che al cambio corrisponde esattamente a 43 €, non sappiamo se l’azienda deciderà di immetterlo anche nel mercato internazionale e nel mercato italiano dettaglio per il quale servirà attendere le prossime settimane nel caso ovviamente di una decisione favorevole in tal senso.