XEV e KENWOOD con Good Vibes on the Road

Nel panorama automotive attuale, dove le vere novità sembrano sempre più rare, KENWOOD Car Audio e XEV sorprendono con una collaborazione che mette al centro esperienza sonora, sicurezza e mobilità urbana elettrica. Il risultato prende forma su YOYO PRO, la microcar full electric pensata per la città, che si arricchisce di un allestimento capace di ridefinire il concetto di comfort e intrattenimento a bordo.

Questa partnership nasce da una visione condivisa: la mobilità sostenibile non deve limitarsi all’efficienza energetica, ma offrire anche piacere di guida, qualità sensoriale e tecnologie di protezione attiva, soprattutto nel contesto urbano.

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Pure Sound in movimento: l’audio KENWOOD incontra la città

Con YOYO PRO, KENWOOD introduce un Sound Package dedicato, studiato appositamente per le dimensioni compatte e l’utilizzo cittadino della microcar. L’obiettivo è garantire un suono coinvolgente, equilibrato e potente, senza sacrificare spazio e praticità.

Il sistema audio integra componenti selezionati per nitidezza e resa dinamica. Gli speaker KENWOOD KFC-S1066 Stage Sound, da 10 cm a 2 vie e con montaggio a filo, assicurano una riproduzione chiara delle frequenze medie e alte, ideale per musica, podcast e chiamate. A completare l’esperienza ci pensa il subwoofer amplificato KSC-PSW7EQ, dotato di tecnologia Active EQ, capace di offrire bassi profondi e controllati anche a bassi volumi, perfetti per l’ambiente urbano.

Il risultato è un sound design immersivo, pensato per accompagnare uno stile di guida dinamico e moderno, in piena sintonia con la filosofia della mobilità elettrica.

Più sicurezza con la dashcam KENWOOD 4K

Oltre all’audio, la collaborazione punta forte anche sulla sicurezza attiva. A bordo di YOYO PRO trova spazio la dashcam KENWOOD DRV-A610W, una videocamera da cruscotto avanzata con registrazione in 4K, display LCD da 2 pollici e connettività wireless.

Questo sistema consente di monitorare costantemente ciò che accade durante gli spostamenti urbani, offrendo maggiore tranquillità al conducente e una documentazione affidabile in caso di imprevisti. In un contesto cittadino sempre più complesso, la sicurezza diventa così parte integrante dell’esperienza di mobilità.

Una visione condivisa per la mobilità urbana

L’allestimento KENWOOD su YOYO PRO non rappresenta un semplice upgrade tecnologico, ma riflette una visione comune: rendere la mobilità urbana più intelligente, coinvolgente e sicura. L’integrazione tra audio di qualità, tecnologie di sicurezza e design compatto dimostra come anche le microcar possano offrire soluzioni premium, senza rinunciare alla praticità.

Con questa collaborazione, XEV e KENWOOD guardano oltre la pura funzionalità, interpretando le esigenze dei consumatori contemporanei e proponendo un nuovo modo di vivere l’auto elettrica in città.