Xbox Store, sconti FOLLI con la Serie Publisher Spotlight

Subito prima delle festività natalizie, il colosso americano Microsoft ha deciso di proporre una nuova promozione su Xbox Store. Ci stiamo riferendo alla promo della Serie Publisher Spotlight. Quest’ultima permetterà agli utenti di acquistare numerosi titoli di Milestone, Plaion, SEGA e Ubisoft con degli sconti folli che arrivano ben oltreal 70%. Questa promozione, però, sarà disponibile per un breve periodo di tempo.

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Xbox Store, arrivano super sconti con la promo della Serie Publisher Spotlight

In questi ultimi giorni è stata resa disponibile su Xbox Store una nuova sensazionale promozione. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo alla promo nota con il nome di Serie Publisher Spotlight. Quest’ultima prevede degli sconti favolosi che arrivano ben oltre il 70% su tantissimi titoli di successo di Milestone, Plaion, SEGA e Ubisoft. Come già detto, però, questi sconti saranno disponibili per un breve periodo di tempo. Secondo quanto riportato sul sito, infatti, la promo in questione sarà disponibile fino alla giornata del prossimo 17 dicembre 2025. Vi elenchiamo qui di seguito alcuni dei titoli proposti in sconto con questa promozione.

Xbox Store, i migliori sconti della promo Serie Publisher Spotlight