Xbox Store, le nuove offerte da non perdere di questa settimana

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Anche per questa settimana il colosso americano Microsoft stupisce gli utenti amanti dei videogiochi. Su Xbox Store sono infatti disponibili all’acquisto tanti titoli di rilievo. Questi comprendono sconti davvero eccezionali che arrivano a sfiorare in alcuni casi anche il 90%. Alcune di queste offerte termineranno tra circa 9 giorni, quindi tutti gli interessati devono affrettarsi per non farsele sfuggire.
Xbox Store, ecco i migliori videogiochi in sconto di questa settimana
- EA SPORTS FC™ 26 Standard Edition per Xbox One e Xbox Series X|S, proposto ad un prezzo scontato pari a 31,99 euro contro gli iniziali 79,99 euro cm uno sconto complessivo pari al 60%
- MXGP 2020 – The Official Motocross Videogame, proposto ad un prezzo scontato pari a 2,99 euro contro gli iniziali 29,99 euro con uno sconto complessivo pari al 90%
- Overcooked! All You Can Eat, proposto ad un prezzo scontato pari a 11,99 euro contro gli iniziali 39,99 euro con uno sconto complessivo pari al 70%
- Blasphemous + Blasphemous 2 Bundle, proposto ad un prezzo scontato pari a 11,24 euro contro gli iniziali 44,99 euro con uno sconto complessivo pari al 75%
- State of Decay 2: Juggernaut Edition, proposto ad un prezzo scontato pari a 5,99 euro contro gli iniziali 29,99 euro con uno sconto complessivo pari all’80%
- Worms Battlegrounds + Worms W.M.D, proposto ad un prezzo scontato pari a 6,99 euro contro gli iniziali 34,99 euro con uno sconto complessivo pari all’80%
- Destiny 2: L’Anno della Profezia – Ultimate Edition, proposto ad un prezzo scontato pari a 54,99 euro contro gli iniziali 99,99 euro con uno sconto complessivo pari al 45%
- Golf With Your Friends – Ultimate Edition, proposto ad un prezzo scontato pari a 10,99 euro contro gli iniziali 54,99 euro con uno sconto complessivo pari all’80%
- SOUTH PARK: SNOW DAY! Digital Deluxe, proposto ad un prezzo scontato pari a 19,99 euro contro gli iniziali 49,99 euro con uno sconto complessivo pari al 60%
- RIDE 3 – Gold Edition, proposto ad un prezzo scontato pari a 6,99 euro contro gli iniziali 69,99 euro con uno sconto complessivo pari al 90%