Xbox Game Pass, ecco i videogiochi che ci lasceranno a breve

Ci stiamo avvicinando sempre di più alla fine dell’anno corrente e i vari big del settore del gaming stanno rendendo disponibili tantissime promozioni di rilievo. Tra i big del settore c’è anche il colosso Microsoft. Quest’ultimo ha annunciato qualche tempo fa i videogiochi inclusi per questo mese per tutti gli abbonati al servizio in abbonamento di Xbox Game Pass . Oltre a questo, però, l’azienda ha da poco svelato i nomi dei videogiochi che non saranno più disponibili a partire dall’anno nuovo.

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Xbox Game Pass, ecco i videogiochi che ci lasceranno a fine anno

Molto presto gli abbonati al servizio di Xbox Game Pass dovranno dire addio ad alcuni videogiochi. Come già accennato in apertura, infatti, il colosso americano Microsoft ha da poco aggiornato il catalogo messo a disposizione degli utenti. Con questo aggiornamento, sono entrati dei nuovi titoli sulla piattaforma. Allo stesso tempo, però, dovranno uscire dal catalogo altri titoli, presenti ormai da diverso tempo.

Secondo quando riportato dall’azienda, i titoli che lasceranno il catalogo alla fine di quest’anno saranno per il momento due. Si tratta nello specifico dei videogiochi noti con il nome di Carrion e Hell Let Loose. Entrambi questi titoli sono al momento disponibili sia su cloud, sia su pc sia su console. Secondo quanto è stato comunicato, gli utenti avranno circa una settimana di tempo per poterci ancora giocare. Il colosso Microsoft rimuoverà infatti questi videogiochi a partire dalla giornata del prossimo 1 gennaio 2026.

Tutti gli utenti potranno quindi continuare a giocare a questi titoli fino alla giornata del prossimo 31 dicembre 2025. Oltre a questo, poi, gli utenti potranno anche deliziarsi durante le festività natalizie con l’arrivo dei nuovi titoli su Xbox Game Pass per questo mese.

Queste sono per il momento le novità che sono emerse in rete sui nuovi titoli messi a disposizione dall’azienda. Ricordiamo che su Xbox Store sono già stati proposti degli sconti davvero eccezionali per la fine dell’anno.