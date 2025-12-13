Xbox App: arrivano gli acquisti di videogiochi su Android e iOS

La versione Beta dell’app Xbox per Android e iOS sta introducendo una funzionalità molto attesa: la possibilità di acquistare videogiochi e add-on direttamente dal proprio smartphone. Non si tratta di uno store alternativo a quelli di Google o Apple, perché il catalogo è lo stesso disponibile su Xbox e PC Windows. Le prime segnalazioni indicano inoltre che potrebbe essere integrato anche l’acquisto o il rinnovo del Game Pass, ma al momento mancano conferme definitive.

Un test globale con conferme da più piattaforme

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La novità è emersa grazie a screenshot condivisi in tutto il mondo da utenti iscritti al canale Beta. Le immagini mostrano la stessa interfaccia sia su Android sia su iPhone, con valute in euro, dollari e sterline. La prima segnalazione è stata diffusa da Tom Warren, giornalista di The Verge che segue da vicino l’universo Microsoft. Per ora, il team Xbox non ha rilasciato comunicazioni ufficiali, confermando che la funzionalità è ancora in fase di valutazione.

Funzioni disponibili: lista dei desideri e catalogo filtrabile

Tra gli elementi più interessanti c’è il supporto alla lista dei desideri. L’app permette di aggiungere giochi alla wishlist, anche se la gestione risulta ancora basilare: non sembrano esserci opzioni per riordinare o rimuovere i titoli. La sincronizzazione con gli altri dispositivi associati allo stesso account è invece già attiva, garantendo uniformità tra smartphone, console e PC.

Dal punto di vista dello shop, le funzioni sono piuttosto ampie. La presenza di una barra di ricerca e di filtri dedicati – come numero di giocatori, tipologia, genere o caratteristiche disponibili – permette di esplorare il catalogo in modo più mirato. Prima di questa Beta l’app consentiva solo la consultazione dei giochi, reindirizzando l’utente al sito Xbox per completare l’acquisto. Con l’integrazione dello store, l’esperienza diventa più immediata e completa.

In attesa della versione stabile

Non è ancora chiaro quando la funzionalità verrà distribuita a tutti gli utenti. Il test in corso servirà a rifinire l’interfaccia, migliorare la gestione della wishlist e verificare la stabilità del sistema di pagamento. Una volta completate queste fasi, la possibilità di acquistare giochi direttamente dall’app potrebbe diventare uno degli aggiornamenti più significativi nell’ecosistema mobile di Xbox.