Xbox 360, Secure Boot aggirato con un impulso di 100 nanosecondi

Per aggirare il Secure Boot di Xbox 360 può bastare un impulso elettrico di appena 100 nanosecondi, a dimostrazione che la sicurezza informatica non dipende soltanto dalla qualità del software. Anche il comportamento dei componenti fisici può diventare un punto debole e la storia raccontata da un appassionato noto come Kennedn lo mostra con estrema chiarezza. Il suo è un resoconto del lungo percorso necessario per modificare la console, un viaggio in cui la ricerca hardware riesce a trasformare un ostacolo che sembrava insuperabile in un problema finalmente affrontabile.

Il racconto mescola esperienza personale e riferimenti tecnici e offre uno sguardo molto concreto sulle tecniche di fault injection, conosciute anche con il nome di glitching. La vicenda non interessa solo chi ama le console ma anche chi studia le strategie con cui i produttori proteggono dispositivi e sistemi integrati.

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Come il glitching inganna i controlli all’avvio

Tutto parte dall’acquisto di un Matrix CoolRunner Rev D, un modchip scelto con un obiettivo preciso. L’idea era sfruttare un impulso elettrico brevissimo per alterare il comportamento della macchina proprio nel momento più delicato.

La protezione di Xbox 360 si fonda su una catena di avvio verificata. Il codice iniziale, incorporato direttamente nel processore, controlla l’autenticità delle fasi successive prima di consentirne l’esecuzione. Con questo sistema non è possibile far partire codice non autorizzato semplicemente mettendo mano al software, perché ogni passaggio deve superare la verifica di quello precedente.

Il glitching segue una strada del tutto diversa e punta a disturbare il funzionamento dell’hardware nell’istante giusto. Nel caso descritto una rapida commutazione del segnale di reset della CPU può causare l’esecuzione errata di un’istruzione. In questo modo i ricercatori riuscirono a influenzare un passaggio legato alla verifica della firma digitale e aprirono la strada all’esecuzione di codice arbitrario. Il cuore della questione quindi non sta nello scovare una password o una chiave segreta. Conta piuttosto spingere il dispositivo a sbagliare proprio quando deve prendere una decisione che riguarda la sicurezza.

Strumenti alla portata di tutti e lezioni per chi progetta hardware

La storia racconta anche quanto siano cambiati gli strumenti a disposizione degli smanettoni. Il Raspberry Pi Pico è un microcontrollore economico e programmabile che offre funzioni di temporizzazione molto utili per dialogare con componenti elettronici e coordinare operazioni che richiedono grande precisione.

Kennedn lo ha utilizzato per leggere la memoria NAND della console e per programmare l’interfaccia JTAG del modchip. Attività che un tempo richiedevano attrezzature più costose e una preparazione decisamente superiore sono diventate così molto meno complicate. Il progetto, ripreso dopo una lunga pausa, è risultato alla fine parecchio più accessibile sul piano pratico.

L’autore mette in relazione questa esperienza con ricerche condotte su altri dispositivi, come microcontrollori e accessori connessi, dove l’iniezione di errori ha permesso di mettere alla prova meccanismi di avvio sicuro o protezioni del firmware. Non significa però che qualsiasi apparecchio sia facile da violare. Il successo dipende dall’architettura, dalla precisione dell’attacco e dalle contromisure adottate. C’è poi un rischio tutt’altro che trascurabile, perché interventi fisici non controllati possono danneggiare l’elettronica in maniera permanente.

Documentare tentativi, limiti e strumenti aiuta la comunità a capire meglio le ipotesi su cui poggiano i sistemi protetti. Per chi progetta dispositivi la lezione riguarda soprattutto il metodo, visto che la sicurezza hardware va valutata considerando anche condizioni anomale e guasti provocati di proposito e non soltanto il comportamento previsto durante il normale funzionamento.

La vicenda ha avuto comunque un epilogo piuttosto ironico per la modifica di Xbox 360. Proprio mentre il lavoro sul modchip stava arrivando a compimento è comparso un exploit basato esclusivamente sul software, che ha reso meno indispensabile tutto il percorso affrontato fino a quel momento.

Fonte: TecnoAndroid