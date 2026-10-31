X-Men di Insomniac, più eroi giocabili? Gli indizi negli annunci

Il prossimo gioco degli X-Men sviluppato da Insomniac Games potrebbe permettere di controllare più supereroi invece di un unico protagonista. Si tratterebbe di un cambio di rotta piuttosto netto rispetto ai precedenti titoli Marvel dello studio, che finora hanno sempre messo al centro della scena un solo personaggio. L’idea prende forma da alcune offerte di lavoro pubblicate dalla software house, che cerca sviluppatori esperti nella progettazione di personaggi giocabili, combattimenti e sistemi di supporto durante le missioni. Il progetto in questione arriverebbe dopo Marvel’s Wolverine, ma va chiarito subito un punto. Gli annunci non indicano in modo esplicito a quale gioco si riferiscano, quindi non c’è alcuna conferma che riguardino davvero gli X-Men.

Un designer per tanti eroi

Tra le figure ricercate spicca quella di Staff Hero Designer, un ruolo che abbraccia la progettazione dei combattimenti, degli spostamenti nell’ambiente e dei cosiddetti sistemi 3C, cioè telecamera, personaggio e controlli. La descrizione è abbastanza chiara su un aspetto. Chi verrà assunto dovrà occuparsi della “progettazione e realizzazione di uno o più personaggi giocabili”, oltre a contribuire alla visione creativa, alla prototipazione e alla rifinitura delle meccaniche legate agli eroi.

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Il dettaglio che ha acceso la curiosità è proprio l’uso costante del plurale. L’annuncio parla più volte di personaggi giocabili e cita elementi come abilità, progressione, interazioni con l’ambiente, meccaniche esterne ai combattimenti e bilanciamento. Fra le responsabilità compare poi la gestione dei sistemi legati agli alleati, un aspetto che in un’avventura dedicata ai mutanti potrebbe avere un peso notevole visto quanto è affollata la squadra.

Va detto che Insomniac ha diversi progetti Marvel potenzialmente in lavorazione, compresi nuovi capitoli di Marvel’s Spider-Man. Sembra difficile che siano questi i titoli con più eroi controllabili, anche se in una fase così speculativa nessuna pista può essere scartata del tutto.

Dalle descrizioni emerge anche un’altra indicazione. Lo studio non sembra intenzionato a mettere da parte la propria esperienza con gli action in terza persona, perché ai candidati viene richiesta una conoscenza approfondita di questo genere, con particolare attenzione ai movimenti, alle abilità e alla gestione della telecamera. La formula potrebbe quindi riprendere alcune soluzioni già viste in Marvel’s Spider-Man e Marvel’s Wolverine, adattandole ai poteri e alle caratteristiche dei vari mutanti.

Nemici, boss e compagni di squadra

Un secondo annuncio riguarda un Senior Combat Designer specializzato nella creazione dei nemici e degli scontri con i boss. Il testo parla della realizzazione e della rifinitura dell’intelligenza artificiale degli avversari, dei miniboss e dei combattimenti contro creature di grandi dimensioni. Il professionista selezionato dovrebbe inoltre lavorare a stretto contatto con i responsabili delle missioni per definire difficoltà, bilanciamento, varietà dei nemici e introduzione graduale delle loro meccaniche.

C’è poi una terza posizione, quella di programmatore senior del gameplay, che chiede un’attenzione specifica ai comportamenti di nemici, boss e alleati. Anche questo riferimento sarebbe coerente con un gioco dedicato agli X-Men, dove la presenza di altri eroi sul campo potrebbe influenzare gli scontri e il modo in cui si sviluppano le missioni. Le offerte di lavoro, però, non bastano a stabilire quanti personaggi saranno effettivamente controllabili, se la trama seguirà più protagonisti oppure se il sistema degli alleati avrà un ruolo centrale nell’esperienza. Rimane inoltre possibile che gli annunci si riferiscano a un progetto completamente diverso.

Fonte: TecnoAndroid