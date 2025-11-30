WorldGen, l’AI di Meta che genera mondi 3D per i videogiochi

Meta ha annunciato WorldGen, un nuovo sistema di intelligenza artificiale pensato per generare interi mondi 3D in pochi istanti. Non semplici oggetti o texture, ma vere e proprie ambientazioni complete, pronte per essere usate in videogiochi, esperienze VR e prototipi di simulazione. Un progetto che potrebbe cambiare radicalmente il modo in cui gli sviluppatori costruiscono livelli, mappe e contenuti interattivi.

Il funzionamento del modello AI pensato da Meta è quello che ormai molti creatori sognavano: si descrive una scena – ad esempio “una città futuristica al tramonto, con strade affollate e neon ovunque” – e WorldGen produce un ambiente 3D coerente, navigabile e già ottimizzato. L’obiettivo non è creare aree definitive, ma ridurre drammaticamente il tempo necessario per passare dall’idea alla prima bozza.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google Google News Telegram

Meta punta molto anche sulla personalizzazione in tempo reale. Il sistema, infatti, permette di modificare lo scenario con semplici comandi: aggiungere un edificio, cambiare illuminazione, inserire oggetti, espandere un’area o generare intere parti con la stessa coerenza stilistica. Una sorta di editor evoluto, in cui la creatività è guidata dall’AI e l’utente interviene per rifinire ogni piccolo dettaglio.

Mondi 3D alla base dei videogiochi generati con l’uso dell’AI: è la premessa del progetto WorldGen di Meta

Un aspetto interessante riguarda la qualità tecnica degli asset. WorldGen non produce modelli “pesanti” come nelle pipeline tradizionali, ma mesh ottimizzate e immediatamente compatibili con i motori di gioco principali. Questo significa tempi di esportazione minimi e un workflow molto più snello, soprattutto per piccoli team o sviluppatori indipendenti che spesso non hanno risorse per creare contenuti 3D su larga scala.

Per Meta, WorldGen è anche un tassello strategico in vista del futuro del metaverso e della realtà virtuale. Se creare mondi immersivi diventa semplice e accessibile, aumenta anche il numero di persone che può costruire esperienze social, giochi o ambienti di lavoro in 3D. L’azienda immagina un futuro in cui chiunque può generare una scena complessa come oggi si crea un post sui social.

Il lancio ufficiale non è ancora accompagnato da una data di disponibilità certa per il mercato, ma Meta ha iniziato a mostrarlo a partner e sviluppatori selezionati. E se le capacità viste finora verranno confermate, WorldGen potrebbe diventare uno degli strumenti creativi più influenti dei prossimi anni.