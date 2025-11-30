WorldGen, l’AI di Meta che genera mondi 3D per i videogiochi

Meta ha annunciato WorldGen, un nuovo sistema di intelligenza artificiale pensato per generare interi mondi 3D in pochi istanti. Non semplici oggetti o texture, ma vere e proprie ambientazioni complete, pronte per essere usate in videogiochi, esperienze VR e prototipi di simulazione. Un progetto che potrebbe cambiare radicalmente il modo in cui gli sviluppatori costruiscono livelli, mappe e contenuti interattivi.
Il funzionamento del modello AI pensato da Meta è quello che ormai molti creatori sognavano: si descrive una scena – ad esempio “una città futuristica al tramonto, con strade affollate e neon ovunque” – e WorldGen produce un ambiente 3D coerente, navigabile e già ottimizzato. L’obiettivo non è creare aree definitive, ma ridurre drammaticamente il tempo necessario per passare dall’idea alla prima bozza.
Meta punta molto anche sulla personalizzazione in tempo reale. Il sistema, infatti, permette di modificare lo scenario con semplici comandi: aggiungere un edificio, cambiare illuminazione, inserire oggetti, espandere un’area o generare intere parti con la stessa coerenza stilistica. Una sorta di editor evoluto, in cui la creatività è guidata dall’AI e l’utente interviene per rifinire ogni piccolo dettaglio.
Mondi 3D alla base dei videogiochi generati con l’uso dell’AI: è la premessa del progetto WorldGen di Meta
Un aspetto interessante riguarda la qualità tecnica degli asset. WorldGen non produce modelli “pesanti” come nelle pipeline tradizionali, ma mesh ottimizzate e immediatamente compatibili con i motori di gioco principali. Questo significa tempi di esportazione minimi e un workflow molto più snello, soprattutto per piccoli team o sviluppatori indipendenti che spesso non hanno risorse per creare contenuti 3D su larga scala.
Per Meta, WorldGen è anche un tassello strategico in vista del futuro del metaverso e della realtà virtuale. Se creare mondi immersivi diventa semplice e accessibile, aumenta anche il numero di persone che può costruire esperienze social, giochi o ambienti di lavoro in 3D. L’azienda immagina un futuro in cui chiunque può generare una scena complessa come oggi si crea un post sui social.
Il lancio ufficiale non è ancora accompagnato da una data di disponibilità certa per il mercato, ma Meta ha iniziato a mostrarlo a partner e sviluppatori selezionati. E se le capacità viste finora verranno confermate, WorldGen potrebbe diventare uno degli strumenti creativi più influenti dei prossimi anni.