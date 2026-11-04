Wong Kar Wai potrebbe tornare in TV con la serie Northern Story

Wong Kar Wai potrebbe aver già individuato il suo prossimo progetto, e stavolta non si parlerebbe di cinema in senso stretto. Il leggendario regista di Hong Kong, reduce dalla serie capolavoro Blossoms Shanghai oggi disponibile su MUBI, avrebbe infatti messo gli occhi su un’altra opera pensata per il piccolo schermo. Il titolo che circola è Northern Story e basta questo nome per accendere la curiosità di chi segue da sempre il lavoro dell’autore.

Al momento si ragiona tutto al condizionale e va detto con chiarezza. Non esiste un annuncio ufficiale e non ci sono dettagli concreti su trama, cast o tempi di lavorazione. Quello che emerge è una possibilità, una direzione che il cineasta sembra intenzionato a percorrere ancora. Abbastanza però per far pensare che la parentesi televisiva non sia stata un esperimento isolato ma l’inizio di una fase nuova nella sua carriera.

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Da Blossoms Shanghai a Northern Story, un autore che ci ha preso gusto

L’impressione è proprio questa. Dopo anni passati a costruire un immaginario riconoscibile al primo fotogramma, Wong Kar Wai ha scelto di misurarsi con il racconto a puntate e lo ha fatto firmando Blossoms Shanghai, una produzione che ha conquistato il pubblico e che molti considerano un vero capolavoro. Un risultato che evidentemente ha lasciato il segno anche nel regista stesso, tanto da spingerlo a valutare un secondo progetto dello stesso tipo.

Per chi ama il cinema d’autore si tratta di una notizia tutt’altro che secondaria. Parliamo infatti del cineasta che ha firmato opere come Hong Kong Express e In the mood for love, film che hanno segnato intere generazioni di spettatori e che ancora oggi vengono citati come punti di riferimento per stile, atmosfera e capacità di raccontare i sentimenti. Vederlo di nuovo all’opera sul formato seriale significa ritrovare quella stessa sensibilità distribuita su un arco narrativo più lungo, con tutto lo spazio che una serie concede ai personaggi e alle loro storie.

Cosa si sa davvero sulla nuova serie tv

Le informazioni disponibili su Northern Story sono ancora pochissime. C’è il titolo, c’è la natura del progetto e c’è soprattutto il nome di chi potrebbe dirigerlo. Tutto il resto, dalle ambientazioni agli interpreti fino a un’eventuale data di uscita, per ora non è noto. Anche la piattaforma che potrebbe ospitare la nuova serie tv non è stata indicata, quindi qualsiasi ipotesi in questo senso sarebbe solo una supposizione.

Quello che si può dire con certezza riguarda il precedente. Blossoms Shanghai è visibile su MUBI e rappresenta il primo passo compiuto dal regista nel mondo della serialità. Un debutto che ha raccolto consensi e che oggi diventa il metro di paragone naturale per qualunque cosa Wong Kar Wai decida di fare in futuro sul piccolo schermo.

Proprio per questo il possibile arrivo di Northern Story viene osservato con attenzione. Il passaggio dal grande al piccolo schermo, per un autore abituato a lavorare su immagini curate nel minimo dettaglio, non era affatto scontato. Eppure il regista di Hong Kong sembra aver trovato nella forma seriale un terreno congeniale, al punto da pensare a una seconda opera pensata per la televisione dopo quella che lo ha visto debuttare nel formato.

Fonte: TecnoAndroid