Ray-Ban Meta Display per sentirsi come Tony Stark? Non proprio… (RECENSIONE)

Gli occhiali smart stanno cercando da anni di trovare una propria identità. Alcuni puntano sulla fotocamera, altri sull’audio, altri ancora sulla possibilità di visualizzare informazioni direttamente davanti agli occhi. Con i Ray-Ban Meta Display, Meta prova a mettere insieme queste idee e ad aggiungere un elemento che cambia radicalmente il modo di interagire con il dispositivo: un bracciale capace di interpretare i movimenti della mano per controllare l’interfaccia senza toccare gli occhiali.

È questa la vera novità del prodotto. Il display integrato nelle lenti è certamente l’elemento più evidente dal punto di vista tecnologico, ma è la Neural Band a rendere l’esperienza diversa da quella dei normali Ray-Ban Meta. Navigare tra le schermate, gestire le notifiche e impartire comandi attraverso gesti delle dita è un approccio che sembra arrivare direttamente dalla fantascienza.

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Naturalmente, una tecnologia sorprendente non è automaticamente una tecnologia indispensabile. I Ray-Ban Meta Display devono dimostrare di poter essere utilizzati nella vita quotidiana, senza diventare un accessorio da tirare fuori soltanto per mostrare agli amici qualcosa di curioso. E qui emergono alcuni compromessi importanti, a partire dal design e dall’autonomia.

Design

Il primo aspetto da considerare è la montatura. Rispetto ai normali Ray-Ban Meta, i Display hanno una struttura più spessa e voluminosa, necessaria per integrare il display, la fotocamera, i microfoni, gli altoparlanti e le batterie. Il peso dichiarato è di 69 grammi: un risultato interessante considerando la tecnologia contenuta, ma comunque superiore a quello di un paio di occhiali tradizionali.

La distribuzione del peso sulle aste è relativamente leggera, anche se la sensazione di solidità non è necessariamente quella che ci si aspetterebbe da un prodotto di fascia premium. Il design, inoltre, non è neutro: la montatura ha una presenza visiva importante e potrebbe non adattarsi a tutti i volti o a tutte le situazioni.

Ray-Ban Meta Display · Credits: TecnoAndroid

È un compromesso comprensibile per un prodotto di prima generazione con display integrato, ma va considerato prima dell’acquisto. Gli occhiali smart devono essere comodi per diverse ore, non soltanto interessanti da osservare. La possibilità di acquistare il prodotto anche nei centri ottici italiani è quindi un vantaggio concreto: provarlo sul proprio viso aiuta a valutare vestibilità, dimensioni e compatibilità con le proprie esigenze visive.

Sono previste anche lenti graduate, con correzioni comprese tra +4 e -4, da scegliere in fase di acquisto. La montatura offre inoltre una protezione IPX4, adatta a resistere a schizzi d’acqua e sudore, ma non pensata per immersioni o condizioni ambientali particolarmente impegnative.

Il display integrato

Il display è il componente che distingue maggiormente i Ray-Ban Meta Display dai modelli precedenti. La risoluzione è di 600 × 600 pixel, con una frequenza di aggiornamento di 90 Hz e una luminosità massima dichiarata di 5.000 nit.

Lo schermo viene proiettato nel campo visivo attraverso una griglia integrata nella lente. Per chi indossa gli occhiali, le informazioni compaiono nella parte inferiore destra della visuale; per chi si trova davanti, invece, il display rimane praticamente invisibile.

La luminosità elevata serve a mantenere le informazioni leggibili anche all’aperto, in condizioni di luce intensa. La frequenza di aggiornamento a 90 Hz contribuisce invece alla fluidità dell’interfaccia, un aspetto importante quando si scorrono menu e notifiche.

Ray-Ban Meta Display · Credits: TecnoAndroid

La posizione del display è una scelta precisa. Le informazioni non occupano tutto il campo visivo, ma rimangono in una zona laterale per limitare le interferenze con ciò che si sta guardando. Questo approccio permette di consultare rapidamente un messaggio o un’indicazione senza trasformare le lenti in uno schermo permanente.

Rimane però una questione pratica: per leggere contenuti più lunghi bisogna spostare lo sguardo verso il basso e a destra, mantenendo una posizione degli occhi che può apparire innaturale durante una conversazione. È un limite che non dipende dalla qualità del pannello, ma dal modo in cui un display di questo tipo si integra nella visione quotidiana.

Neural Band

Se il display è la parte più visibile, la Neural Band è probabilmente la tecnologia più interessante dell’intero sistema. Si tratta di un bracciale indossabile al polso che interpreta i segnali associati ai movimenti della mano e li traduce in comandi per gli occhiali.

Il sistema permette di navigare nell’interfaccia utilizzando gesti delle dita. Il pollice può funzionare come un puntatore, mentre il movimento dell’indice permette di spostarsi tra gli elementi. Un piccolo gesto con le dita conferma una selezione, mentre altri movimenti consentono di tornare indietro o richiamare Meta AI.

Neural Band dei Ray-Ban Meta Display · Credits: TecnoAndroid

Particolarmente interessante è la possibilità di regolare parametri come volume e zoom attraverso gesti che ricordano la rotazione di una manopola. L’interazione non richiede necessariamente di tenere la mano davanti agli occhi: il bracciale può interpretare i movimenti anche quando la mano si trova in una posizione più naturale.

È questo il passaggio che rende il prodotto diverso da tanti altri dispositivi indossabili. Non si tratta semplicemente di aggiungere un touchscreen alle lenti, ma di sperimentare un’interfaccia che riduce la necessità di utilizzare pulsanti fisici.

Neural Band dei Ray-Ban Meta Display · Credits: TecnoAndroid

La precisione dipende comunque dall’esecuzione dei gesti. Movimenti troppo leggeri possono essere meno efficaci e le mani bagnate possono complicare il riconoscimento. Sono limiti da tenere presenti, anche se l’idea di controllare un’interfaccia attraverso piccoli movimenti senza toccare direttamente il dispositivo rappresenta uno degli aspetti più promettenti dei Ray-Ban Meta Display.

La Neural Band, però, non è uno smartwatch: è un controller dedicato, con un’autonomia dichiarata di circa 18 ore. Deve quindi essere ricaricata separatamente e aggiunge un ulteriore dispositivo da portare con sé.

Fotocamera, chiamate e applicazioni

I Ray-Ban Meta Display mantengono anche le funzioni che hanno contribuito al successo degli occhiali smart di Meta. La fotocamera frontale può registrare video verticali in 3K, mentre un indicatore luminoso segnala quando vengono scattate fotografie o registrati filmati.

La presenza del display offre anche un vantaggio operativo: può essere utilizzato come mirino per controllare meglio l’inquadratura prima di scattare o registrare. Non sostituisce il monitor di una videocamera dedicata, ma può rendere più semplice catturare contenuti dal proprio punto di vista.

Ray-Ban Meta Display · Credits: TecnoAndroid

Il sistema integra inoltre microfoni e altoparlanti nelle aste, permettendo di ascoltare musica, gestire chiamate e partecipare a videochiamate senza utilizzare auricolari separati. La qualità audio è pensata per un utilizzo quotidiano, anche se in ambienti molto rumorosi le chiamate possono diventare meno efficaci.

Il display permette di consultare notifiche e rispondere ai messaggi attraverso dettatura vocale, messaggi audio, risposte predefinite ed emoji. Le integrazioni più dirette riguardano soprattutto i servizi dell’ecosistema Meta, tra cui WhatsApp, Instagram e Messenger. Non bisogna quindi aspettarsi la stessa libertà applicativa di uno smartphone: il sistema è progettato per gestire comunicazioni e informazioni essenziali, non per replicare tutte le funzioni del telefono.

La navigazione è pensata per gli spostamenti a piedi e consente di consultare indicazioni e punti di interesse. Le funzioni effettivamente disponibili possono però variare in base al mercato e al software. Lo stesso vale per Meta AI: l’assistente può rispondere a domande e fornire informazioni contestuali, ma alcune funzionalità dipendono dalla lingua e dalla regione.

Autonomia

La batteria è uno degli aspetti che più condizionano l’utilizzo dei Ray-Ban Meta Display. Con un impiego attivo, l’autonomia indicata nelle prove pubblicate è di circa tre o quattro ore. Il risultato può migliorare se si utilizza il display soltanto occasionalmente, ma notifiche, fotocamera e interazione continua con l’assistente incidono inevitabilmente sui consumi.

La custodia di ricarica permette di effettuare ulteriori ricariche, mentre la Neural Band offre circa 18 ore di autonomia dichiarata. La custodia ha una forma particolare, con una base triangolare e una chiusura magnetica, e può essere ripiegata quando è vuota. Non è però particolarmente compatta e non offre uno spazio dedicato per trasportare e ricaricare contemporaneamente il bracciale.

È un punto che merita attenzione. Un dispositivo pensato per essere indossato durante la giornata dovrebbe richiedere il minor numero possibile di interruzioni. Se si utilizza il display frequentemente, la batteria rischia di diventare il principale limite pratico, soprattutto per chi vorrebbe affidarsi agli occhiali durante gli spostamenti e le attività lavorative.

Prezzo e disponibilità in Italia

I Ray-Ban Meta Display arrivano in Italia a 899 euro, con possibilità di acquisto anche attraverso i centri ottici. Si tratta di un prezzo importante, che richiede di valutare il prodotto per ciò che offre realmente e non soltanto per l’effetto sorpresa generato dalla tecnologia.

Il display integrato e la Neural Band rappresentano un salto rispetto ai normali occhiali smart, ma non tutti avranno bisogno di un’interfaccia visiva sulle lenti. Chi cerca soprattutto una fotocamera indossabile, musica e chiamate potrebbe trovare più sensato orientarsi verso modelli più semplici. Il Display, invece, ha senso per chi vuole consultare informazioni, gestire notifiche e interagire con un assistente AI senza estrarre continuamente lo smartphone.

La possibilità di provarli in un centro ottico è particolarmente importante: vestibilità, peso e posizione del display sono aspetti soggettivi, che non possono essere valutati completamente attraverso una scheda tecnica o una fotografia.

Fonte: TecnoAndroid