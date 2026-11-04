Carrie, Mike Flanagan: il ballo è la sua scena horror più dura

Per Mike Flanagan la scena del ballo di Carrie è stata la sequenza horror più difficile della sua carriera. Il regista ha raccontato quanto sia stato impegnativo confrontarsi con quel momento cult all’interno della nuova serie TV Prime Video, un progetto che non si accontenta di riportare sullo schermo una storia celebre ma prova ad allargarne la mitologia partendo proprio dall’originale horror.

Non sorprende che sia stata proprio quella sequenza a richiedere tanta fatica. Il ballo scolastico rappresenta il punto in cui tutta la vicenda converge, l’istante che gli spettatori aspettano e che hanno già in mente prima ancora di vederlo. Ricostruirlo significa misurarsi con un’immagine radicata nell’immaginario collettivo e con aspettative altissime. Per Flanagan si è trattato quindi di una vera sfida tecnica, oltre che narrativa, perché ogni scelta sul set finisce inevitabilmente per essere confrontata con il ricordo che il pubblico custodisce.

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Il mito del prom americano e il suo rovescio

Il ballo di fine anno è uno dei cliché più amati del cinema statunitense. Per generazioni il prom americano ha fatto sognare migliaia di adolescenti in ogni angolo del mondo, diventando quasi un rito di passaggio anche per chi non lo ha mai vissuto davvero. Sullo schermo quella serata ha sempre seguito una specie di copione fisso, con i protagonisti che finalmente si dichiarano i propri sentimenti, l’attesa per l’annuncio di re e reginetta del ballo e le immancabili rivelazioni scioccanti che arrivano poco prima di uno dei momenti più belli nella vita di uno studente del liceo.

Proprio questa familiarità rende la scena di Carrie così potente. Tutto ciò che il pubblico associa a quella notte, fatta di abiti eleganti, musica, emozioni e piccole vittorie personali, viene portato fino al limite e poi trasformato in qualcosa di completamente diverso. La serata perfetta che tanti film hanno celebrato diventa il terreno su cui si consuma l’orrore, ed è da questo contrasto che nasce gran parte della forza della sequenza. Per chi deve dirigerla vuol dire tenere insieme due anime opposte nello stesso spazio e nello stesso tempo, senza che una schiacci l’altra.

Una serie che amplia la mitologia dell’originale

La nuova serie Prime Video firmata da Flanagan nasce con l’obiettivo dichiarato di espandere l’universo della storia originale. Non si tratta di una semplice rilettura in chiave moderna, ma di un lavoro che punta ad aggiungere strati e profondità a una vicenda già nota. Il formato seriale offre più spazio rispetto a un singolo film e permette di costruire con calma l’attesa verso il momento cruciale, dando peso ai passaggi che conducono fino al ballo.

Questo però rende ancora più delicato il punto d’arrivo. Quando una serie accompagna gli spettatori episodio dopo episodio verso un evento così atteso, la resa di quella scena diventa decisiva per l’intero progetto. Il regista ha dovuto quindi affrontare la sequenza del ballo sapendo che su di essa si sarebbe concentrata gran parte dell’attenzione, sia dal punto di vista emotivo sia da quello visivo. Ed è proprio quella sequenza che Mike Flanagan ha indicato come la più complessa mai girata nel corso della sua carriera nell’horror, il passaggio che ha richiesto lo sforzo maggiore nella realizzazione di Carrie per Prime Video.

Fonte: TecnoAndroid