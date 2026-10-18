Zelda Ocarina of Time snobbato da Activision, i dati lo premiano

Il remake di The Legend of Zelda: Ocarina of Time sta generando un interesse enorme, eppure per Activision non basta a entrare nella cerchia dei titoli più pesanti del 2026. A sostenerlo è Tyler Bahl, chief marketing officer della compagnia, convinto che la vera doppietta dell’anno sia composta da GTA 6 e Call of Duty: Modern Warfare 4. Il confronto con l’avventura Nintendo, del resto, viene quasi spontaneo. L’uscita fissata per il 5 novembre cade infatti a ridosso del debutto del nuovo capitolo di Rockstar, e mettere i giochi uno accanto all’altro diventa inevitabile.

“Senza offesa per Zelda, ma credo che questi siano i due giochi più importanti dell’anno”, ha spiegato Bahl in una recente intervista. Sul primato di GTA 6 è difficile trovare qualcuno pronto a obiettare. Il discorso però si fa decisamente più interessante quando si mettono a confronto la saga di Link e lo sparatutto di Activision.

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I numeri dell’intenzione d’acquisto

Per capire come stanno davvero le cose conviene guardare i dati. Mat Piscatella, analista del gruppo Circana, fa notare che l’intenzione d’acquisto per Modern Warfare 4 si aggira intorno al 15%. In pratica circa il 15% dei giocatori statunitensi su console e PC avrebbe in programma di comprarlo. Il remake di Ocarina of Time si ferma invece al 10,4%, ma c’è un dettaglio che cambia parecchio la lettura del dato. La percentuale è calcolata su tutto il pubblico console e PC, mentre il gioco arriverà soltanto su Switch 2, come esclusiva della nuova console Nintendo.

“Se si considera il tasso per singolo giocatore potenziale, l’interesse verso Ocarina è molto più alto”, osserva Piscatella. Tradotto, chi possiede la piattaforma giusta sembra molto più propenso a mettere le mani sul ritorno di Zelda di quanto lo sia il pubblico generico nei confronti del nuovo sparatutto.

Call of Duty resta comunque un colosso. Un colosso, però, la cui statura si è ridotta nel corso degli anni, tanto che le nuove uscite non hanno più lo stesso peso di un tempo. L’interesse per Modern Warfare 4 è in calo rispetto a quello registrato lo scorso anno da Black Ops 7, un capitolo considerato a sua volta così deludente da mandare all’aria la strategia di Xbox legata a Game Pass.

Il gigante Rockstar e le speranze di Activision

Con ogni probabilità Call of Duty finirà per superare Zelda. Il punto è che, se Modern Warfare 4 e Ocarina of Time possono essere paragonati a due pesi massimi sul ring, GTA 6 somiglia più a Godzilla. Un mostro talmente gigantesco da far sembrare formiche tutti gli altri giochi. Essere leggermente più grossi dell’avversario conta poco quando entrambi si ritrovano davanti a una creatura di quelle proporzioni.

Nonostante tutto, Bahl vede nel lancio del titolo Rockstar una possibile opportunità anche per la serie di Activision. Secondo il dirigente l’arrivo di GTA 6 potrebbe riportare davanti allo schermo una fetta di pubblico che da tempo aveva messo da parte la propria console, con effetti positivi a cascata su tutto il mercato. Un ragionamento che punta più sulla crescita complessiva dei giocatori attivi che sulla sfida diretta tra i due franchise.

Fonte: TecnoAndroid