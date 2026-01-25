Windtre: super promo se portate il numero da operatore virtuale

Tutti noi al giorno d’oggi utilizziamo costantemente la nostra promozione telefonica e soprattutto i gigabyte di traffico dati necessari, ovviamente per restare connessi sul web e svolgere le attività che preferiamo, dal semplice pubblicare una foto sui social fino ovviamente effettuare call di lavoro oppure inviare una mail.

In Italia i cataloghi di offerte sono davvero variegate ed ogni utente riesce a trovare quella che reputa più adatta, da colui che non vuole spendere cifre troppo importanti e si accontenta dello stretto necessario per fare un po’ di tutto a colui che invece non vuole scendere a compromessi e vuole tutto ciò che desidera in modo da stare assolutamente tranquillo per tutta la durata del mese di fatturazione.

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Oggi vi portiamo una promozione pensata soprattutto per quest’ultima tipologia di utenti, si tratta di un’offerta pensata per coloro che effettuano la portabilità dal momento che include traffico dati totalmente illimitato ad un’unica condizione, l‘operatore che l’ha lanciata è Windtre e sul suo sito ufficiale potete trovare tutti i dettagli specifici.

Super offerta per navigare

L’offerta in questione vi dà l’accesso a minuti illimitati verso tutti, 50 SMS verso tutti e addirittura gigabyte di traffico dati in connettività 5G totalmente illimitati, l’unico requisito da rispettare è quello di effettuare la portabilità del vostro numero da un operatore di provenienza che deve essere incluso all’interno di una lista ufficiale citata nella pagina dell’offerta, la promozione può essere attivata comodamente sempre dalla medesima pagina e tra l’altro vi permette di scegliere tra una Sim fisica, spedita a casa entro tre giorni lavorativi o una Sim elettronica attivabile comodamente tramite la scansione di un QR code, a patto che il vostro smartphone ovviamente su supporti questa particolare tipologia di Sim.

Se siete interessati, dunque assicuratevi di avere un operatore di provenienza supportato e ovviamente se scegliete la Sim elettronica che lo smartphone sia in grado di utilizzarla, dopodiché potrete attivare l’offerta che ha un costo di attivazione gratuito.